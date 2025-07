PE Exam: diretor da H2Fire é aprovado em teste internacional

A segurança contra incêndios é um ponto considerado fundamental em obras de construção de edifícios e indústrias, existindo empresas especializadas em equipamentos, projetos e soluções de proteção. É o caso da H2Fire, cujo diretor, o engenheiro Paulo Henrique Fechine Silva, foi aprovado no Professional Engineer (PE) Exam em Fire Protection, nos Estados Unidos, em 2025.

O PE Exam é um exame de licenciamento profissional destinado a engenheiros especializados em proteção contra incêndios. Ele representa uma etapa essencial para obter o título de PE na área de Fire Protection Engineering.

Composto por 80 questões aplicadas em 8 horas, o exame avalia os conhecimentos técnicos e práticos de um profissional, abordando tópicos como detecção e alarme de incêndio, análise de risco, códigos e normas aplicáveis, entre outros.

“A aprovação no PE Exam representa domínio técnico em padrões internacionais de segurança contra incêndio. No Brasil, isso se torna um diferencial competitivo, pois poucos engenheiros possuem esse nível de qualificação. No exterior, é um pré-requisito para atuar legalmente como engenheiro licenciado em muitos locais dos Estados Unidos, o que confere respeito à formação do profissional”, explica Silva.

De acordo com o diretor, tem crescido a busca por profissionais com capacitação técnica para lidar com as exigências normativas e operacionais em edificações comerciais e industriais.

“A qualificação técnica deixou de ser diferencial e passou a ser uma exigência para atuação em ambientes com alto grau de responsabilidade normativa”, pontua.

Paulo Fechine diz que, além da crescente pressão por segurança jurídica e eficiência técnica, companhias seguradoras e órgãos fiscalizadores têm exigido comprovação de responsabilidade técnica compatível com o nível de risco das edificações. Isso estimula engenheiros e empresas a buscarem não apenas formações avançadas, mas também certificações.

“A tendência é que os profissionais com licenciamento técnico especializado passem a ocupar um papel cada vez mais central nos projetos que envolvem responsabilidade legal, seguros e segurança da vida humana. Isso já acontece em diversos países e deve se consolidar no Brasil também”, avalia.

Expansão da H2Fire

Com sede em Juazeiro do Norte (CE) e unidades em Fortaleza (CE) e São Paulo (SP), a H2Fire está em fase de expansão e estruturação de uma filial nos Estados Unidos. Segundo Paulo Fechine, a empresa está organizando os processos administrativos, jurídicos e operacionais para garantir a entrada no exterior.

“A H2Fire já vem se preparando com base em códigos americanos, como as normas da NFPA (Associação Nacional de Proteção Contra Incêndios). O estudo para o PE Exam reforçou essa adaptação. Nossa equipe está revisando procedimentos e qualificando colaboradores para oferecer projetos que atendam às exigências de prefeituras e jurisdições dos Estados Unidos”, explica o diretor.

O engenheiro detalha que a empresa está incorporando também metodologias adotadas nos EUA, o que inclui uso de softwares de cálculo, projetos reconhecidos globalmente (como AutoSPRINK) e capacitação técnica contínua. “Essas ações têm como objetivo elevar nosso padrão de qualidade e permitir troca de experiências com profissionais de fora”, conclui Silva.

Para saber mais, basta acessar: https://h2fire.com.br/