Soldiers doará R$ 1 por produto ao Hospital Pequeno Príncipe

A Soldiers Nutrition acaba de lançar uma nova iniciativa com foco em impacto social: a partir de agora, cada venda de produtos realizada no site oficial da marca resultará no repasse automático de R$ 1 para o Hospital Pequeno Príncipe, maior hospital exclusivamente pediátrico do país e referência nacional em atendimento humanizado.

O modelo de contribuição é contínuo, sem limite de tempo. Segundo a empresa, a proposta é transformar um hábito recorrente — a compra de suplementos — em uma oportunidade direta de gerar impacto social. O valor doado não será cobrado do consumidor e fará parte da margem de contribuição da própria companhia.

“A gente não vende apenas performance, a gente vende saúde. Agora, parte disso também vira saúde para crianças. Não é ação pontual, é compromisso contínuo”, afirma Fabiula Freire, sócia e head de Cultura da Soldiers Nutrition.

Segundo o Hospital Pequeno Príncipe, a instituição realiza atendimentos de média e alta complexidade, com atuação em 47 especialidades médicas. Localizado em Curitiba (PR), o hospital informa que realiza milhares de procedimentos por ano, incluindo cirurgias, transplantes e exames, além de desenvolver atividades de ensino e pesquisa em saúde infantil.

Expansão, novas frentes e compromisso social

O anúncio da parceria faz parte de um conjunto maior de ações da Soldiers Nutrition em 2025 voltadas à ampliação de sua atuação institucional. Além do investimento na nova fábrica em Cajamar (SP), com aporte estimado em R$ 15 milhões, a empresa tem estruturado novas unidades de negócio, como a Next10, desenvolvida em parceria com Neymar Jr., e iniciado a construção de uma frente social permanente.

Nos últimos meses, a marca também coordenou campanhas de doação de roupas e alimentos na cidade de Cajamar e lançou o programa Soldiers Health Protocol, que oferece suporte médico e psicológico a fisiculturistas e atletas em preparação para competições.

“A gente fala de performance, sim, mas sem esquecer do que nos torna humanos. Apoiar quem cuida de crianças é parte disso”, conclui Fabiula.

Website: https://www.soldiersnutrition.com.br/