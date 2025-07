Experian Assistant conquista Globee Award for Technology 2025

A Experian, uma das principais empresas globais de dados e tecnologia, anunciou hoje que o Experian Assistant, uma solução agêntica alimentada por IA que acelera muito o ciclo de vida da modelagem de dados, ganhou o 2025 Globee® Award for Technology, que reconhece “indivíduos, produtos e organizações que estão avançando no cenário tecnológico, solucionando problemas do mundo real e moldando o futuro”. O Experian Assistant foi homenageado na categoria Enterprise Artificial Intelligence Solutions.

O Experian Assistant permite que as instituições financeiras façam a exploração de dados, criem e implementem modelos, monitorem seu desempenho e aumentem a velocidade de lançamento de novas ofertas no mercado. IntegradaàExperian Ascend Platform™, a solução acelera significativamente o ciclo de vida da modelagem, reduzindo o tempo de desenvolvimento de modelos de meses para dias e, em alguns casos, horas.

“A Experian está transformando a forma como as instituições financeiras inovam, permitindo que elas passem dos insights de dados para a implantação mais rápido do que nunca”, disse Scott Brown, presidente do Grupo de Serviços Financeiros da Experian América do Norte. "O Experian Assistant atua como um especialista sempre disponível em análise e modelagem, fornecendo respostas em tempo real e assistência de programação, oferecendo transparência de modelos e acelerando consideravelmente o desenvolvimento de modelos. Estamos honrados em receber o prêmio Globee Award for Technology em reconhecimento a esse produto transformador."

As principais instituições financeiras de todo o mundo dependem da plataforma Ascend da Experian para desenvolver análises avançadas de dados e decisões de crédito. De fato, um recente estudo independente da Forrester demonstrou que a plataforma ajuda os bancos e credores globais a melhorar as decisões de crédito e fraude, possibilitando um retorno sobre o investimento (ROI) de 183%, pago em 12 meses. Complementando a plataforma, o Experian Assistant oferece insights mais profundos sobre dados de crédito e orienta as organizações com relaçãoàimplementação de práticas recomendadas de análise. Ao expandir seus recursos de dados e aproveitar a IA agêntica avançada, o Experian Assistant possibilita que essas instituições avaliem uma gama maior de consumidores de forma mais eficiente.

A 20ª edição do 2025 Globee Awards for Technology deste ano recebeu quase 2.000 indicações de todo o mundo. Os prêmios são 100% baseados no mérito, e os vencedores são selecionados exclusivamente com de acordo com as pontuações médias fornecidas por um júri independente. Para obter mais informações sobre o 2025 Globee Awards for Technology, acesse: https://globeeawards.com/technology/winners/.

