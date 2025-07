Mastopexia Short Scar reduz cicatrizes e mantém eficiência

De acordo com pesquisas realizadas por entidades médicas na área da cirurgia plástica, a busca por um contorno mamário harmonioso e natural, com o mínimo de cicatrizes, é um desejo comum entre muitas mulheres. A mastopexia, cirurgia para levantamento das mamas, tem evoluído significativamente, e uma das técnicas mais buscadas é a short scar com implantes e alça muscular de sustentação. No Brasil, a Dra. Anike Brilhante, cirurgiã plástica, destaca os bons resultados que é possível alcançar com essa abordagem.

Tradicionalmente, a mastopexia envolvia incisões maiores, resultando em cicatrizes em formato de “T” invertido ou “L”. A técnica short scar (cicatriz curta) surge como uma alternativa que visa reduzir drasticamente o comprimento e a visibilidade das cicatrizes. A abordagem short scar geralmente se concentra em incisões ao redor da aréola, uma vertical que se estende para baixo e uma horizontal bem menor do que nas técnicas tradicionais, diminuindo a extensão da marca visível. Isso é particularmente atraente para mulheres que desejam elevar e remodelar suas mamas, mas têm uma preocupação estética elevada em relação às cicatrizes.

A combinação com implantes mamários

“Muitas pacientes que buscam a mastopexia também desejam um aumento de volume ou a restauração de um preenchimento perdido com o tempo, gravidez ou amamentação. Nesses casos, a combinação da mastopexia short scar com a inclusão de implantes mamários é uma solução eficaz”, diz a médica. A Dra. Anike Brilhante explica que o implante não apenas adiciona volume, mas também pode auxiliar na projeção e formato da mama. A escolha do tamanho e projeção do implante é personalizada, levando em consideração a estrutura corporal da paciente, suas expectativas e as recomendações médicas para um resultado natural e proporcional.

“O diferencial na técnica é a incorporação da alça muscular de sustentação”, afirma a especialista. Esta técnica consiste em utilizar parte do músculo peitoral ou de outros músculos adjacentes para criar uma “rede” de suporte para o implante mamário e o tecido mamário remanescente.

A Dra. Anike Brilhante ressalta que a alça muscular oferece múltiplos benefícios:

- Maior estabilidade do implante: ao envolver o implante com tecido muscular, a alça reduz o risco de deslocamento ou rotação do implante ao longo do tempo.

- Prevenção da queda (ptose): a sustentação muscular age como um reforço interno, auxiliando na manutenção da posição elevada da mama e diminuindo a probabilidade de ptose (queda) secundária, que pode ocorrer com o tempo, especialmente com o peso dos implantes.

- Resultado mais natural e duradouro: a alça muscular contribui para um contorno mamário mais natural, pois o implante se integra melhor ao corpo, e a mama tende a permanecer mais firme e bem posicionada por um período mais longo.

- Minimização do ripple effect: em pacientes com pouca cobertura de tecido, o implante pode ser visível ou palpável, criando um efeito de ondulação (“ripple effect”). A alça muscular proporciona uma cobertura adicional, suavizando a transição e melhorando a estética.

O processo cirúrgico e a recuperação

Segundo a Dra. Anike Brilhante, a cirurgia de mastopexia short scar com implante e alça muscular é um procedimento complexo que exige precisão e experiência. O treinamento exige um curso prático especializado, como o curso ministrado pelo Dr. Marcelo Ono, um dos idealizadores da técnica, em Londrina, Paraná. A Dra. Anike refere que também é necessária uma avaliação detalhada de cada paciente, discutindo suas expectativas e explicando todas as etapas da cirurgia. O planejamento cirúrgico é personalizado, considerando a anatomia da paciente, o grau de flacidez, o volume desejado e a qualidade da pele.

Durante a cirurgia, a Dra. Anike realiza as incisões estratégicas para minimizar as cicatrizes, reposiciona o tecido mamário, remove o excesso de pele e cria o espaço adequado para o implante. Em seguida, a alça muscular é cuidadosamente confeccionada para fornecer o suporte necessário.

A recuperação geralmente envolve um período de inchaço e desconforto, que é controlado com medicação. A Dra. Anike Brilhante enfatiza a importância de seguir rigorosamente as orientações pós-operatórias, incluindo o uso de sutiã cirúrgico de compressão, repouso relativo dos braços e evitar esforços físicos intensos. Os resultados finais podem ser observados à medida que o inchaço diminui e as cicatrizes amadurecem.

Quem pode se beneficiar?

A técnica de mastopexia short scar com implante e alça muscular de sustentação é indicada para mulheres que apresentam:

- Flacidez mamária (ptose): de qualquer grau, que desejam elevar e remodelar as mamas.

- Perda de volume mamário: após gravidez, amamentação, perda de peso ou envelhecimento.

- Assimetria mamária: que pode ser corrigida com a combinação de lifting e implantes.

- Desejo de resultados mais duradouros e naturais: com a minimização das cicatrizes.

A visão da Dra. Anike Brilhante

A Dra. Anike Brilhante acredita que a cirurgia plástica vai além da estética; ela tem o poder de restaurar a autoestima e a confiança das mulheres. Sua abordagem com a mastopexia, short scar e a alça muscular refletem essa filosofia, buscando não apenas um resultado visualmente atraente, mas também funcional e duradouro.

“Nosso objetivo é proporcionar um contorno mamário que se harmonize com o corpo da mulher, utilizando as técnicas mais seguras e eficazes para que ela se sinta plenamente realizada e confiante em sua própria pele, com o mínimo de preocupação com as cicatrizes e o máximo de durabilidade”, afirma a Dra. Anike Brilhante.

“A mastopexia short scar com implante e alça muscular de sustentação se consolida como uma boa opção para mulheres que buscam uma transformação mamária com resultados superiores e cicatrizes discretas, revolucionando a forma como se aborda o levantamento e o aumento das mamas na cirurgia plástica moderna”, conclui a cirurgiã.

