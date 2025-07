Febracis RJ abre inscrições para BHP no Riocentro

Estão abertas as inscrições para a próxima edição do treinamento promovido por Emerson Doblas, diretor da Febracis Rio de Janeiro. O evento “BHP - Gestão de Negócios” será realizado ao longo de quatro dias, entre os dias 22, 23, 24 e 25 de julho, no Centro de Convenções Riocentro, localizado na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

O treinamento tem como público-alvo empresários, empreendedores, profissionais liberais, gestores e pessoas que desejam empreender. Para se inscrever, basta entrar em contato com os consultores comerciais ou pelo Instagram da empresa.

Doblas conta que a criação do treinamento “BHP - Gestão de Negócios” surgiu da observação do comportamento do brasileiro, que não foi ensinado a empreender e, muitas vezes, não entende de gestão. “O treinamento visa ajudar o empresário a melhorar a performance da sua empresa e alavancar o seu negócio, levando gestão profissional”, afirma.

Durante o treinamento, serão abordados os seguintes temas como diagnóstico empresarial, estratégia de negócios, vantagem competitiva, contratação assertiva, onboarding de novos colaboradores, treinamento de colaboradores, resgate de colaborador improdutivo, momentos para demissão, negociação e gamificação.

“Os participantes podem esperar vivenciar diversas atividades práticas nessa imersão, como dinâmicas de grupo e Mente Mestra - pensadas tanto para quem já empreende ou pretende empreender”, destaca Doblas.

Aliás, o primeiro trimestre de 2025 foi de alta na abertura de pequenos negócios no país, segundo um balanço conduzido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). O número de novos CNPJs chegou a mais de 1,4 milhão até março deste ano, como destaca uma publicação da Secretaria de Comunicação Social.

De acordo com o levantamento, o destaque vai para os Microempreendedores Individuais (MEIs), que correspondem a 78% do total. No período analisado, o volume de MEIs registrados no Brasil aumentou 35% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. As micro e pequenas empresas, por sua vez, aumentaram 28%.

De forma síncrona, a mais recente edição do Monitor Global de Empreendedorismo (Global Entrepreneurship Monitor – GEM 2024), realizada no Brasil pelo Sebrae em parceria com a Associação Nacional de Estudos e Pesquisas em Empreendedorismo (Anegepe), a taxa de empreendedorismo no Brasil atingiu o maior patamar dos últimos quatro anos. Atualmente, o país possui cerca de 47 milhões de cidadãos envolvidos com um negócio, considerando empreendimentos formais e informais.

Conteúdo foca no impacto da performance dos negócios

Segundo o diretor da Febracis Rio de Janeiro, o conteúdo do treinamento “BHP - Gestão de Negócios” tem como objetivo impactar diretamente a performance dos negócios dos participantes.

“O conteúdo foi feito para ajudar o aluno a traçar uma estratégia de forma correta e através de uma vantagem competitiva. Ensina, também, tudo o que o empresário deve fazer desde uma contratação assertiva, passando pelos treinamentos, onboarding, resgate até a demissão se necessário”, explica.

Doblas também conta que o encontro deve ensinar técnicas avançadas de negociação. “Falaremos sobre gestão de pessoas, cultura e liderança e ensinaremos como manter o time produtivo e engajado”, ressalta.

Para o especialista e mentor, a realização do treinamento se conecta com a missão da Febracis Rio de Janeiro no desenvolvimento de líderes e empresários de alta performance.

“Essa imersão busca ensinar sobre gestão e liderança, melhorar a performance do aluno, trabalhar mudança de mentalidade e ensinar a gerir e a liderar sua equipe para mantê-la engajada, motivada e produtiva”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: https://febracisriodejaneiro.com.br/escoladenegocios