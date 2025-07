A hélice C780 de alto desempenho da McCauley Propeller Systems agora é padrão de fábrica para os novos clientes do Beechcraft King Air 360

McCauley Propeller Systems, uma divisão da Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje que sua hélice C780, que antes era opcional para instalação na fábrica, agora é padrão para todos os novos clientes comerciais do Beechcraft King Air 360. O primeiro King Air 360 equipado com a hélice saiu recentemente da produção na fábrica da Textron Aviation em Wichita, Kansas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250720244956/pt/

McCauley Propeller Systems high-performance C780 propeller now factory standard for new Beechcraft King Air 360 customers (Photo Credit: McCauley Propeller Systems)

“Como um dos principais fabricantes de hélices de linha completa, estar presente na linha de montagem de fábrica do lendário Beechcraft King Air 360 reforça nosso compromisso com a excelência”, afirmou Jason Hull, vice-presidente e gerente-geral da McCauley Propeller Systems. “A C780 oferece um design sofisticado e durável que está alinhado com a versatilidade dos turboélices King Air. Estamos ansiosos para continuar apoiando essa icônica família de aeronaves e pilotos ao redor do mundo.”

A hélice C780, que entrou em serviço em 2023, apresenta um projeto leve de lâmina cimitarra com quatro lâminas varridas de alumínio e um diâmetro de 105 polegadas. A hélice de alto desempenho oferece aos proprietários e operadores do King Air B300 vários benefícios para suas aeronaves, incluindo

Economia de peso da hélice de até 50 libras em comparação com as opções anteriores

Redução do ruído na cabine e no cockpit

Tempo prolongado entre revisões (TBO) de 5.000 horas ou 72 meses

Garantia limitada da Textron Aviation para hélices de 5.000 horas ou 36 meses

A hélice do C780 obteve a certificação da FAA em 2023 e a certificação da EASA em 2024. Ela também obteve recentemente a certificação da Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil, a segunda maior base instalada de turboélices Beechcraft King Air.

Os atuais proprietários de King Air B300 podem ter a hélice instalada em suas aeronaves em um Centro de Serviços da Textron Aviation ou em uma Instalação de Serviços Autorizada McCauley sem a necessidade de modificações adicionais.

Para obter informações adicionais sobre a hélice, acesse mccauley.txtav.com/featured-products

Sobre a McCauley Propeller Systems

A McCauley é uma das maiores fabricantes de hélices de linha completa do mundo, com mais de 500 modelos disponíveis. Tendo mais de 85 anos de experiência em projetos e fabricação, a McCauley continua sendo pioneira na indústria da aviação em geral. Historicamente, nossas hélices são certificadas pela FAA como equipamento original para aeronaves produzidas pela Textron Aviation, British Aerospace, Fairchild, Grumman, Jetstream, Piper, Stoddard Hamilton e muitas outras. Nossas linhas de produtos sempre atenderam a uma ampla gama de mercados: companhias aéreas comerciais, militares, agrícolas e de transporte regional, bem como aviação pessoal e executiva. As hélices McCauley estão em operação em mais de 350.000 aeronaves ao redor do mundo, o que demonstra nosso compromisso contínuo com a excelência. Para mais informações, acesse www.mccauley.txtav.com.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada de voo. Por mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral no mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa de múltiplos setores que aproveita sua rede global de negócios nas áreas de aeronaves, defesa, indústria e finanças para oferecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida mundialmente por suas marcas poderosas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para informações adicionais, visite: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250720244956/pt/

Assessoria de Mídia:

Hailey Tucker

htucker@txtav.com

www.txtav.com