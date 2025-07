República Dominicana tem crescimento de turistas brasileiros

O Ministério do Turismo da República Dominicana realizou em junho um evento em São Paulo com o objetivo de fortalecer as conexões com o mercado brasileiro. A iniciativa aconteceu no hotel Rosewood São Paulo e contou com a presença de cerca de 450 profissionais do setor de turismo e imprensa especializada.

A comitiva dominicana incluiu representantes do alto escalão do turismo nacional, como o ministro David Collado, a vice-ministra técnica Jacqueline Mora, o vice-ministro Roberto Henriquez e o cônsul geral em São Paulo, John Hazim. Durante o encontro, foram compartilhadas informações sobre o desempenho do turismo no país caribenho, além de dados específicos sobre a chegada de viajantes brasileiros.

De acordo com dados oficiais apresentados durante o evento, o Brasil está entre os principais emissores de turistas para a República Dominicana na América do Sul, com 42.374 visitantes, o que representa um crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os destinos de Punta Cana, Bayahibe e Samaná foram destacados por sua estrutura para receber diferentes perfis de viajantes. Além da oferta de praias e atrativos naturais, a República Dominicana tem investido na valorização da herança cultural e em experiências como a gastronomia local e atividades esportivas.

Entre os atrativos mencionados, a vice-ministra técnica Jacqueline Mora mencionou durante sua participação que os campos de golfe certificados pela PGA, posicionam o país entre os destinos de destaque para a prática do golfe no Caribe e América Latina.

Jacqueline Mora também mencionou que "a estratégia atual inclui investimentos contínuos em infraestrutura e promoção internacional, com foco em mercados prioritários como o Brasil".

O acesso facilitado por meio de voos diretos a partir de cidades brasileiras, com destino a locais como Punta Cana e Santo Domingo, foi citado como um dos fatores que contribuem para o aumento da presença de brasileiros no país.

