Takeda recebe aprovação 510(k) da FDA para dispositivos HyHubTM e HyHubTM Duo, a fim de simplificar a administração de HYQVIA®

Takeda(TSE:4502/NYSE:TAK)anunciou hoje que a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA concedeu autorização 510 (k) para o HyHubTM e o HyHubTM Duo, dispositivos para pacientes com 17 anos ou mais que permitem HYQVIA® [Infusão de Imunoglobulina (Humana), 10% com Hialuronidase Humana Recombinante] para ser transferida de frascos sem uso de agulha em ambiente doméstico ou clínico.2 O processo de administração do HYQVIA consiste em unidades de frasco duplo (DVUs), incluindo um frasco de imunoglobulina (IG) e um frasco de hialuronidase. O HyHub e o HyHub Duo, que funcionam como estações de acoplamento para estes frascos, foram desenvolvidos para simplificar a administração do HYQVIA, reduzindo o número de etapas necessárias para preparar a infusão de duas DVUs ou mais.1

O HYQVIA é uma combinação de IG e hialuronidase para infusão facilitada de imunoglobulina subcutânea (SCIg), aprovada para tratar adultos e crianças de dois anos de idade ou mais com imunodeficiência primária (IP) e como terapia de manutenção para adultos com polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica (PDIC) nos EUA.2 Dependendo da indicação, o HYQVIA pode ser administrado por infusão até uma vez por mês (a cada duas, três ou quatro semanas).

"Este marco exemplifica nossa dedicação em desenvolver soluções inovadoras que possam aperfeiçoar a experiência de administração de tratamentos para pessoas que dependem de infusões de imunoglobulina facilitada, como o HYQVIA", disse Kristina Allikmets, Vice-Presidente Sênior e Chefe de Pesquisa e Desenvolvimento da Unidade de Negócios de Terapias Derivadas de Plasma da Takeda. “Criamos o HyHub e o HyHub Duo, os primeiros dispositivos personalizados da Takeda para uso com terapias derivadas de plasma, com a cooperação de pacientes e cuidadores, o que demonstra nosso foco em aproveitar a tecnologia e o profundo conhecimento para oferecer um ecossistema de suporte centrado no paciente durante toda a jornada de tratamento."

O HyHub e o HyHub Duo reduzem o número de etapas necessárias para preparar a IG e a hialuronidase da infusão do HYQVIA até a metade em comparaçãoàinfusão com uma bolsa de agrupamento, dependendo do dispositivo e do número de DVUs utilizadas.1* O HyHub e o HyHub Duo também reduzem os suprimentos auxiliares necessários para preparar a infusão, sendo que uma bolsa de transporte dedicada está disponível para maior conveniência, permitindo a mobilidade de um quarto para outro.3

"Para pessoas que vivem com imunodeficiência primária, dispositivos inovadores que podem ajudar a simplificar o processo de administração do tratamento com imunoglobulina podem ser especialmente significativos, já que muitos precisam de tratamento vitalício para a doença", disse Jorey Berry, Presidente e Diretor Executivo da Immune Deficiency Foundation.

O HyHub e o HyHub Duo devem ser utilizados apenas com o HYQVIA, sendo que os dispositivos estarão disponíveis sem custo adicional aos pacientes.

A Takeda prevê disponibilizar o HyHub e o HyHub Duo nos EUA a partir do segundo semestre do ano fiscal de 2025. A Takeda também enviou um pedido de marca CE para o HyHub e o HyHub Duo na União Europeia durante o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 e irá avaliar a disponibilização do dispositivo em outros mercados no futuro.

* O HyHub reduz o número de etapas em cerca da metade para quatro DVUs. O HyHub Duo reduz o número de etapas em cerca de um terço para duas DVUs.

Sobre o HYQVIA®[Infusão de Imunoglobulina (Humana), 10% com Hialuronidase Humana Recombinante]

O HYQVIA® é um medicamento líquido contendo Hialuronidase Humana Recombinante e Imunoglobulinas (IG), sendo aprovado nos EUA para tratar adultos e crianças de dois anos de idade ou mais com imunodeficiência primária (PI), e como terapia de manutenção para prevenir reincidência de deficiência neuromuscular e comprometimento em pacientes adultos com CIDP. Também é aprovado pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) como terapia de substituição em adultos, crianças e adolescentes com PI e com imunodeficiência secundária (SID) que sofrem de infecções graves ou recorrentes, tratamento antimicrobiano ineficaz e falha comprovada de anticorpos específicos (PSAF) ou nível sérico de IgG < 4 g/l. Além disto, é aprovado pela EMA como terapia de manutenção em adultos, crianças e adolescentes (0-18 anos) com CIDP após estabilização com terapia de imunoglobulina intravenosa (IVIG). O HYQVIA é infundido sob a pele no tecido subcutâneo adiposo. O HYQVIA contém IG coletada do plasma humano. IG são anticorpos que mantêm o sistema imunológico do corpo. A parte hialuronidase do HYQVIA facilita a dispersão e a absorção de IG no espaço subcutâneo entre a pele e o músculo. O HYQVIA é infundido até uma vez por mês (a cada duas, três ou quatro semanas para CIDP; a cada três ou quatro semanas para PI).

Informações importantes sobre HyHub/HyHub Duo para profissionais de saúde

Uso pretendido: HyHub/HyHub Duo são dispositivos de acesso a frascos descartáveis, autônomos e de uso único.

Indicações para uso: HyHub/HyHub Duo são indicados para pacientes com 17 anos de idade ou mais, a fim de permitir que o HYQVIA (Infusão de Imunoglobulina (Humana), 10% com Hialuronidase Humana Recombinante] seja transferido de frascos sem o uso de agulha, conforme prescrito, em ambiente doméstico ou clínico.

Contraindicações:

Não utilize o HyHub/HyHub Duo com uma bolsa de agrupamento.

Não conecte o HyHub/HyHub Duo a uma bomba de infusão com controlador de seringa.

Informações selecionadas para pacientes:

O HyHub/HyHub Duo se destina ao USO ÚNICO, mesmo que todas as bases não sejam utilizadas durante uma única infusão. A reutilização aumenta o risco de infecção. Os pacientes devem sempre usar um novo HyHub/HyHub Duo para cada infusão.

Use o HyHub/HyHub Duo somente quando os pacientes estiverem prontos para administrar o HYQVIA.

Os pacientes não devem usar o HyHub/HyHub Duo em suas residências até receberem instruções e treinamento de um profissional de saúde.

O HYQVIA é o único medicamento que pode ser utilizado com o HyHub/HyHub Duo.

Os pacientes não devem exceder o volume máximo de infusão por local de infusão ou a taxa de infusão conforme indicado nas informações de prescrição do HYQVIA.

Para uso seguro e adequado do HyHub/HyHub Duo, consulte as instruções de uso completas incluídas com os dispositivos quando estiverem disponíveis no segundo semestre do ano fiscal de 2025. Para obter informações sobre o HYQVIA, consulte as informações de prescrição para o HYQVIA.

INDICAÇÕES PARA O HYQVIA

O HYQVIA é indicado para tratar a imunodeficiência primária (IP) em adultos e pacientes pediátricos com dois anos de idade ou mais, e para polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica (PDIC) como terapia de manutenção, a fim de prevenir reincidências de deficiência e comprometimento neuromuscular em adultos. O HYQVIA é somente para uso subcutâneo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA PARA O HYQVIA

ADVERTÊNCIA: TROMBOSE



Pode ocorrer trombose com produtos de imunoglobulina (IG), incluindo HYQVIA. Os fatores de risco podem incluir idade avançada, imobilização prolongada, condições de hipercoagulabilidade, histórico de trombose venosa ou arterial, uso de estrogênios, cateteres vasculares permanentes, hiperviscosidade e fatores de risco cardiovascular. A trombose pode ocorrer na ausência de fatores de risco conhecidos. Para pacientes com risco de trombose, administre o HYQVIA na dose e na taxa de infusão mínimas possíveis. Garanta hidratação adequada em pacientes antes da administração. Monitore sinais e sintomas de trombose e avalie a viscosidade sanguínea em pacientes com risco de hiperviscosidade.

Contraindicações

Histórico de reações anafiláticas ou de hipersensibilidade sistêmica graveàIG humana

Pacientes com deficiência de IgA com anticorpos para IgA e histórico de hipersensibilidadeàIG humana

Hipersensibilidade sistêmica conhecidaàhialuronidase, incluindo hialuronidase humana recombinante do HYQVIA

Hipersensibilidade sistêmica conhecidaàalbumina humana (na solução de hialuronidase)

Advertências e precauções

Hipersensibilidade: Podem ocorrer reações de hipersensibilidade graves, mesmo em pacientes previamente tratados com produtos IG. Se ocorrer uma reação de hipersensibilidade, interrompa a infusão imediatamente e institua o tratamento adequado. Pacientes com deficiência de IgA e anticorpos contra IgA apresentam maior risco de desenvolver reações de hipersensibilidade potencialmente graves, incluindo anafilaxia.

Trombose: Foi relatado que ocorre após o tratamento com produtos IG, incluindo HYQVIA, e na ausência de fatores de risco conhecidos. Em pacientes de risco, administre na dose e na taxa de infusão mínimas praticáveis. Garanta hidratação adequada antes da administração. Monitore sinais e sintomas de trombose e avalie a viscosidade sanguínea em pacientes com risco de hiperviscosidade.

Imunogenicidade da hialuronidase humana recombinante (rHuPH20): Foi relatado que ocorre após o tratamento com produtos IG, incluindo HYQVIA, e na ausência de fatores de risco conhecidos. Em pacientes de risco, administre na dose e na taxa de infusão mínimas praticáveis. Garanta hidratação adequada antes da administração. Monitore sinais e sintomas de trombose e avalie a viscosidade sanguínea em pacientes com risco de hiperviscosidade.

Síndrome da meningite asséptica: Foi relatado que ocorre com o uso de IG, incluindo HYQVIA. A síndrome geralmente começa dentro de algumas horas a dois dias após o tratamento com IG.

Realize um exame neurológico completo em pacientes que apresentem sinais e sintomas, para descartar outras causas de meningite. A interrupção do tratamento com IG resultou em remissão em poucos dias, sem sequelas.

Hemólise: O HYQVIA contém anticorpos de grupo sanguíneo que podem causar reação positiva de antiglobulina direta e hemólise. Monitore os pacientes quanto a sinais e sintomas de hemólise e anemia hemolítica tardia e, se presentes, realize os exames laboratoriais confirmatórios apropriados.

Disfunção/falha renal: Disfunção/insuficiência renal aguda, necrose tubular aguda, nefropatia tubular proximal e nefrose osmótica podem ocorrer com produtos IG, incluindo HYQVIA. Certifique-se de que os pacientes não estejam com depleção de volume antes da infusão. Em pacientes com risco devido a insuficiência renal preexistente ou predisposiçãoàinsuficiência renal aguda, administre HYQVIA na menor taxa de infusão possível. Avalie a função renal antes do início e durante todo o tratamento e considere doses mais baixas e frequentes. Se a função renal piorar, considere a interrupção.

Propagação de infecção localizada: Não infunda HYQVIA em ou ao redor de uma área infectada devido ao risco potencial de propagação de uma infecção localizada.

Lesão pulmonar aguda relacionadaàtransfusão: Edema pulmonar não cardiogênico pode ocorrer com IG administrada por via intravenosa. Monitore os pacientes quanto a reações adversas pulmonares. Se suspeitar, realize testes apropriados para a presença de anticorpos antineutrófilos e anti-HLA no produto e no soro do paciente. Supervisione utilizando oxigenoterapia com suporte ventilatório adequado.

Agentes infecciosos transmissíveis: Como o HYQVIA é feito de plasma humano, há risco de transmissão de agentes infecciosos (por exemplo, vírus e outros patógenos).

Interferência com testes de laboratório: Resultados falso-positivos de testes sorológicos e certas leituras de ensaios, com potencial para interpretação enganosa, podem ocorrer como resultado de anticorpos transferidos passivamente.

Reações adversas

As reações adversas mais comuns observadas em mais de 5% dos pacientes nos ensaios clínicos foram:

Imunodeficiência primária (IP): Reações locais, dor de cabeça, formação de anticorpos contra rHuPH20, fadiga, náusea, pirexia e vômito.

Polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica (CIDP): Reações locais, dor de cabeça, pirexia, náusea, fadiga, eritema, prurido, aumento da lipase, dor abdominal, dor nas costas e dor nas extremidades.

Interações com medicamentos

A transferência passiva de anticorpos pode interferir temporariamente nas respostas imunológicas às vacinas de vírus vivos atenuados (por exemplo, sarampo, caxumba, rubéola e varicela).

Uso em populações específicas

Gravidez: Dados humanos limitados estão disponíveis sobre o uso de HYQVIA durante a gravidez. Os efeitos dos anticorpos contra a Hialuronidase Humana Recombinante no desenvolvimento embrionário ou fetal humano são desconhecidos. Não se sabe se o HYQVIA pode causar danos fetais quando administrado a gestantes ou se pode afetar a capacidade reprodutiva. O HYQVIA deve ser administrado a gestantes apenas se claramente necessário.

Clique para obter informações completas de prescrição.

Para obter o Resumo das Características do Produto da União Europeia, acesse: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/hyqvia

Sobre a Takeda

A Takeda é líder mundial em biofarmacêutica baseada em valores e orientadaàP&D, com sede no Japão, comprometida em descobrir e oferecer tratamentos que transformam vidas, orientados por nosso compromisso com pacientes, nossa população e o planeta. A Takeda concentra seus esforços de P&D em quatro áreas terapêuticas: Oncologia, Genética Rara e Hematologia, Neurociência e Gastroenterologia (GI), com experiência em doenças imunes e inflamatórias. Também fazemos investimentos direcionadosàP&D em Terapias e Vacinas Derivadas de Plasma. Visamos o desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer diferença na vida das pessoas, ao ultrapassar fronteiras com novas opções de tratamento e aproveitar nosso aprimorado mecanismo e capacidades de cooperação em P&D para criar uma linha de fornecimento robusta e diversificada de modalidades. Nossos funcionários estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida dos pacientes e trabalhar com nossas parcerias na área da saúde em cerca de 80 países e regiões. Para mais informações, acesse https://www.takeda.com.

Aviso importante

Para os fins deste aviso, ‘comunicadoàimprensa’ significa este documento, qualquer apresentação oral, qualquer sessão de perguntas e respostas e qualquer material escrito ou oral discutido ou distribuído pela Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”) com relação a este comunicado. Este comunicadoàimprensa (incluindo qualquer apresentação oral e qualquer sessão de perguntas e respostas relacionada a ele) não tem a intenção de, e não constitui, representar ou fazer parte de qualquer oferta, convite ou solicitação de qualquer oferta para comprar, adquirir, subscrever, trocar, vender ou de outra forma dispor de quaisquer títulos ou a solicitação de qualquer voto ou aprovação em qualquer jurisdição. Nenhuma ação ou outro título está sendo oferecido ao público por meio deste comunicadoàimprensa. Nenhuma oferta de valores mobiliários deverá ser feita nos Estados Unidos, exceto de acordo com o registro nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada, ou uma isenção dela. Este comunicadoàimprensa está sendo fornecido (juntamente com quaisquer informações adicionais que possam ser fornecidas ao destinatário) sob a condição de que seja usado pelo destinatário apenas para fins informativos (e não para a avaliação de qualquer investimento, aquisição, alienação ou qualquer outra transação). Qualquer falha no cumprimento dessas restrições pode constituir uma violação das leis de valores mobiliários aplicáveis.

As empresas nas quais a Takeda possui investimentos direta e indiretamente são entidades separadas. Neste comunicadoàimprensa, “Takeda” às vezes é usado por conveniência quando são feitas referênciasàTakeda e suas subsidiárias em geral. Da mesma forma, as palavras “nós”, “nos” e “nosso” também são usadas para se referir às subsidiárias em geral ou àqueles que trabalham para elas. Essas expressões também são usadas quando não há nenhum propósito útil em identificar a empresa ou empresas específicas.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa e quaisquer materiais distribuídos em conexão com este comunicadoàimprensa podem conter declarações prospectivas, crenças ou opiniões sobre os futuros negócios da Takeda, posição futura e resultados das operações, incluindo estimativas, previsões, metas e planos para a Takeda. Sem limitação, as declarações prospectivas geralmente incluem palavras como "visa", "planeja", "acredita", "espera", "continua", "anseia", "objetiva", "pretende", "garante", "será", "pode", "deve", "iria", "poderia", "antecipa", "estima", "projeta", ou expressões semelhantes ou sua negação. Estas declarações prospectivas estão baseadas em suposições sobre muitos fatores importantes, incluindo os seguintes, que podem levar resultados reais a diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas: circunstâncias econômicas que cercam os negócios internacionais da Takeda, incluindo condições econômicas gerais no Japão e nos EUA; pressões e desenvolvimentos competitivos; alterações em leis e regulamentos aplicáveis, incluindo reformas mundiais de assistência médica; desafios inerentes ao desenvolvimento de novos produtos, incluindo incerteza de sucesso clínico e decisões das autoridades reguladoras e seu momento; incerteza de sucesso comercial para produtos novos e existentes; dificuldades de fabricação ou atrasos; flutuações nas taxas de juros e de câmbio; reclamações ou preocupações referentesàsegurança ou eficácia de produtos comercializados ou candidatos a produtos; o impacto de crises na saúde, como a nova pandemia de coronavírus, na Takeda e em seus clientes e fornecedores, incluindo governos estrangeiros nos países em que a Takeda opera, ou em outras facetas de seus negócios; o momento e o impacto dos esforços de integração pós-fusão com empresas adquiridas; a capacidade de alienar ativos que não são essenciais às operações da Takeda bem como o momento de qualquer desinvestimento; e outros fatores identificados no Relatório Anual mais recente da Takeda no Formulário 20-F, além de outros relatórios da Takeda apresentadosàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), disponíveis no site da Takeda em: https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ ou em www.sec.gov. A Takeda não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer uma das declarações prospectivas contidas neste comunicadoàimprensa ou quaisquer outras declarações prospectivas que possam fazer, exceto conforme exigido por lei ou regra da bolsa de valores. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros e os resultados da Takeda neste comunicadoàimprensa podem não ser indicativos nem são uma estimativa, previsão, garantia ou projeção dos resultados futuros da Takeda.

Informações médicas

Este comunicadoàimprensa contém informações sobre produtos que podem não estar disponíveis em todos os países, ou podem estar disponíveis sob marcas comerciais diferentes, para indicações diferentes, em doses diferentes ou em concentrações diferentes. Nenhuma parte do conteúdo desse documento deve ser considerada como solicitação, promoção ou anúncio de qualquer medicamento prescrito, inclusive medicamentos que estão sendo desenvolvidos.

