Quintalzinho do Ipiranga celebra Dia dos Avós em 26 e 27/07

O Quintalzinho do Ipiranga vai unir feira gastronômica, música ao vivo, oficinas criativas e homenagens aos avós nos dias 26 e 27 de julho, das 11h às 21h. O evento, promovido pela Feira das Deusas e o Ipirangando, acontece na Rua Lino Coutinho 440 e terá feira criativa com mais de 50 expositores, incluindo comidas, empório, bijuterias, decoração, produtos infantis e pets, além de shows musicais, brincadeiras de antigamente e muitas diversões para todas as idades, inclusive aos pets.

Para comemorar o Dia dos Avós, que será no sábado (26), o Quintalzinho terá oficina de cartinhas, na qual as crianças vão desenhar e escrever à mão seus agradecimentos e homenagens para aqueles que são o segundo pai e a segunda mãe dos pequenos.

Além disso, dentre as atrações gratuitas para todas as idades terão Espaço de Brincar durante todo o período, roda de samba, forró e tributos a grandes nomes da MPB no palco Brasilidades e muita rua viva com afeto, cultura, encontros e o clima familiar que o bairro do Ipiranga possui.

O Quintalzinho do Ipiranga tem entrada gratuita, classificação livre e pet friendly.

Serviço Quintalzinho do Ipiranga

Data: 26 e 27 de julho (sábado e domingo)

Horário: Das 11h às 21h

Local: Rua Lino Coutinho, 440 - Ipiranga

Entrada gratuita | Evento pet friendly

Website: https://www.instagram.com/feiradasdeusassp