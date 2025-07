Novas gerações impactam no mercado criativo

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o Brasil obteve mais de 920 mil vagas com carteira assinada preenchidas no primeiro semestre de 2025. Com a renovação do corpo de funcionários em diversos setores, empresas observam os novos perfis que têm ocupado as cadeiras do mercado atualmente.

A fim de se adequar com as gerações atuais e suas formas de trabalho, empresas de diversos setores da indústria - entre elas no ramo gráfico - buscam se aprofundar no assunto, fomentando levantamentos de dados que podem auxiliar na sua nova visão de mercado.

O crescimento da indústria criativa no Brasil

Lidando diretamente com o desenvolvimento de ideias, concepção e produção de conteúdos e materiais de cunho publicitário, a indústria criativa tem mudado seus paradigmas. De acordo com a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) por meio do seu levantamento intitulado “Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil” os designers gráficos foram um dos que mais assinaram seus contratos de trabalho com cerca de 1.400 novos empregos (3,9%) entre 2024 e 2025.

Isso, de acordo com Wilson Oliveira, head de design da Gráfica GIV Online, indica uma mudança na forma dos profissionais do ramo darem seus primeiros passos, se especializarem e mostrarem suas habilidades para o mercado, fazendo com que novos ângulos de observação sejam levados em consideração até mesmo na forma das empresas se comunicarem com seus clientes atualmente.

“Muitos jovens que saem das universidades já estão capacitados para trabalhar no mercado, pelo menos em teoria. Mas o que temos observado recentemente são novas formas de apresentar campanhas e estruturá-las, ou seja, o ponto crucial que se altera é a comunicação, muitas das vezes sendo algo mais atualizado e que converse com as gerações atuais, e analisamos isso como uma renovação do setor”, explica.

Design em crescimento

Sendo necessários para a produção de materiais gráficos, peças visuais, conceitos de arte e itens relacionados com desenvolvimentos de campanhas, o design gráfico está atrelado com diversos setores da economia. De acordo com dados do Governo Federal, o design emprega aproximadamente 250 mil pessoas entre profissionais formais e informais, se mostrando um ramo abrangente e com oportunidades.

Ainda assim, Wilson afirma que um novo respiro para o setor é necessário, desde que haja a preparação e bagagem necessária para entender os processos, bases e métodos que permeiam o ramo, evitando assim problemas de comunicação entre gerações.

“É claro que campanhas inovadoras e com um ar de frescor são interessantes para nós como marca, mas muitas vezes nós atuamos como ‘tutores’ indicando caminhos que podem ou não ser trilhados e delineamos quais são os espaços de atuação deles, para que as ideias fluam, mas dentro do que é necessário no nosso ramo. Precisamos de ideias novas, mas que sejam funcionais”, completa.

Outras formas de comunicar

Em um mercado que movimenta mais de R$393 bilhões do PIB brasileiro, os métodos tradicionais de comunicação ainda existem, mas aos poucos têm sido inseridos de formas diferentes, com ressignificados e novas funcionalidades, de acordo com Wilson Oliveira.

“É claro que ainda realizamos impressões de diversos materiais gráficos aqui na GIV, mas o interessante é observarmos as reais funções deles. Então antes comunicações tradicionais como cartões de visita e folhetos informativos têm seus conteúdos substituídos para dar lugar a cupons de desconto, tutoriais e complementos de vendas em e-commerces. A mídia física ainda existirá, mas talvez com uma nova roupagem, e isso pode se tornar algo positivo no futuro”, finaliza.

Em uma estrutura de empresa e contratante que demonstra renovação, o aparente interesse do mercado em novos profissionais capacitados e com ideias inovadoras traz novas perspectivas para diversos setores econômicos atuais.

