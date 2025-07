Comércio via WhatsApp com IA impulsiona PMEs brasileiras

O mercado brasileiro de e-commerce passa por uma transformação significativa com o surgimento de plataformas inovadoras que permitem a gestão completa de lojas virtuais diretamente pelo WhatsApp, utilizando inteligência artificial (IA) para automatizar processos. Essa nova tendência promove uma democratização do acesso ao comércio eletrônico, especialmente para micro e pequenos empreendedores que buscam alternativas mais simples e acessíveis.

A modalidade simplifica as tradicionais barreiras técnicas, possibilitando que comerciantes gerenciem estoques, processem pedidos e interajam com clientes exclusivamente pelo aplicativo de mensagens mais utilizado no país. De acordo com levantamento divulgado pela Statista, o WhatsApp é utilizado por cerca de 93% da população brasileira, sendo o aplicativo mais presente nos smartphones e o mais usado para comunicação diária. O Brasil é o terceiro maior mercado mundial da plataforma e o maior fora da Ásia, com aproximadamente 147,6 milhões de usuários em 2024. Além do uso pessoal, o aplicativo tem sido amplamente adotado por pequenas e médias empresas como canal de atendimento, vendas e relacionamento com marcas, consolidando-se como uma ferramenta essencial no ambiente empresarial.

Em maio de 2025, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) incluiu a venda direta por aplicativos de mensagens entre as cinco principais tendências para o varejo digital no ano.

"Estamos observando uma mudança fundamental na maneira como pequenos negócios abordam o e-commerce", explica Lucas Amorim, CEO da Goatspace, empresa responsável pelo desenvolvimento da plataforma Simples Loja. "A gestão via WhatsApp reduz significativamente a curva de aprendizado técnico, permitindo que qualquer comerciante inicie suas vendas online em poucos minutos."

A plataforma Simples Loja se destaca pela utilização da inteligência artificial para criar descrições de produtos, categorizar itens automaticamente e sugerir estratégias de venda, funcionando como um assistente virtual disponível 24 horas por dia. O sistema conta ainda com proteção de dados certificada pela Meta Business e oferece integração com os principais meios de pagamento e operadores logísticos do mercado brasileiro.

"Nossa IA é capaz de converter áudios enviados via WhatsApp em texto, interpretando com precisão as intenções do lojista e executando ações automaticamente, como cadastrar produtos ou ajustar preços", afirma João Castro, CTO da Goatspace.

Modelo de monetização reduz risco financeiro

O modelo da Simples Loja aplica tarifas apenas sobre transações efetivamente concluídas, diferentemente de plataformas que utilizam mensalidades fixas como modelo de cobrança. Segundo Lucas Amorim, esse modelo "diminui o risco financeiro para pequenos empreendedores" e visa acelerar a adoção por comerciantes que anteriormente consideravam o e-commerce inacessível devido aos custos iniciais elevados.

O lançamento da plataforma ocorre em um momento estratégico para o varejo brasileiro, em que a expansão dos canais digitais torna-se fundamental diante do cenário econômico atual. A solução também atende à realidade da economia informal, amplamente presente no país, ao dispensar conhecimentos técnicos avançados por parte dos comerciantes.

Sobre a Goatspace

A Goatspace é uma software house brasileira especializada em inteligência artificial, automações e soluções de e-commerce conversacional. Desenvolve produtos digitais próprios e soluções personalizadas para empresas. A Simples Loja representa sua principal aposta na democratização do comércio eletrônico através do WhatsApp.

Website: http://www.simplesloja.com