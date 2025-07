Manpower contrata auxiliar de almoxarifado em MG

A consultoria de Recursos Humanos, ManpowerGroup Brasil, atua em todo o território nacional no processo de recrutamento e seleção para grandes empresas do país e está em parceria com a empresa Petlove, oferecendo 22 vagas temporárias para auxiliar de almoxarifado.



A Petlove é uma junção de marcas que visa o bem-estar dos animais e fornece assinatura e planos pet; veterinário domiciliar; hospedagem e outros serviços, além do comércio de produtos. O intuito é democratizar o cuidado dos animais para os tutores. Ademais, não trabalham com produtos nocivos, atuam com uma visão sustentável de uso e realizam doações para ONGs de animais.



A oportunidade é para atuação presencial na cidade de Itapeva, em MG, mas abrange para residentes de mais cinco cidades distribuídas em Minas Gerais e São Paulo: Extrema; Camanducaia; Cambuí; Bragança Paulista e Vargem.

Para serem elegíveis, os candidatos devem possuir ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Experiência no setor logístico é um requisito desejável.

As responsabilidades do cargo envolvem apoiar as atividades operacionais do setor logístico, garantindo a organização, controle e fluxo adequado de materiais e produtos.



Os benefícios para os colaboradores são: vale-alimentação, day off, refeição no local, fretado, descontos em compras no site, horas extras 100%, desconto de até 73% em faculdade parceira e ampla área de lazer.

As inscrições vão até o dia 28 de julho e os profissionais interessados podem se candidatar por meio de um formulário: https://forms.office.com/r/7GNJxW4yFf

É necessário preencher as seguintes informações: nome; telefone e e-mail para contato; localidade em que reside; escolaridade e se aceita vaga temporária.

Para acessar outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.

Website: https://vagas.manpowergroup.com.br/