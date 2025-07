Erbe apresenta FiAPC® plus: Avanço no controle na coagulação com plasma de argônio flexível

A Erbe Elektromedizin GmbH apresenta sua mais recente inovação em eletrocirurgia: as sondas FiAPC® plus. Elas são projetadas para uso em endoscopia gastrointestinal e pulmonar. Com base em décadas de experiência em coagulação por plasma de argônio (APC), as sondas FiAPC® plus demonstram avanços que visam aperfeiçoar o controle, a eficiência do fluxo de trabalho e a confiabilidade do procedimento.

Projetadas para colocar o controle nas mãos do médico

Com as sondas FiAPC® plus, a Erbe busca oferecer aos médicos maior controle sobre todos os aspectos da aplicação de APC: desde o fornecimento de energia e a formação do feixe até o posicionamento da ponta e a sucção. "A precisão em APC começa com o controle. E é exatamente por isto que a FiAPC® plus foi criada para oferecer", declarou Mariuccia Zambelli, Vice-Presidente de Marketing Global.

As novas sondas apresentam uma ponta com isolamento térmico, desenvolvida para minimizar a geração de calor na extremidade distal do instrumento. Isto reduz a aderência ao tecido e permite um feixe de plasma homogêneo e consistente, mesmo em anatomias complexas.

Versatilidade para aplicações gastrointestinais e pulmonares

As sondas FiAPC® plus estão disponíveis em várias versões com aberturas axiais, laterais e circunferenciais para o feixe de plasma, oferecendo aos médicos opções que se adaptam a uma ampla gama de aplicações clínicas. As sondas são compatíveis com toda a gama de modos de APC renomados da Erbe: preciseAPC®, pulsedAPC® (lento e rápido) e forcedAPC®, que podem ser selecionados para escolher o efeito tecidual correto para as características teciduais correspondentes.

As sondas FiAPC® plus revelam todo o seu potencial em combinação com o APC 3 e o novo gerador eletrocirúrgico VIO® 3n Fire, dedicado especificamente a aplicações de APC. A arquitetura da plataforma garante integração perfeita, reconhecimento rápido e ajustes pré-configurados do modo de APC, adaptadasàsonda FiAPC® plus, resultando em maior eficiência do fluxo de trabalho, precisão e confiança do usuário.

Desempenho confiável em áreas termossensíveis em todas as especialidades

Embora as sondas FiAPC® plus sejam projetadas para uma ampla gama de indicações de APC, seu valor se torna especialmente claro em procedimentos que envolvem áreas termossensíveis, seja no trato gastrointestinal ou no sistema brônquico. Em áreas como o ceco, cólon direito ou vias aéreas estreitas, onde a precisão e a dispersão térmica limitada são essenciais, a FiAPC® plus oferece confiabilidade e controle através da ignição de plasma estável, aderência reduzida ao tecido e fornecimento de energia otimizado na ponta da sonda.

Para apoiar endoscopistas gastrointestinais e pneumologistas na aplicação de APC, a Erbe complementa o lançamento da FiAPC® plus com uma oferta abrangente de formação e treinamento clínico. Isto inclui cursos práticos, módulos de aprendizagem estruturados e suporte presencial pela equipe da Erbe, que auxiliam os médicos a navegar em sua jornada de APC, desde o primeiro uso até a aplicação especializada.

As sondas FiAPC® plus já estão disponíveis nos mercados da CE e relacionadosàCE. Outros mercados estarão disponíveis em breve. Com este mais recente desenvolvimento, a Erbe reafirma seu compromisso de expandir os limites da tecnologia de APC através da inovação centrada no usuário e parcerias clínicas.

Para ter o controle, acesse o site da FiAPC plus agora.

Sobre a Erbe Elektromedizin

A Erbe Elektromedizin desenvolve, fabrica e distribui instrumentos e dispositivos cirúrgicos em todas as partes do mundo, ao mesmo tempo em que fornece serviços para o uso profissional desses produtos em um amplo conjunto de disciplinas médicas. Cirurgiões, equipes de cirurgia e pacientes no mundo inteiro confiam na tecnologia médica da Erbe. Os instrumentos e dispositivos cirúrgicos são utilizados em quase todas as áreas especializadas. Eles se baseiam em eletrocirurgia combinada com outras tecnologias da Erbe. As soluções híbridas nos permitem oferecer aplicações novas e inovadoras na medicina.

Campos de atividade

Sistema de imagens

Endoscopia

Eletrocirurgia

Cirurgia de plasma

Termofusão

Hidrocirurgia

Tecnologia crio

Uma rede internacional

20 unidades internacionais de vendas e serviços

5 locais de produção

A Erbe atua em 110 mercados internacionais.

A força de trabalho da Erbe

2.100 funcionários ao redor do mundo

Cerca de 1.100 deles na Alemanha

