Tecnologia e curadoria estruturam novo modelo imobiliário

Com crescimento de 46,1% no valor geral de vendas em 2024, o mercado imobiliário de luxo no Brasil tem se mostrado resiliente mesmo diante de juros elevados. Segundo dados do Papo Imobiliário e da UOL Economia, houve aumento de 19,3% na busca por casas acima de R$ 1,5 milhão no início de 2025. Nesse cenário, surgem novas iniciativas digitais com foco específico nesse nicho, entre elas a plataforma Date a Home, com atuação no Brasil e na Europa.

Concebida para atender exclusivamente ao segmento de alto padrão e luxo, a plataforma organiza a participação de corretores, imobiliárias, incorporadoras e marcas em um ecossistema digital que combina curadoria estética e soluções tecnológicas. A proposta inclui ferramentas como sites profissionais personalizados, integração com QR Codes dinâmicos, Linktree exclusivo e recursos voltados à gestão de leads, conteúdos e atendimento multi-idioma — com foco em uma experiência alinhada às exigências do público de alto poder aquisitivo.

Segundo João Abelha, CEO da plataforma, a seleção dos imóveis anunciados “leva em conta critérios específicos, como fotografia profissional, apelo aspiracional e linguagem visual compatível com o universo do luxo, com o objetivo de construir uma experiência alinhada às expectativas do segmento”.

A plataforma ainda investe na formação dos profissionais do setor por meio de uma academia própria com cursos voltados ao mercado de luxo, incluindo temas como branding, curadoria, etiqueta e arquitetura simbólica. Segundo Fabi Tronolone, especialista em marketing de luxo e uma das coordenadoras da iniciativa, “o mercado de alto padrão e luxo não vende apenas imóveis, ele constrói percepções. Formar profissionais com repertório simbólico é essencial para se destacar nesse segmento”.

O modelo de monetização também propõe um novo formato. João Abelha explica que “a proposta é criar uma dinâmica simbiótica, em que imóveis, profissionais e marcas se valorizam mutuamente — inclusive com a participação de patrocinadores que desejam associar-se a imóveis aspiracionais, sem comprometer a estética da experiência”.

Com presença também em Portugal e previsão de entrada na Espanha e França até o fim de 2025, a plataforma busca atender um perfil de consumidor que ultrapassa fronteiras geográficas e valoriza a experiência digital tanto quanto o produto imobiliário em si. Segundo Michel Chevalier e Gerald Mazzalovo, autores da obra Luxury Brand Management, o mercado de alto padrão caminha para soluções que integram conteúdo, tecnologia e lifestyle — uma resposta à mudança no comportamento de consumo de públicos de alta renda, que priorizam experiências simbólicas e narrativas alinhadas a valores pessoais.

Para conhecer mais, basta acessar: https://dateahome.com.br

Website: https://dateahome.com.br