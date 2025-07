Laboraltec lança novo viscosímetro DV2Plus da Brookfield

Os laboratórios das indústrias brasileiras passam a contar com uma nova tecnologia com o lançamento do viscosímetro DV2Plus da AMETEK Brookfield. O instrumento, trazido ao país pela Laboraltec, representa um marco tecnológico que deve colocar os laboratórios nacionais no mesmo patamar dos centros internacionais avançados que utilizam o viscosímetro Brookfield para análises de viscosidade e caracterização de materiais.



Reconhecida globalmente pela excelência em medição de viscosidade pelos viscosímetros rotacionais desde 1934, a Brookfield agora disponibiliza no Brasil o sucessor do DV2T, ampliando as possibilidades de análise com um instrumento que reúne conectividade, interface intuitiva e integração com sistemas de dados. Dessa forma, indústrias químicas, farmacêuticas, alimentícias, cosméticas e diversas outras passam a contar com uma tecnologia já utilizada por multinacionais nos Estados Unidos e em todo o mundo.



“Com o DV2Plus, queremos garantir que os laboratórios brasileiros acessem o que há de mais moderno em medição de viscosidade, com a mesma eficiência e precisão adotadas nas indústrias do exterior”, afirma Jorge Oliveira, CEO da Laboraltec.

O novo modelo incorpora tela touchscreen de 7” de alta resolução, sensor sem fio livre de manutenção, opção de conexão com spindles magnéticos, integração total com suporte de ação rápida Helipath para medição de materiais consistentes, função gel timer incorporada, geração de gráficos após a análise, menu de favoritos e os softwares de análise de viscosidade e criação de métodos DV360 e DV Create, ferramentas que podem ampliar a automação dos processos e otimizar as rotinas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e Controle de Qualidade (CQ).

Além disso, conta com diversas opções de conectividade, como Bluetooth opcional, múltiplas portas USB para conexão com leitor de código de barras e impressoras, além de 740 opções de velocidade e compatibilidade com toda a linha de acessórios Brookfield para viscosímetros rotacionais. “Ao integrar tendências globais como a digitalização de processos e a gestão inteligente de dados laboratoriais, o DV2Plus integra o Brasil às práticas tecnológicas adotadas internacionalmente. O lançamento simultâneo ao dos Estados Unidos busca demonstrar nosso comprometimento em antecipar soluções tecnológicas ao mercado nacional”, avalia Gerson Vaccari, Diretor Técnico da Laboraltec.

“Fizemos parte do processo desde o início, com treinamentos na Brookfield University e planejamento estratégico junto ao Centro de Excelência da marca. Neste treinamento tivemos, nos Estados Unidos, a oportunidade de conhecer as inovações tecnológicas do DV2Plus. Agora, nossa missão é disseminar esse conhecimento por meio de eventos, treinamentos e parcerias com universidades e instituições de pesquisa”, acrescenta o CEO.



A parceria entre a Laboraltec e a AMETEK Brookfield também reflete uma nova perspectiva para a indústria. Com o plano de trade-in, empresas podem atualizar seus equipamentos antigos com condições comerciais especiais, promovendo modernização e sustentabilidade por meio do descarte ecológico do instrumento. O DV2Plus, posicionado entre os modelos DVPlus (entrada) e DVNext (avançado), mantém a tradição da marca ao oferecer uma linha de viscosímetros para diversas aplicações e análises de viscosidade.



Além de estar em conformidade com normas técnicas como ABNT, ASTM, ISO, USP, DIN, Farmacopeia Europeia, Japonesa e Chinesa, entre outras, com o Software DV360 o DV2Plus ainda atende à regulamentação FDA 21 CFR Parte 11, importante para as indústrias farmacêutica, cosmética, alimentícia e química que operam em conformidade com normas regulatórias. Com ele, também é possível extrair relatórios em formato PDF ou Excel e realizar integração com sistemas LIMS (Sistema de Gerenciamento de Informações Laboratoriais).



“Nossa premissa é entregar inovação com suporte local e agilidade. Contamos com especialistas em aplicações e uma estrutura técnica no Brasil que tem como foco garantir todo o respaldo aos nossos clientes”, finaliza o Vaccari.



Para saber mais, basta acessar: http://www.laboraltec.com.br