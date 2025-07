Expectativa de vendas cresce para o Dia dos Pais em 2025

Com a proximidade do Dia dos Pais, comemorado no dia 10 de agosto, o varejo já sinaliza perspectiva de crescimento nas vendas. O e-commerce brasileiro, por exemplo, deverá ultrapassar a marca de R$?7?bilhões em faturamento para a data, com ticket médio estimado em mais de R$?530, conforme projeção feita pela consultoria Bertholdo. A movimentação reforça o papel da data como uma das mais relevantes do calendário promocional do segundo semestre.

Em 2024, o desempenho positivo já havia sido observado: segundo dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), as vendas durante a semana do Dia dos Pais aumentaram 5,5% em comparação ao ano anterior. O comércio presencial registrou alta de 5,6%, enquanto o e-commerce cresceu 4%, demonstrando a força das compras digitais mesmo em datas com forte apelo emocional e familiar.

Especialistas destacam que parte desse desempenho está atrelado a avanços em logística, estratégias de social commerce e campanhas promocionais bem estruturadas. O relatório DHL E?Commerce Trends Report 2025 aponta que funcionalidades como integração com redes sociais, uso de inteligência artificial e opções de entrega flexíveis são fatores determinantes para o crescimento sustentável do comércio eletrônico.

A Mixtou, plataforma de e-commerce, acompanha esse cenário de perto e observa o comportamento de compra para a data como uma oportunidade estratégica. A empresa aposta em soluções funcionais, voltadas a diferentes perfis de consumidores, contemplando desde os mais conectados até os que priorizam praticidade no dia a dia.

Segundo Rafael Cefaloni, Gerente de Negócios da Mixtou, “há um interesse crescente por soluções que unam utilidade e bom custo-benefício. Por isso, o período tem se mostrado uma oportunidade importante para os consumidores investirem em itens que facilitam a rotina dos pais e também oferecem um toque de inovação no presente”.

Com base nas projeções e no histórico de desempenhos anteriores, o mercado aponta grandes chances de recorde em vendas online neste mês de agosto. O aquecimento das compras por impulso, aliado à oferta de itens com apelo funcional e tecnológico, tende a impulsionar tanto o volume de vendas quanto o engajamento dos consumidores.

