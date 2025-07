A 500 Global contrata o arquiteto de ODS da ONU, Dr. Alaa Murabit, para lançar as novas ofertas da empresa em Crescimento Sustentável

A 500 Global, uma das empresas de capital de risco mais ativas do mundo1, anunciou hoje a nomeação da Dra. Alaa Murabit como sócia-gerente de Crescimento Sustentável. Ela supervisionará a prática de Crescimento Sustentável da empresa, criada para acelerar a resiliência econômica por meio da mobilização de capital e recursos nas áreas de clima, saúde e desenvolvimento humano em mercados emergentes e de fronteira.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250721425794/pt/

A prática de Crescimento Sustentável da 500 Global tem como objetivo criar estratégias de financiamento, programas educacionais, plataformas de consultoria e iniciativas catalisadoras que reúnam capital público, privado e filantrópico para gerar resultados econômicos sustentáveis.

Especialista mundialmente reconhecido em saúde, clima, desenvolvimento sustentável e segurança inclusiva, o Dr. Alaa Murabit moldou políticas e financiamentos que impactaram mais de 193 países, desempenhou um papel fundamental na criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e mobilizou mais de US$ 25 bilhões em financiamentos para a saúde, sustentabilidade e segurança globais. O Dr. Alaa Murabit liderou a Phase Minus 1, foi CEO da IMPACT2030 e, mais recentemente, criou duas plataformas de financiamento inovadoras e dirigiu um portfólio global de US$ 300 milhões/ano na Fundação Gates, liderando a saúde materno-infantil, o clima, a segurança da saúde e a inovação.

“O desenvolvimento econômico sempre foi uma consequência dos investimentos realizados pela 500 Global, e estamos muito satisfeitos com a chegada da Dra. Alaa Murabit para ampliar esse impacto. Sua nomeação reforça o consenso global crescente de que o capital de risco, quando alinhado às prioridades nacionais e viabilizado por meio de financiamento misto e parcerias público-privadas, pode atuar como um motor catalisador para o crescimento inclusivo e um impacto duradouro no desenvolvimento.” – Courtney Powell, COO e sócia-gerente, 500 Global

Em uma era marcada por choques climáticos, volatilidade geopolítica e aumento da desigualdade, a necessidade de sistemas econômicos resilientes e inclusivos nunca foi tão grande. A nomeação da Dra. Alaa Murabit representa uma mudança estratégica nos mercados emergentes: de investimentos fragmentados e de curto prazo para a criação de valor de longo prazo por meio de financiamento misto, alinhamento público-privado e infraestrutura nacional de inovação cocriada. Sua liderança ampliará a capacidade da 500 Global de trabalhar com fundos soberanos, governos, instituições financeiras de desenvolvimento e organizações filantrópicas para escalar o crescimento econômico inclusivo, reduzindo os riscos de investimento e inovação. Ela ficará baseada em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.

A 500 Global tem se dedicado ao desenvolvimento de ecossistemas desde 2010. Trabalhando de perto com alocadores nacionais como a Agência de Informação e Tecnologia da Geórgia e a Sanabil Investments (uma subsidiária integral do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita), a empresa incorporou e desenvolveu sua tese de investimento por meio da cocriação de uma infraestrutura de capital de risco localizada para enfrentar desafios locais e expandir soluções globalmente.

Em 2023, eles lançaram o Rise Report (Relatório de Ascensão), que destacou 30 economias em ascensão – as 30 maiores economias em rápido crescimento fora dos EUA e da China – incluindo México, Egito, Arábia Saudita, Índia, Coreia do Sul e outras onde a 500 já possui presença contínua. Esse relatório analisou possíveis lacunas no financiamento de capital de risco e convidou investidores institucionais e formuladores de políticas públicas a unirem esforços com o objetivo de acelerar ecossistemas globais de venture capital que impulsionem o desenvolvimento nacional, o crescimento econômico e a resiliência.

Com a nomeação do Dr. Alaa Murabit, a 500 Global está redobrando seus esforços, substituindo esforços de desenvolvimento fragmentados por estratégias de financiamento público-privado escaláveis e construindo o ambiente propício para uma transformação econômica sustentável.

“Muitas vezes, o capital global chega tarde — ou simplesmente não chega — às comunidades. Precisamos redesenhar os sistemas de financiamento para priorizar a inovação local, compartilhar riscos de forma mais equitativa e alinhar os investimentos a resultados sustentáveis e inclusivos. A 500 Global está mostrando o que é possível quando reimaginamos como o capital pode servir tanto às pessoas quanto ao planeta. Estou entusiasmada por liderar e expandir essa visão globalmente.” – Dra. Alaa Murabit, sócia-gerente de Crescimento Sustentável, 500 Global

Sobre a 500 Global

A 500 Global é uma empresa de capital de risco multietapas com US$ 2,1 bilhões em ativos sob gestão2, que investe em fundadores que estão criando empresas de tecnologia de rápido crescimento. Nosso foco está em mercados onde tecnologia, inovação e capital podem gerar valor de longo prazo e impulsionar o crescimento e o desenvolvimento econômico. Trabalhamos em estreita colaboração com os principais stakeholders e assessoramos governos sobre as melhores formas de apoiar ecossistemas empreendedores e o desenvolvimento econômico em mercados emergentes. A 500 Global já apoiou mais de 5.000 fundadores, representando mais de 3.000 empresas que operam em mais de 80 países. Investimos em mais de 35 empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão e em mais de 150 empresas avaliadas em mais de US$ 100 milhões (incluindo empresas privadas, públicas e que já passaram por processo de saída).3 .

O CONTEÚDO DESTE COMUNICADO À IMPRENSA É FORNECIDO APENAS PARA FINS INFORMATIVOS OU EDUCACIONAIS GERAIS. A 500 GLOBAL NÃO FAZ NENHUMA DECLARAÇÃO QUANTO À PRECISÃO OU ÀS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS E, EMBORA A 500 GLOBAL TENHA TOMADO MEDIDAS RAZOÁVEIS PARA GARANTIR QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SEJAM PRECISAS E ATUALIZADAS, NENHUMA RESPONSABILIDADE PODE SER ACEITA POR QUALQUER ERRO OU OMISSÃO. A MENOS QUE DECLARADO DE OUTRA FORMA NESTE COMUNICADO À IMPRENSA, QUAISQUER PREVISÕES, PROGNÓSTICOS, CONCLUSÕES, VISÕES OU OPINIÕES EXPRESSAS REPRESENTAM A VISÃO E O PENSAMENTO ATUAIS DA 500 GLOBAL COM RELAÇÃO AO ASSUNTO AQUI TRATADO, COM BASE EM DADOS INTERNOS AGREGADOS DE TODOS OS FUNDOS DA 500 GLOBAL EM 31 DE MARÇO DE 2025 E/OU ANÁLISES QUE NÃO FORAM VERIFICADAS DE FORMA INDEPENDENTE E QUE ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES A QUALQUER MOMENTO.

SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA O CONTEÚDO DESTE COMUNICADO À IMPRENSA DEVE SER INTERPRETADO COMO ACONSELHAMENTO JURÍDICO, TRIBUTÁRIO OU DE INVESTIMENTO DA 500 GLOBAL OU DE QUALQUER UMA DE SUAS AFILIADAS. A 500 GLOBAL NÃO GARANTE QUAISQUER RESULTADOS FUTUROS PARA QUAISQUER DECISÕES TOMADAS COM BASE, NO TODO OU EM PARTE, NO CONTEÚDO OU NAS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS. TODOS OS LEITORES DESTE COMUNICADO À IMPRENSA DEVEM CONSULTAR SEUS PRÓPRIOS ADVOGADOS, CONTADORES OU OUTROS CONSULTORES PROFISSIONAIS ANTES DE TOMAR QUALQUER MEDIDA RELACIONADA A ESTE COMUNICADO À IMPRENSA.

EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA QUALQUER INFORMAÇÃO OU CONTEÚDO DESTE COMUNICADO À IMPRENSA DEVE SER CONSIDERADO COMO UMA OFERTA DE VENDA OU SOLICITAÇÃO DE INTERESSE PARA COMPRA DE QUAISQUER TÍTULOS ACONSELHADOS PELA 500 GLOBAL OU QUALQUER DE SUAS AFILIADAS OU REPRESENTANTES. ALÉM DISSO, NENHUM CONTEÚDO OU INFORMAÇÃO CONTIDO NESTE COMUNICADO À IMPRENSA É OU SE DESTINA A SER UMA OFERTA PARA FORNECER QUALQUER SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS OU ACONSELHAMENTO FINANCEIRO PELA 500 GLOBAL. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA QUALQUER COISA AQUI CONTIDA DEVE SER INTERPRETADA COMO MATERIAIS DE MARKETING DE FUNDOS POR POTENCIAIS INVESTIDORES QUE CONSIDEREM UM INVESTIMENTO EM QUALQUER FUNDO DE INVESTIMENTO DA 500 GLOBAL. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA QUALQUER CONTEÚDO DEVE SER INTERPRETADO COMO TESTEMUNHO OU ENDOSSO DO DESEMPENHO DE INVESTIMENTO DE QUALQUER FUNDO 500 GLOBAL POR UM INVESTIDOR EM POTENCIAL CONSIDERANDO UM INVESTIMENTO EM QUALQUER FUNDO 500 GLOBAL.

____________________ 1 Baseado em PitchBook’s 2024 Global League Tables. 2 OS CÁLCULOS DE ATIVOS SOB GESTÃO (AUM) BASEIAM-SE EM ESTIMATIVAS INTERNAS EM 31 DE MARÇO DE 2025. 3 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024. INCLUI EMPRESAS PRIVADAS, PÚBLICAS E DESINVESTIDAS. PARA POSIÇÕES DESINVESTIDAS, A DATA DE AVALIAÇÃO É A DATA DO DESINVESTIMENTO. ESSES NÚMEROS SÃO ESTIMATIVAS, AGREGADAS DE TODAS AS EMPRESAS DO PORTFÓLIO MANTIDAS EM TODOS OS FUNDOS ASSESSORADOS PELA 500 GLOBAL E SUAS AFILIADAS, E SÃO BASEADOS EM DADOS INTERNOS E INFORMAÇÕES DE PORTFÓLIO FORNECIDAS POR FONTES EXTERNAS QUE NÃO FORAM VERIFICADAS, PODENDO NÃO SER PRECISAS OU ATUALIZADAS. ESSAS AVALIAÇÕES SÃO ESTIMADAS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE AVALIAÇÃO DA 500 GLOBAL. CONSULTE 500.CO/COMPANIES PARA VER A LISTA COMPLETA DE EMPRESAS DO PORTFÓLIO.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250721425794/pt/

Assessoria de Mídia

Relações com a Mídia da 500 Global

press@500.co