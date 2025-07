Férias escolares exigem atenção à APLV na infância

As férias escolares chegaram e, com elas, a mudança na rotina da casa, nas refeições e, muitas vezes, nos passeios e viagens em família. Para pais de crianças com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), esse período exige atenção redobrada, especialmente no que diz respeito à alimentação fora do ambiente controlado do lar.

Segundo a Dra. Ana Grubba, médica formada pela Santa Casa, com especialização em pediatria pela Universidade de São Paulo (USP) e diretora médica da Danone, o segredo está no preparo. “Mesmo em momentos de descontração, é importante manter o cuidado com a leitura dos rótulos, o preparo dos alimentos e a comunicação clara com todos que possam oferecer comida à criança, de familiares a responsáveis em hotéis e restaurantes”, orienta.

Planejar com antecedência as refeições, fazer uma lista com alimentos seguros e levar lanches de casa para passeios longos são medidas simples que ajudam a manter a criança protegida e tranquila. “Snacks naturais, frutas, biscoitos sem leite e preparações caseiras são aliados nesse momento”, comenta a médica.

Outro ponto importante é redobrar a atenção em viagens. “Se a família vai se hospedar fora, vale entrar em contato com o local com antecedência para verificar se há possibilidade de adaptar o cardápio ou até levar alguns alimentos prontos de casa”, explica a Dra. Ana. Em locais onde a cozinha é compartilhada ou há risco de contaminação cruzada, a recomendação é manter os utensílios separados e bem identificados.

Durante encontros com amigos e familiares, é comum que surjam ofertas de comidas que a criança não pode consumir. Por isso, informar as pessoas próximas é uma forma de proteger e, ao mesmo tempo, educar. “Muitas vezes, os outros adultos não têm conhecimento de como pode ser a gravidade da APLV. Explicar com leveza e clareza ajuda a construir um ambiente seguro, sem gerar constrangimentos para a criança”, completa.

“Mesmo com todos os cuidados, as férias são, sobretudo, um momento de descanso e alegria”, lembra a especialista. “Com um pouco de planejamento, a família consegue curtir o período sem abrir mão da segurança alimentar e ainda fortalecer a autonomia da criança ao incluí-la no preparo e na escolha dos alimentos”, finaliza.

