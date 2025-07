Zero Networks reforça suas operações de vendas internacionais com contratação estratégica para a região EMEA

A Zero Networks, líder em soluções de segurança zero trust, anunciou hoje a nomeação de Tony Hadzima como vice-presidente de vendas para as regiões EMEA e América Latina. A contratação estratégica reforça os planos de expansão global da empresa e acompanha o crescimento da demanda por suas soluções inovadoras de microssegmentação e zero trust.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250721512213/pt/

Tony Hadzima joins Zero Networks as Vice President, Sales EMEA & LATAM

Hadzima traz quase 30 anos de experiência em liderança comercial e vendas internacionais. Ele atuou por 15 anos na Palo Alto Networks, onde foi o primeiro funcionário da empresa na Espanha e o 126o no mundo. Ao longo de sua trajetória, ele ocupou diversos cargos de liderança: Country Manager da Ibéria, vice-presidente para o Sul da Europa e vice-presidente para EMEA e LATAM da Smart Industries OT/IoT Security. Sob sua liderança, Hadzima formou equipes de alta performance do zero, alcançando algumas das maiores participações de mercado e grandes vitórias na região EMEA.

Em junho de 2025, a Zero Networks anunciou uma rodada de investimentos Série C de US$ 55 milhões para impulsionar sua próxima fase de crescimento, incluindo a ampliação das equipes de vendas, marketing, pesquisa e desenvolvimento e atendimento ao cliente. Parte dos recursos também será destinada a investimentos em estratégias de entrada nos mercados da América do Norte, EMEA e APAC, além de fomentar a inovação contínua nas soluções premiadas da Zero Networks.

"É um privilégio entrar para uma empresa como a Zero Networks para transformar um mercado maduro que pede inovação", afirmou Hadzima. "A Zero Networks oferece uma abordagem radicalmente nova para enfrentar os desafios complexos dos clientes, como a prevenção de ransomware e a microssegmentação, sem sobrecarregar as operações, tudo isso com rapidez impressionante. Estou motivado para formar um time de alto nível, crescer com nossos parceiros e levar as equipes da EMEA e LATAM a um novo patamar neste momento de crescimento acelerado!"

"Estamos muito animados em receber o Tony na equipe", disse Scott Coffey, vice-presidente de vendas da Zero Networks. "Cibersegurança é um setor focado em reputação, e o Tony é um dos líderes mais respeitados da área. Seu histórico fala por si só. Junto com nossos investimentos recentes em produtos e engenharia, sua chegada reforça nosso compromisso em entregar resultados zero trust excepcionais aos clientes no mundo todo".

A Zero Networks tem como missão modernizar a microssegmentação com soluções de nível corporativo, fáceis de implementar, altamente eficazes contra ransomware e ameaças internas, e projetadas para atender às exigências regulatórias e de seguros cibernéticos.

Saiba mais sobre a Zero Networks em zeronetworks.com.

Sobre a Zero Networks

A Zero Networks está revolucionando a segurança de redes com sua solução prática de microssegmentação, capaz de bloquear ransomware e ser implementada em dias, não em anos. Automatizando a marcação de ativos e a criação de políticas, a Zero Networks reduz em média 86% o custo total de propriedade em comparação com soluções de microssegmentação tradicionais, que exigem processos manuais demorados. Combinada com soluções avançadas de segmentação por identidade e acesso de rede zero trust, e potencializada com autenticação multifator em nível de rede, a plataforma da Zero Networks acelera iniciativas de zero trust em empresas de todos os portes. Essa abordagem completa permite que as organizações bloqueiem ataques de movimentos laterais, atendam exigências regulatórias, conquistem notas máximas em auditorias e passem em todos os testes de invasão. Para mais informações, acesse zeronetworks.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250721512213/pt/

Contato com a mídia

Rose Ross

Omarketing

rose@omarketing.com

+44 7976 154 597