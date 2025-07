Adias Sol.Ar. lança app e programa para integradores

Em meio à corrida por inovação e relacionamento no setor de energia limpa, a Adias Sol.Ar. avança em sua estratégia de transformação digital e engajamento de parceiros. A empresa, fornecedora de soluções em energia solar e ar-condicionado, lançou em junho seu aplicativo exclusivo para integradores, o Clube Adias, e está promovendo, em parceria com a Ronma Solar, uma campanha de fidelização que levará parceiros estratégicos em uma imersão no mercado fotovoltaico chinês.

A Intersolar South America, que acontece de 26 a 28 de agosto no Expo Center Norte, em São Paulo, será a oportunidade para apresentar o app a um público ainda maior e reforçar o compromisso da empresa com o relacionamento próximo aos integradores. A Adias Sol.Ar. marca presença pelo terceiro ano consecutivo no evento, que reúne fabricantes, distribuidores, integradores e especialistas do setor.

“A Intersolar é o ponto alto do nosso calendário. É o momento de fortalecer vínculos com quem faz o setor acontecer, estreitar relações e impulsionar negócios. Investir em tecnologia e relacionamento é parte do nosso compromisso com um mercado de energia mais sustentável e conectado”, afirma Eduardo Bachur, diretor de Marketing da Adias Sol.Ar..

APP Clube Adias

Pensado para tornar o relacionamento com os integradores ainda mais ágil e próximo, o aplicativo Clube Adias centraliza informações do dia a dia: pedidos, histórico de compras, status de expedição e consulta de estoque. Tudo isso de forma integrada com o atendimento da empresa.

Lançado em 27 de junho, o app superou rapidamente a meta inicial de 200 downloads. “O integrador passa muito tempo em campo, mas tem o celular na mão o tempo todo. Criamos uma ferramenta simples, intuitiva e conectada com a nossa operação, que reforça nosso papel como parceiro estratégico”, explica Bachur.

Em parceria com a Ronma Solar, a Adias Sol.Ar. realiza uma campanha de incentivo que levará integradores, consultores comerciais, gerentes e coordenadores para uma imersão na China – com passagens, hospedagem, alimentação e transporte incluídos. A ação termina em 15 de agosto.

Serão contemplados dois integradores de grandes contas, dois de varejo, além de colaboradores da equipe comercial. O critério de seleção combina volume de vendas faturadas e pagas com indicadores de desempenho.

“Mais que uma premiação, é uma forma de valorizar quem cresce junto com a gente e proporcionar aprendizado no principal polo de inovação do setor solar. É assim que queremos seguir: lado a lado de quem faz o mercado avançar”, destaca Bachur.

Website: http://www.adias.com.br