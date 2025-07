DTN lança primeira Plataforma de Tomadas de Decisão Operacionais do setor para transformar o modo como as empresas competem em um mundo volátil

DTN, líder mundial em tomadas de decisão operacionais para os setores de energia, agricultura e clima, anunciou hoje o lançamento de sua Plataforma de Tomadas de Decisão Operacionais, uma nova classe de tecnologia empresarial criada para ajudar empresas a proteger margens, reduzir riscos e crescer mais rápido mediante melhores tomadas de decisão.

A era atual, marcada por choques de oferta, condições climáticas extremas e mercados voláteis, vem criando uma divisão competitiva entre as operadoras tradicionais e uma nova classe de líderes prontos para tomar decisões. Segundo uma recente pesquisa da PwC, 42% dos diretores executivos acreditam que suas empresas não irão sobreviveràpróxima década sem se reinventar; a principal barreira: processos frágeis de tomadas de decisão.

A Plataforma de Tomadas de Decisão Operacionais da DTN apresenta uma nova classe de recursos. Ela combina centros setoriais específicos, dados patenteados em tempo real e IA operacional para oferecer inteligência processável, precisamente quando e onde for necessário.

"Esta plataforma proporciona aos líderes operacionais a clareza, a rapidez e a confiança necessárias para agir, independentemente do nível de volatilidade", afirmou Patrick Schneidau, Diretor Executivo da DTN. "Estamos ajudando nossos clientes a transformar complexidade em vantagem competitiva."

No núcleo da plataforma estão três centros específicos do setor, desenvolvidos em torno de fluxos de trabalho críticos dos clientes da DTN:

DTN Ag Hub

O DTN Ag Hub oferece um gêmeo digital em tempo real da agricultura moderna, integrando inteligência de insumos a produtores, comerciantes e CPGs. Com dados sobre 95% das fazendas dos EUA e acesso a lances em dinheiro validados e pontuação de carbono, a plataforma potencializa decisões mais inteligentes sobre precificação, estoque e sustentabilidade, ao impulsionar a margem e a resiliência em toda a cadeia de valor agrícola.

DTN Fuel Operations Hub

A DTN gerencia 85% das transações de precificação e faturamento da cadeia de fornecimento da América do Norte diariamente. O DTN Fuel Operations Hub conecta vendedores, compradores, operadores de terminais e comerciantes com informações em tempo real sobre logística e estoque. Modelos de IA integrados e fluxos de trabalho em circuito fechado permitem que as equipes prevejam mudanças no mercado, gerenciem riscos e melhorem as margens, no ritmo dos negócios.

DTN Weather Hub

O DTN Weather Hub oferece previsões hiperlocais, modelagem de risco e relatórios de conformidade adaptados às necessidades dos setores de aviação, serviços públicos e logística. Com dados de mais de 70.000 sensores e mais de 180 meteorologistas, ele converte condições complexas em ações seguras.

"Esta é a plataforma meteorológica mais avançada que já vi, combinando profundidade, velocidade e clareza de um modo que só a DTN propicia", disse Aaron Schellinger, Diretor de Segurança de Eventos da Danny Wimmer Presents. "Em eventos ao vivo, cada decisão impacta nossas equipes, artistas e fãs. Esta plataforma e os meteorologistas da DTN nos dão a confiança para agir com decisão, sabendo que estamos respaldados pelos melhores dados disponíveis."

O lançamento reflete a evolução mais ampla da DTN como uma empresa centrada com um foco aguçado em ajudar executivos operacionais a terem sucesso em meioàcrescente incerteza. Seu novo posicionamento enfatiza a necessidade de tomadas de decisão mais rápidas e inteligentes em escala, mediante plataformas criadas específicas a este fim, dados de grau de decisão e neutralidade confiável.

"Durante mais de 40 anos, a DTN apoia as empresas que alimentam, abastecem e protegem o mundo", disse Schneidau. "Enquanto elas enfrentam uma nova era de complexidade operacional, permanecemos comprometidos em ajudá-las a tomar decisões mais rápidas e inteligentes, quando e onde for mais importante."

Clique aqui para saber mais sobre a Plataforma de Tomadas de Decisão Operacionais da DTN.

Sobre a DTN

A DTN é uma empresa multinacional de dados e tecnologia que equipa líderes operacionais nos setores de energia, agricultura e clima com a velocidade e a inteligência necessárias em decisões para superar a incerteza. Nossa Plataforma de Tomadas de Decisão Operacionais combina dados próprios, centros verticalizados específicos a este fim e IA operacional, a fim de ajudar os clientes a expandir margens, acelerar o crescimento e gerenciar riscos com confiança. Com mais de 1.200 funcionários na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, a DTN apoia com orgulho os setores que alimentam, abastecem e protegem o mundo. Saiba mais em www.dtn.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250722750476/pt/

media@dtn.com

+1 (800) 485-4000