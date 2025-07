Piloto estréia com dois pódios na Fórmula Vee

O piloto Davi Oliveira realizou sua estreia no automobilismo profissional durante a etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Vee, disputada no Autódromo Velocittà, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, entre os dias 20 e 22 de junho de 2025.

A preparação para o final de semana de provas teve início no treino livre, quando o piloto enfrentou dificuldades técnicas no carro, o que comprometeu sua performance inicial. Já no segundo treino, Davi Oliveira demonstrou rápida adaptação ao monoposto e apresentou evolução significativa nos tempos de volta, garantindo a quinta colocação no grid de largada para ambas as corridas.

Na primeira corrida, realizada na manhã de domingo (22), o piloto manteve um ritmo estável e terminou a prova na quinta colocação, resultado que lhe garantiu pontos importantes no campeonato. À tarde, durante a segunda corrida da etapa, após uma largada desfavorável que o posicionou em oitavo lugar na primeira volta, Oliveira conseguiu se recuperar e terminou a prova em quarto colocado, após uma ultrapassagem realizada na curva conhecida como "Saca-Rolha", um dos trechos mais técnicos do circuito.

Durante os momentos finais da corrida, o piloto disputou posição com Guilherme Putinok, mantendo-se à frente nas voltas decisivas aplicando estratégias defensivas e cruzando a linha de chegada na quarta posição.

Com os dois resultados, Davi Oliveira subiu ao pódio nas duas corridas de sua estreia na categoria. A próxima etapa da Fórmula Vee está prevista para os dias 25, 26 e 27 de julho, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista.

