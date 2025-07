Jim Beam reforça presença no Brasil com visita de Fred Noe

Em julho de 2025, o Brasil será palco da primeira visita oficial de Fred Noe, Master Distiller da sétima geração da família Jim Beam. Com passagens por São Paulo e Rio de Janeiro, a vinda do Master Distiller norte-americano reforça o interesse do mercado brasileiro pelo universo do bourbon e consolida o país como um dos focos estratégicos para a categoria na América Latina.

Reconhecida por seu legado de mais de dois séculos, a destilaria Jim Beam foi fundada em 1795 em Clermont, Kentucky, e continua sob o comando da mesma linhagem familiar. A produção do bourbon envolve destilação precisa, envelhecimento em barris de carvalho virgem e receita original, que atravessou oito gerações. O bourbon é oficialmente reconhecido como o “espírito nativo dos Estados Unidos”.

A trajetória de Fred Noe se conecta à história da bebida desde a infância. Nascido em Bardstown, Kentucky, cresceu na casa do bisavô Jim Beam. Ingressou na destilaria nos anos 1980 e, em 2007, assumiu o posto de Master Distiller após a morte de seu pai, Booker Noe. Desde então, lidera a operação ao lado do filho Freddie Noe, dando continuidade ao trabalho da família.

No Brasil, a presença de Fred Noe também celebra o lançamento do Jim Beam Black Cherry, novo rótulo da marca com sabor cereja. O produto combina o tradicional bourbon com licor natural de cereja preta e é inédito no mercado brasileiro. A introdução da novidade amplia as opções do portfólio e aponta para a diversificação de ocasiões de consumo.

A agenda da visita inclui encontros com clientes e profissionais da indústria de bebidas alcoólicas em eventos fechados em São Paulo, na Croma Beer Co., e no Rio de Janeiro, no BBQ Lagoa. A iniciativa visa fortalecer os laços com o público brasileiro e fomentar o crescimento do segmento premium no país.

Atualmente, o portfólio nacional da marca contempla rótulos como Jim Beam White, Jim Beam Black 7 Anos, Jim Beam Apple, Jim Beam Honey e Jim Beam Rye. As bebidas são distribuídas pela Suntory Global Spirits, grupo com sede em Nova York e presença em quase 30 países. No Brasil, a operação própria foi estabelecida em 2019.

Website: https://jimbeambrasil.com.br/