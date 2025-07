Fenasan 2025: edição já conta com mais de 330 expositores

A Fenasan 2025 (Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente) será realizada de 21 a 23 de outubro de 2025, nos Pavilhões Verde e Vermelho do Expo Center Norte, em São Paulo, em conjunto com o 36º Encontro Técnico da AESabesp (Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente). O tema central será “Saneamento e Inovação: pilares para um futuro resiliente e sustentável”.

O evento, promovido pela Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp) em parceria com a Associação dos Especialistas em Saneamento (AESAN), contará com 31.516 metros quadrados de área total e mais de 330 expositores nacionais e internacionais.

A expectativa é de superar os 34 mil visitantes registrados em 2024. O cenário atual, marcado pelo avanço da agenda de universalização do saneamento no Brasil, tem estimulado a procura por soluções e tecnologias no setor.

“Nossa feira, que um dia foi um ‘patinho feio’, começou pequena e, com o passar do tempo, foi ganhando a grandiosidade que tem hoje”, afirma Olavo Sachs, presidente da Comissão Organizadora. “Esse crescimento não aconteceu por acaso, é fruto de um trabalho incansável de todos os voluntários técnicos da Fenasan. Houve um investimento significativo da associação em visitar feiras ao redor do mundo, realizando um benchmarking detalhado para trazer e implementar o que há de melhor em nosso evento. A Fenasan sempre ousou e inovou, sem jamais perder a qualidade ou o comprometimento que a transformou no que ela é hoje. Foi uma luta árdua de todas as gestões da AESabesp que acreditaram neste projeto, e hoje colhemos os frutos desse sucesso. O grande segredo, em minha opinião, é crescer com qualidade e sempre buscando atender nossos clientes, sejam eles fornecedores, sejam nossos associados ou os visitantes da feira”, pontua.

Reynaldo Young Ribeiro, coordenador técnico da AESabesp, comenta: “Este ano, prevemos uma enorme demanda de público, motivada pela grande procura por espaços para exposição de equipamentos, tecnologia e prestação de serviços. O impulso que o saneamento está ganhando em todo o país, decorrente das obrigações relacionadas à universalização, incentivou as empresas a exporem seus produtos, serviços e tecnologia. Isso, por sua vez, atrai ainda mais visitantes. Temos a expectativa de um público recorde, impulsionado também por essa quantidade de expositores, com empresas já demonstrando interesse na Fenasan de 2026, cujo lançamento ocorrerá nos próximos 60 dias”.

Segundo Pierre Siqueira, diretor de Inovações da AESabesp, “é um ambiente onde fornecedores fecham negócios e utilizam a feira como uma das melhores ferramentas para analisar aspectos de mercado que podem impactar suas vendas e formular estratégias. Além disso, a feira é um ponto de encontro essencial para profissionais que compartilham experiências, renovam relacionamentos e amizades, tornando-se um terreno fértil para networking e futuros negócios. Em números, somos a maior feira da América Latina, com mais de 30 mil metros quadrados e mais de 330 expositores. Desde o ano passado, somos a feira mais visitada das Américas, com 34 mil visitantes em 2024. A Fenasan é o epicentro da tecnologia, inovação e dos lançamentos das grandes empresas do setor. É um evento de construção coletiva, e sinto imenso orgulho em fazer parte de tudo isso”.

O presidente da AESabesp, Agostinho Geraldes, conclui: “O desenvolvimento do Encontro Técnico e da Fenasan ao longo dos anos perpassa a evolução do próprio saneamento. Podemos dizer que é um termômetro do mercado no Brasil. Com o compromisso rumo à universalização, sabemos dos desafios à frente, mas também das inúmeras oportunidades. E a missão da AESabesp e do evento é promover cada vez mais o compartilhamento de conhecimento, a valorização dos profissionais, a inovação tecnológica e os negócios para as empresas do Brasil e de outros países que aqui atuam, fortalecendo o setor por um saneamento inovador, sustentável e inclusivo, acessível a todas as pessoas”.

A organização informa que ainda há espaços disponíveis para empresas interessadas em participar da feira.

Serviço:

Evento: 36º Encontro Técnico AESabesp - Fenasan 2025 - “Saneamento e Inovação: pilares para um futuro resiliente e sustentável”



Quando: 21 a 23 de outubro de 2025



Onde: Pavilhão Verde e Vermelho - Expo Center Norte – São Paulo - SP



Para mais informações sobre como expor, inscrições para o Encontro Técnico e credenciamento gratuito para visitar a Fenasan, basta acessar: www.fenasan.com.br

Website: https://www.aesabesp.org.br/