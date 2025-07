Fintech das escolas alcança R$ 1,4 bi e projeta expansão

Embora o crescimento nas matrículas tenha levado as escolas privadas a um recorde de 9,5 milhões de alunos em 2024, segundo o Censo Escolar, a realidade do setor ainda é marcada por desafios significativos, especialmente entre instituições menores.

Foi nesse cenário que nasceu a Eskolare, fintech fundada em 2017 para oferecer uma solução de gestão financeira centralizada e venda online sob medida para escolas. Com mais de R$ 1,4 bilhão já transacionado e uma base de 2,6 mil instituições atendidas, a empresa tem consolidado um modelo de gestão centralizada que busca profissionalizar a saúde financeira do setor, impactando diretamente mais de 1 milhão de famílias no país.

“Nos aprofundamos nos microdados do Inep e observamos que 69% das instituições têm até 200 alunos e 26% entre 200 e 700. Esses dados revelam um mercado majoritariamente formado por pequenas e médias escolas que operam com margens apertadas, fluxo de caixa imprevisível e acesso limitado a crédito”, explica Erick Moutinho, fundador e CEO da Eskolare.

Ele reforça que a maioria das escolas opera sem tecnologia e soluções adequadas para acompanhar sua gestão financeira de uma forma simples. “Para agravar ainda mais, o setor educacional não possui soluções simplificadas e eficazes para cobrar e receber os pagamentos das famílias. A consequência é um ciclo constante de déficits, muita ineficiência sem contar com a insatisfação das famílias”, afirma. “Nosso trabalho é garantir que essas instituições tenham uma jornada humanizada de cobrança e pagamentos com previsibilidade de receita e consigam tomar decisões baseadas em dados, e que acima de tudo sejam saudáveis financeiramente.”

Segundo levantamento da empresa, instituições que usam as soluções da Eskolare já conseguiram reduzir a inadimplência em até 20%, com processos bem estabelecidos, processos integrados e soluções de pagamento simplificadas e ágeis para as famílias. Um dos trunfos mais recentes da fintech é uma nova linha de antecipação de recebíveis, lançada há quatro meses, que já movimentou mais de R$ 8 milhões. A iniciativa foi criada para aliviar o caixa de escolas com menor porte e pouco acesso ao crédito tradicional e pontual.

A Eskolare também estreou sua própria plataforma de gestão de mensalidades e matrículas, com funcionalidades como régua de cobrança customizada e geração de links de pagamento. A expectativa é que 15% da base adote o sistema até o fim de 2025. Ainda neste mês, a empresa deve integrar à plataforma o Pix Automático, nova funcionalidade do Banco Central que promete facilitar a regularidade dos pagamentos recorrentes.

“Temos um mercado com enorme potencial de crescimento, mas que ainda carece de soluções específicas para sua realidade. Queremos ser o parceiro financeiro das escolas de pequeno e médio porte, ajudando-as a sustentar o crescimento com saúde e eficiência”, diz Anderson Moutinho, também fundador e Co-CEO da Eskolare. “Investimentos em Inteligência Artificial vêm nos ajudando a identificar e estruturar soluções financeiras hiper personalizadas para nossos clientes.

Nova identidade reflete fase de consolidação e expansão da Eskolare

Em paralelo aos avanços nas soluções financeiras, a Eskolare acaba de passar por um rebranding que marca uma nova etapa que reforça a proposta de ser uma plataforma completa de soluções financeiras integradas para escolas e famílias. O projeto foi desenvolvido em parceria com a agência Balmon & Co, que traduziu a evolução da marca em uma nova homepage, linguagem visual e discurso institucional.

“Ouvimos escolas, diretores, pais e alunos para entender o que realmente precisava ser mais simples e conectado. Essa nova identidade traduz nossa missão de derrubar barreiras operacionais e tornar a gestão financeira mais fluida e eficiente”, afirma Erick Moutinho.

A plataforma da fintech centraliza processos como cobrança, mensalidades e matrículas e também soluções de venda online. “Nosso papel é criar um ambiente de paz financeira para que a escola funcione com mais controle e possa focar no que realmente importa: o ensino”, diz Anderson Moutinho.

