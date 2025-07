Jungle Startup terá lançamento em São Paulo e Porto Alegre

A turnê nacional do livro “Jungle Startup - O sucesso do novo empreendedor”, escrito pela empresária e profissional da área de tecnologia Cristina Boner, já tem duas novas paradas previstas. A obra contará com eventos de lançamento em São Paulo (SP), em setembro, e em Porto Alegre (RS), em outubro.

Jungle Startup conta a história por trás da criação de startups no Brasil. A obra também relata os desafios do ecossistema empresarial por meio de uma analogia com o mundo animal, que visa ilustrar os diversos perfis e situações que marcam essa jornada.

No dia 24 de junho, Boner promoveu o lançamento da obra no Grand Cru do Lago Sul, em Brasília (DF). Segundo a autora, a receptividade do público com a proposta do livro tem sido positiva.

“As pessoas se conectam com a linguagem direta, com a ideia de que empreender é, muitas vezes, sobreviver em uma selva cheia de riscos e oportunidades. Nas próximas paradas, espero encontrar ainda mais histórias reais, conexões profundas e aquele olhar de quem sabe que está prestes a virar a próxima página da própria jornada”, afirma.

Destinos são referência em inovação, tecnologia e empreendedorismo

“Jungle Startup - O sucesso do novo empreendedor” traz uma metáfora entre a selva e o empreendedorismo. Para Boner, o tema se conecta com o público das cidades escolhidas para o lançamento da obra: “As cidades que escolhemos para a turnê têm algo em comum: são ecossistemas vibrantes, cheios de empreendedores que vivem na prática os desafios da selva corporativa brasileira”, analisa.

A escritora revela que tem expectativas positivas em relação ao lançamento do livro em São Paulo e Porto Alegre: “Ambas as capitais são centros de referência em inovação, tecnologia e empreendedorismo no Brasil. Estou animada para ver como o livro ressoa com públicos que já estão inseridos nesse universo de transformação”, ressalta.

A turnê nacional de lançamento está sendo organizada pensando no diálogo com o público. Haverá bate-papo, palestras, rodas de conversa e sessões especiais além dos lançamentos tradicionais nas cidades anunciadas.

A empresária ressalta que, mais do que lançamentos, espera criar experiências de troca. “Não é só sobre autografar livros, mas sobre ouvir, aprender e construir pontes com quem está na linha de frente do empreendedorismo brasileiro”, afirma.

Literatura empreendedora

Boner chama a atenção para o papel da literatura empreendedora no atual momento do Brasil. Segundo ela, Jungle Startup pretende inspirar não apenas empreendedores, como também um público mais amplo: “Essa literatura, especialmente quando traz histórias reais e linguagem acessível, tem um papel crucial: provocar reflexão e empoderar ação”.

Jungle Startup é para quem empreende, sim - mas também para quem lidera e busca autonomia, ou quer entender como navegar nesse cenário complexo, como acrescenta a própria autora. “É uma leitura para qualquer pessoa que queira agir com mais consciência em um país cheio de desafios”, afirma.

A autora revela que, nos próximos encontros da turnê, espera falar de vulnerabilidade, estratégia, mentalidade e também de propósito. “O leitor deve encontrar alguém que já se perdeu na selva, mas aprendeu a mapear o caminho de volta, e agora quer ajudar outros a fazerem o mesmo”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://www.linkedin.com/in/cristina-boner-19646694/