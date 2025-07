SLB anuncia resultados do segundo trimestre de 2025

A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje os resultados do segundo trimestre de 2025.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250716103476/pt/

The exterior of the SLB headquarters in Houston, Texas.

Resultados do segundo trimestre

(Expresso em milhões, exceto valores por ação) Três meses encerrados em Variação 30 de junho de

2025 31 de março de

2025 30 de junho de

2024 Sequencial Em relação ao ano anterior Receita US$ 8.546 US$ 8.490 US$ 9.139 1% -6% Lucro antes dos impostos - base GAAP US$ 1.285 US$ 1.063 US$ 1.421 21% -10% Margem de lucro antes dos impostos - base GAAP 15,0% 12,5% 15,5% 251 bps -52 bps Lucro líquido atribuível ao SLB - base GAAP US$ 1.014 US$ 797 US$ 1,112 27% -9% EPS diluído - base GAAP US$ 0,74 US$ 0,58 US$ 0,77 28% -4% EBITDA ajustado* US$ 2.051 US$ 2.020 US$ 2.288 2% -10% Margem EBITDA ajustada* 24,0% 23,8% 25,0% 21 bps -103 bps Lucro operacional do segmento antes dos impostos* US$ 1.584 US$ 1.556 US$ 1.854 2% -15% Margem operacional do segmento antes dos impostos* 18,5% 18,3% 20,3% 20 bps -175 bps Lucro líquido atribuível ao SLB, excluindo encargos e créditos* US$ 1.016 US$ 988 US$ 1.224 3% -17% EPS diluído, excluindo encargos e créditos* US$ 0,74 US$ 0,72 US$ 0,85 3% -13% Receita por Geografia Internacional US$ 6.847 US$ 6.727 US$ 7.452 2% -8% América do Norte 1.655 1.719 1.644 -4% 1% Outra 44 44 43 n/s n/s US$ 8.546 US$ 8.490 US$ 9.139 1% -6%

(Em milhões) Três meses encerrados em Variação 30 de junho de

2025 31 de março de

2025 30 de junho de

2024 Sequencial Em relação ao ano anterior Receita por Divisão Digital e Integração US$ 995 US$ 1.006 US$ 1.050 -1% -5% Desempenho de Reservatório 1.691 1.700 1.819 -1% -7% Construção de Poços 2.963 2.977 3.411 - -13% Sistemas de Produção 3.036 2.938 3.025 3% - Outro (139) (131) (166) n/s n/s US$ 8.546 US$ 8.490 US$ 9.139 1% -6% Lucro operacional antes dos impostos por divisão Digital e Integração US$ 327 US$ 306 US$ 325 7% - Desempenho de Reservatório 314 282 376 12% -16% Construção de Poços 551 589 742 -6% -26% Sistemas de Produção 499 475 473 5% 5% Outro (107) (96) (62) n/s n/s US$ 1.584 US$ 1.556 US$ 1.854 2% -15% Margem operacional antes dos impostos por divisão Digital e Integração 32,8% 30,4% 31,0% 240 bps 186 bps Desempenho de Reservatório 18,6% 16,6% 20,6% 203 bps -205 bps Construção de Poços 18,6% 19,8% 21,7% -119 bps -315 bps Sistemas de Produção 16,4% 16,2% 15,6% 28 bps 79 bps Outro n/s n/s n/s n/s n/s 18,5% 18,3% 20,3% 20 bps -175 bps *Estas são medidas financeiras não GAAP. Consulte as seções intituladas “Encargos e créditos”, “Divisões” e “Informações complementares” para obter detalhes. n/s = não significativo

Mercados de petróleo e gás mantêm-se estáveis em meioàincerteza global

“A SLB divulgou resultados sólidos no segundo trimestre, aproveitando nosso portfólio diversificado e ampla exposição ao mercado para entregar uma receita estável e um EBITDA ajustado e margens ligeiramente superiores em relação ao trimestre anterior. Isso demonstra nossa resiliência em meioàredução nos investimentos em upstream eàincerteza macroeconômica”, disse Olivier Le Peuch, CEO da SLB.

“O mercado está lidando com várias dinâmicas – incluindo mercados de petróleo plenamente abastecidos, liberações de oferta pela OPEP+, negociações comerciais em andamento e conflitos geopolíticos. Apesar disso, os preços das commodities têm se mantido dentro de uma faixa estável. Enquanto isso, os clientes ajustaram seletivamente suas atividades, priorizando projetos-chave e planejando com cautela, especialmente nos mercados offshore de águas profundas.”

“Nesse contexto, o mercado upstream permaneceu relativamente resiliente, ressaltando a força duradoura do nosso setor”, disse Le Peuch.

A ampla exposição da SLB ao mercado ajuda a superar os desafios regionais

“Nossa ampla exposição em diferentes regiões geográficas e linhas de negócios nos permitiu superar com eficácia o impacto de determinadas desacelerações regionais. Como resultado, alcançamos um aumento sequencial de 2% na receita internacional, impulsionado pelo crescimento robusto em algumas partes do Oriente Médio, Ásia, Europa e Norte da África, que mais do que compensou as quedas em mercados-chave selecionados.

Nosso desempenho foi apoiado por resultados estáveis na divisão Digital, com crescimento sequencial de dois dígitos na receita de nossas plataformas, aplicativos e operações digitais, amplamente compensado pela queda nas vendas de dados de exploração após um primeiro trimestre forte. Além disso, continuamos a nos beneficiar da diversificação estratégica do portfólio fora dos negócios de petróleo e gás”, disse Le Peuch.

Clientes cada vez mais focados em esforços de produção e recuperação

A receita de Sistemas de Produção aumentou 3% em relação ao trimestre anterior, marcando o 17º trimestre consecutivo de crescimento ano a ano. Esse resultado foi impulsionado principalmente pelas vendas robustas de sistemas de elevação artificial e soluções para produção midstream.

No cenário atual de disciplina de capital, os clientes estão focados em maximizar o valor de seus ativos enquanto buscam maior eficiência na fase de produção de suas operações. O portfólio tecnológico da SLB, aliadoàsua expertise em sistemas de reservatórios, poços e superfície, está totalmente alinhado com esses objetivos. Como resultado, a demanda por soluções de produção e recuperação tem crescido, especialmente nos Estados Unidos e em bacias maduras.

Daqui para frente, aumentaremos nossa exposição ao espaço de produção e recuperação menos cíclico e em crescimento com o recente fechamento da aquisição da ChampionX. Nosso portfólio combinado, recursos tecnológicos e liderança digital posicionarão a SLB para criar valor para nossos clientes e partes interessadas, ao mesmo tempo em que ofereceremos a melhor integração de fluxo de trabalho da categoria em produtos químicos de produção e elevação artificial”, disse Le Peuch.

SLB vê resiliência no setor

“Apesar de ajustes pontuais na atividade em mercados-chave, o setor mostrou que consegue operar em meioàincerteza sem uma queda significativa nos investimentos em upstream. Isso se deveàcombinação de disciplina de capital eànecessidade de segurança energética.

Para o futuro, assumindo que os preços das commodities permaneçam estáveis, seguimos otimistas para o segundo semestre do ano. Essa perspectiva é apoiada pela nossa posição nos principais mercados, pela profundidade do nosso portfólio diversificado e pela maior exposição ao mercado em crescimento de produção e recuperação, graçasàaquisição da ChampionX. Também continuaremos gerenciando os custos de acordo com as condições do mercado, mantendo o foco em entregar margens ajustadas de EBITDA líderes no setor.

No geral, estou confiante de que a tecnologia diferenciada da SLB e nossa presença global continuarão gerando resultados positivos para nossos clientes e acionistas”, concluiu Le Peuch.

Outros eventos

Em 26 de junho de 2025, a SLB concluiu a venda de suas participações operacionais no Bloco Palliser, localizado em Alberta, Canadá.

Em 16 de julho de 2025, a SLB concluiu a aquisição da ChampionX. O portfólio combinado, os recursos tecnológicos e a liderança digital posicionarão a SLB para criar valor para seus clientes e stakeholders (partes interessadas), aumentando sua exposição ao crescente mercado de produção e recuperação, ao mesmo tempo em que oferece a melhor integração de fluxo de trabalho da categoria em produtos químicos de produção e elevação artificial.

Em 17 de julho de 2025, o Conselho de Administração da SLB aprovou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,285 por ação ordinária em circulação, pagável em 9 de outubro de 2025 aos acionistas registrados em 3 de setembro de 2025.

Receita do segundo trimestre por área geográfica

(Em milhões) Três meses encerrados em Variação 30 de junho de

2025 31 de março de

2025 30 de junho de

2024 Sequencial Em relação ao ano anterior América do Norte US$ 1.655 US$ 1.719 US$ 1.644 -4% 1% América latina 1.492 1.495 1.742 - -14% Europa e África* 2.369 2.235 2.442 6% -3% Oriente Médio e Ásia 2.986 2.997 3.268 - -9% Eliminações e outros 44 44 43 n/s n/s $8.546 $8.490 $9.139 1% -6% Internacional US$ 6.847 US$ 6.727 US$ 7.452 2% -8% América do Norte US$ 1.655 US$ 1.719 US$ 1.644 -4% 1% *Inclui Rússia e região do Cáspio n/s = não significativo

Internacional

A receita na América Latina de US$ 1,49 bilhão permaneceu praticamente estável em relação ao trimestre anterior. O crescimento das atividades offshore no Brasil, aliado ao aumento das atividades terrestres na Argentina, foi compensado pela redução nas vendas de sistemas de produção na Guiana.

Em relação ao ano anterior, a receita diminuiu 14%, principalmente devido a uma redução significativa nas atividades de perfuração terrestre no México, parcialmente compensada por atividades robustas de estimulação não convencional na Argentina.

A receita na Europa e África, de US$ 2,37 bilhões, aumentou 6% em relação ao trimestre anterior, impulsionada por vendas significativas de elevação artificial no Norte da África, sistemas de produção submarina na Nigéria e maior receita digital e aumento nas vendas de sistemas de produção na Europa. Esses aumentos foram parcialmente compensados pela redução nas atividades de perfuração offshore, avaliação e estimulação na Namíbia, devido ao término de projetos eàpausa nas atividades de exploração.

Em relação ao ano anterior, a receita diminuiu 3% como resultado da redução das atividades em águas profundas, parcialmente compensada pelas fortes vendas de elevação artificial no Norte da África e pelo aumento das vendas de sistemas de produção na Europa.

A receita no Oriente Médio e na Ásia, de US$ 2,99 bilhões, permaneceu praticamente estável em relação ao trimestre anterior, uma vez que o sólido desempenho de perfuração e as vendas mais altas de sistemas de produção no Iraque e nos Emirados Árabes Unidos, juntamente com o aumento das atividades em toda a Ásia, foram compensados pela redução das atividades na Arábia Saudita e no Catar.

Em relação ao ano anterior, a receita diminuiu 9% devidoàredução das atividades e às vendas mais baixas de sistemas de produção na Arábia Saudita. Também foram observadas quedas na Ásia, no Egito e no Catar, parcialmente compensadas por receitas significativamente mais altas nos Emirados Árabes Unidos, no Kuwait e no Iraque.

América do Norte

A receita na América do Norte, de US$ 1,65 bilhão, diminuiu 4% sequencialmente. A queda decorreu da menor receita da Asset Performance Solutions (APS) no bloco Palliser, que foi alienado, e da redução da atividade de perfuração devido ao degelo sazonal da primavera canadense. A receita offshore caiu como resultado da menor venda de dados de exploração. Essas quedas foram parcialmente compensadas por ganhos modestos na receita terrestre dos EUA, apoiados pelo aumento das vendas de sistemas de produção, maiores vendas digitais e crescimento nas soluções de infraestrutura de data center.

Em relação ao ano anterior, a receita foi ligeiramente superior, impulsionada pelo forte crescimento das soluções de infraestrutura de data center, mas amplamente compensada pela redução da receita da APS no Canadá e por uma queda acentuada na atividade de perfuração terrestre nos Estados Unidos.

Resultados do segundo trimestre por divisão

Digital e integração

(Em milhões) Três meses encerrados em Variação 30 de junho de

2025 31 de março de

2025 30 de junho de

2024 Sequencial Em relação ao ano anterior Receita Internacional US$ 769 US$ 717 US$ 757 7% 2% América do Norte 223 289 291 -23% -23% Outra 3 - 2 n/s n/s US$ 995 US$ 1,006 US$ 1,050 -1% -5% Lucro operacional antes dos impostos US$ 327 US$ 306 US$ 325 7% - Margem operacional antes dos impostos 32,8% 30,4% 31,0% 240 bps 186 bps n/m = não significativo

A receita da divisão Digital & Integração de US$ 995 milhões diminuiu 1% sequencialmente, principalmente devidoàmenor receita de APS no Canadá. A receita digital permaneceu estável, com crescimento sequencial de dois dígitos devido aos efeitos combinados de plataformas, aplicativos e operações digitais, compensados pela redução nas vendas de dados de exploração após um primeiro trimestre forte.

Em relação ao ano anterior, a receita diminuiu 5%, refletindo uma redução na receita da APS, principalmente no Canadá. Embora as vendas digitais tenham apresentado um crescimento sólido internacionalmente, a receita digital geral diminuiu ligeiramente, pois o aumento nas vendas de plataformas e aplicativos foi superado pela redução na receita de dados de exploração na América do Norte.

A margem operacional antes dos impostos da divisão Digital & Integração, de 33%, aumentou 240 pontos base (bps) em relação ao trimestre anterior e 186 bps em relação ao ano anterior. Essa melhoria na margem foi impulsionada principalmente pela maior adoção digital e ganhos de eficiência de custos.

Desempenho de Reservatório

(Em milhões) Três meses encerrados em Variação 30 de junho de

2025 31 de março de

2025 30 de junho de

2024 Sequencial Em relação ao ano anterior Receita Internacional US$ 1.541 US$ 1.557 US$ 1.684 -1% -9% América do Norte 148 142 134 4% 10% Outra 2 1 1 n/s n/s US$ 1.691 US$ 1.700 US$ 1.819 -1% -7% Lucro operacional antes dos impostos US$ 314 US$ 282 US$ 376 12% -16% Margem operacional antes dos impostos 18,6% 16,6% 20,6% 203 bps -205 bps n/s = não significativo

A receita da divisão Desempenho de Reservatório, de US$ 1,69 bilhão, diminuiu 1% em relação ao trimestre anterior. Isso se deveu a uma desaceleração nas atividades de avaliação e estimulação nos mercados internacionais, parcialmente compensada por uma forte atividade de intervenção. O crescimento regional em estimulação e intervenção foi notável na Argentina, Norte da África, Leste Asiático e Kuwait; no entanto, esses ganhos foram superados pela queda nas atividades na Arábia Saudita, Catar, Namíbia e México.

Em relação ao ano anterior, a receita caiu 7%, principalmente devidoàredução das atividades na Arábia Saudita, Namíbia e México. Essas quedas foram parcialmente mitigadas pela forte atividade de estímulo na Argentina.

A margem operacional antes dos impostos de Desempenho de Reservatório, de 19%, aumentou 203 pontos base em relação ao trimestre anterior. Essa melhoria decorreu do aumento das atividades de intervenção e da ausência dos custos de inicialização que afetaram o primeiro trimestre.

Ano após ano, a margem operacional antes dos impostos contraiu-se em 205 pontos base, impulsionada pela menor rentabilidade resultante da diminuição das atividades de avaliação e estímulo.

Construção de Poços

(Em milhões) Três meses encerrados em Variação 30 de junho de

2025 31 de março de

2025 30 de junho de

2024 Sequencial Em relação ao ano anterior Receita Internacional US$ 2.394 US$ 2.381 US$ 2.768 1% -13% América do Norte 512 541 592 -5% -13% Outra 57 55 51 n/s n/s US$ 2.963 US$ 2.977 US$ 3.411 - -13% Lucro operacional antes dos impostos US$ 551 US$ 589 US$ 742 -6% -26% Margem operacional antes dos impostos 18,6% 19,8% 21,7% -119 bps -315 bps n/s = não significativo

A receita da divisão Construção de Poços, de US$ 2,96 bilhões, permaneceu praticamente estável em relação ao trimestre anterior. O aumento da receita no Iraque, nos Emirados Árabes Unidos, na costa do México, no Norte da África e na Nigéria foi compensado por quedas significativas nas atividades de perfuração na Namíbia, nos mercados terrestres da América do Norte, na Argentina e na Arábia Saudita.

Em relação ao ano anterior, a receita caiu 13%, impulsionada por uma redução generalizada nas atividades de perfuração no México, Namíbia, Arábia Saudita, América do Norte, Guiana e Índia. Essas quedas foram parcialmente compensadas pelo desempenho mais forte nos Emirados Árabes Unidos e no Norte da África.

A margem operacional antes dos impostos da divisão Construção de Poços foi de 19%, uma queda de 119 pontos base em relação ao trimestre anterior e de 315 pontos base em relação ao ano anterior. A compressão da margem decorreu da redução generalizada das atividades na América do Norte e em vários mercados internacionais. Medidas de eficiência de custos compensaram parcialmente a queda.

Sistemas de Produção

(Em milhões) Três meses encerrados em Variação 30 de junho de

2025 31 de março de

2025 30 de junho de

2024 Sequencial Em relação ao ano anterior Receita Internacional US$ 2.243 US$ 2.166 US$ 2.378 4% -6% América do Norte 789 768 640 3% 23% Outra 4 4 7 n/s n/s US$ 3.036 US$ 2.938 US$ 3.025 3% - Lucro operacional antes dos impostos US$ 499 US$ 475 US$ 473 5% 5% Margem operacional antes dos impostos 16,4% 16,2% 15,6% 28 bps 79 bps n/s = não significativo

A receita da divisão Sistemas de Produção, de US$ 3,04 bilhões, aumentou 3% sequencialmente. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento nas vendas de sistemas de elevação artificial, soluções de produção midstream, válvulas e completações, bem como pelo aumento nas soluções de infraestrutura de data center na América do Norte. Esses ganhos foram parcialmente compensados pela redução nas vendas de sistemas de produção de superfície.

Em relação ao ano anterior, a receita cresceu ligeiramente, pois a forte demanda por soluções de infraestrutura de data center, elevação artificial e completações foi amplamente compensada pela redução nas vendas de sistemas de produção submarina e válvulas.

A margem operacional antes dos impostos da divisão Sistemas de Produção permaneceu estável em relação ao trimestre anterior, em 16%, e melhorou 79 pontos base em relação ao ano anterior. Essa expansão da margem foi impulsionada por uma maior lucratividade em várias linhas de negócios – apoiada por uma combinação de atividades favorável, execução eficiente e conversão de pedidos em carteira com margens mais altas.

Destaques trimestrais

CORE

Contratos firmados

A SLB continua conquistando novos contratos que estão alinhados com seus pontos fortes no Core. Entre os destaques, estão:

No mar de Trinidad e Tobago, a bp firmou um contrato substancial de engenharia, aquisição, construção e instalaçãoàjoint venture OneSubsea™ da SLB e ao seu parceiro da Subsea Integration Alliance, a Subsea7, para o projeto Ginger. Este é o primeiro projeto concedido sob o acordo-quadro global entre a bp e os parceiros da Subsea Integration Alliance. Com base em um relacionamento de sucesso de longa data, este acordo estabelece uma nova forma de trabalho que permite a otimização em nível de sistema por meio de maior transparência e envolvimento antecipado. Para o projeto Ginger, a SLB OneSubsea fornecerá quatro árvores submarinas monobore verticais padronizadas e tubos suspensos, bem como o primeiro manifold de sistema de proteção de pressão de alta integridade na região.

Na Noruega, a OneSubsea da SLB ganhou um contrato de engenharia, aquisição e construção da Equinor (prestadora de serviços técnicos) para um sistema de injeção submarina de CO 2 para a fase dois do projeto offshore Northern Lights. A decisão final de investimento para a fase dois foi tomada pelos proprietários do Northern Lights, TotalEnergies, Shell e Equinor, após um acordo comercial com um cliente final, marcando um marco decisivo para a adoção da captura e armazenamento de carbono (CCS) em escala. O escopo da SLB OneSubsea inclui dois novos sistemas satélites de injeção submarina de CO 2 com equipamentos de conexão associados. O trabalho já começou, com as primeiras entregas previstas para 2026. A adjudicação segue a entrega bem-sucedida de dois sistemas de injeção submarina para a primeira fase deste projeto em 2023.

No Gabão e na República do Congo, a SLB ganhou um contrato plurianual da Perenco para fornecer serviços de medição de construção de poços. O contrato tem duração de três anos no Gabão e dois anos no Congo. Como parte desse acordo, a SLB implantará tecnologias avançadas, incluindo o sistema rotativo híbrido PowerDrive Archer™, para enfrentar os desafios das formações rasas. O projeto também utilizará equipamentos adaptáveis e habilitados digitalmente para aumentar a eficiência operacional e apoiar a estratégia de desenvolvimento regional da Perenco. Essa concessão reforça a posição da SLB como um parceiro confiável na África e está alinhada com nosso compromisso de fornecer soluções de alto desempenho e orientadas para a tecnologia que maximizam o valor para nossos clientes.

Em Omã, a Petroleum Development Oman concedeuàSLB dois contratos de cinco anos para serviços integrados de conclusão, bem como perfuração por cabo e tubulação em toda a sua concessão do Bloco 6. A SLB garantiu essa concessão com base em sua liderança tecnológica, desempenho consistente e qualidade de serviço, juntamente com uma sólida oferta de valor no país, que inclui equipamentos fabricados em Omã em seu centro de montagem, reparo e teste em Nizwa. Em alinhamento com a Omã Vision 2040, a SLB está comprometida em expandir a fabricação local em apoioàestratégia de valor no país de Omã.

No Catar, a North Oil Company concedeuàSLB um contrato para fornecer tecnologias de conclusão Electris™ com o objetivo de aumentar a produção e a recuperação em seu campo Al-Shaheen. A conclusão incorpora válvulas de controle de intervalo Electris e bombas submersíveis elétricas (ESPs) de pod duplo da SLB para otimizar a produção. Isso marca a concessão inaugural para conclusões Electris no Catar e o primeiro contrato globalmente emparelhado com uma ESP da SLB.

Tecnologia e inovação

As introduções e implantações de tecnologia notáveis no trimestre incluem o seguinte:

A SLB lançou o Electris – um portfólio de tecnologias de completação de poços elétricos habilitadas digitalmente que aumentam a produção e a recuperação, reduzindo o custo total de propriedade de um ativo. As completações Electris digitalizam o controle de toda a área produtiva do poço, fornecendo inteligência de produção em tempo real em todo o reservatório. Isso permite que os operadores prevejam, se adaptem e ajam com confiança em resposta às condições dinâmicas de produção – melhorando o gerenciamento do reservatório ao longo da vida útil do poço e acessando reservas que os sistemas convencionais deixam para trás. Já foram realizadas mais de 100 instalações das tecnologias de conclusão Electris em cinco países. Na Noruega, as conclusões Electris foram implantadas em alto mar para aumentar a produção de petróleo em um poço de longo alcance. O operador está usando as informações do sistema para determinar quais zonas estão contribuindo para a produção, otimizar a produção de petróleo e minimizar a água produzida. O controle da produção de água com as conclusões Electris reduziu a energia necessária para elevar e reinjetar a água tratada de volta no reservatório.

A SLB lançou o sistema de imagem Retina™ at-bit, uma tecnologia inovadora que converte as medições feitas na broca em imagens de alta qualidade do furo. A tecnologia permite identificar as características da formação para otimizar a eficiência da perfuração, a avaliação da formação e a segurança. Esta solução inédita fornece medições precisas no ponto crítico do primeiro contato entre a broca e a formação, proporcionando uma nitidez de imagem insuperável em furos de grande diâmetro,àmedida que a perfuração começa e o diâmetro do furo diminui progressivamente em direçãoàseção do reservatório. Aplicável a operações de perfuração que utilizam qualquer composição de fluido de perfuração, o sistema Retina permite a imagem de mais alta resolução até o momento, fornecendo informações críticas sobre a formação.

No Equador, a SLB e a ENAP implantaram tecnologias avançadas – incluindo o serviço de mapeamento de reservatórios em alta definição GeoSphere HD™ durante a perfuração e o sistema rotativo híbrido PowerDrive Archer – para mitigar os riscos conhecidos durante o pouso e a navegação, ajudando a superar os desafios técnicos e estratégicos de longa data do país na perfuração de poços horizontais. Com o apoio de um projeto e engenharia de poços personalizados, a equipe conseguiu um posicionamento preciso e 100% de contato com a zona produtiva em mais de 1.200 pés. O poço mais produtivo da ENAP estabelece uma referência para futuras perfurações horizontais na região. Essa abordagem aumenta os retornos e reduz o impacto na superfície, alinhando-se a objetivos mais amplos de eficiência, redução de emissões e desenvolvimento energético resiliente.

Na Nigéria, a SLB fez uma parceria com a Western Africa Exploration and Production Company para instalar uma instalação personalizada para soluções de resposta rápida de produção Production Express™ em uma embarcação offshore. Essa instalação processa petróleo bruto de acordo com as especificações exigidas para transporte para instalações em terra por meio de navios-tanque offshore e atinge 10.000 barris de produção de grau refinaria por dia em capacidade total.

Nos Emirados Árabes Unidos, a Turnwell Industries LLC OPC – joint venture entre a ADNOC Drilling Company, a SLB e a Patterson-UTI – perfurou 95% de uma seção de poço de 9.210 pés utilizando controle direcional autônomo, com o suporte das soluções digitais SLB DrillOps™ e Neuro™. Com o uso dessas tecnologias, foi estabelecido um novo recorde de taxa de penetração na seção de 8,5 polegadas, reduzindo o tempo de perfuração para menos de 15 dias por poço.

No leste do Kuwait, a SLB e a Kuwait Oil Company aumentaram a produção da Formação Mauddud, um reservatório de carbonato compacto com taxas de recuperação historicamente baixas. A SLB desenvolveu um fluxo de trabalho de estimulação personalizado usando modelagem avançada de reservatórios 3D, análise geomecânica e simulações multifísicas de fraturamento ácido. O uso de tecnologias inovadoras da SLB, incluindo a plataforma Ora™, o serviço OpenPath Flex™, o serviço sônico 3D de campo distante, o trator UltraTRAC™ e os serviços ThruBit™, forneceu insights sem precedentes e orientou abordagens estratégicas de mitigação para refinar as formulações de fluidos de estimulação. Ao usar uma estratégia de completação multistágio em poço aberto e fluido de estimulação avançado, os dois primeiros poços alcançaram uma taxa de produção total recorde de 4.500 barris por dia. Os poços subsequentes também empregaram tecnologia de ponta para geosteering aprimorado, análise de fraturas e posicionamento ideal de estágios, melhorando significativamente o desempenho da produção.

No Paquistão, a Oil & Gas Development Company Limited alcançou cerca de 10.000 barris incrementais de petróleo por dia e cerca de 3 milhões de barris acumulados de petróleo usando a bomba Reda ESP™ de alto desempenho da SLB. Os poços são monitorados com o serviço de gerenciamento do ciclo de vida da produção Lift IQ™, que fornece análises e otimização em tempo real que minimizam o tempo de inatividade, maximizam a produção e reduzem o custo operacional total com monitoramento e vigilância contínuos.

DIGITAL

A SLB está implantando tecnologia digital em grande escala, em parceria com os clientes para migrar sua tecnologia e fluxos de trabalho para a nuvem, adotar novos recursos habilitados para IA e aproveitar os insights para elevar seu desempenho. Os destaques notáveis incluem o seguinte:

A SLB anunciou que implantará sua plataforma de IA no Mistral Compute, a oferta integrada de computação de IA introduzida pela Mistral AI que fornecerá um ambiente integrado de IA para empresas e governos europeus. A colaboração da SLB com a Mistral AI, que começou no início de 2024, estabeleceu os grandes modelos de linguagem da Mistral AI como os principais modelos de IA generativa para a plataforma de dados e IA Lumi™. A escolha foi motivada pelos modelos poderosos, eficientes e abertos da Mistral AI, que podem ser implantados em vários ambientes de nuvem e locais.

A SLB anunciou uma parceria com a Shell para implantar a modelagem subterrânea Petrel™ em seus ativos em todo o mundo. A Shell utilizará a modelagem Petrel, alimentada por IA avançada, para fornecer fluxos de trabalho de interpretação sísmica. A implantação visa padronizar a infraestrutura e os fluxos de trabalho e acelerar soluções digitais escaláveis, ajudando a melhorar a eficiência operacional de custos da Shell. Com um forte foco na parceria para inovar, a Shell e a SLB usarão a implantação como base para fluxos de trabalho geocientíficos integrados para avançar ainda mais na compreensão do subsolo ao longo do ciclo de vida dos ativos.

A SLB anunciou um acordo de colaboração estratégica com a Cactus Drilling, a maior empreiteira privada de perfuração terrestre dos Estados Unidos, para expandir a adoção de soluções de perfuração automatizadas e autônomas. Nos termos do acordo, a Cactus aproveitará seu uso atual do sistema de perfuração automatizado Precise™ da SLB, integrando a plataforma DrillSync™, a plataforma de controles automatizados e o pacote de software da SLB. Essas tecnologias trabalharão juntas para melhorar a eficiência da perfuração, aumentar a utilização do equipamento e fornecer insights de dados em tempo real para uma melhor execução. O acordo também permitirá a implantação das soluções DrillOps, a solução de automação e consultoria de perfuração com inteligência artificial da SLB, juntamente com as soluções Neuro, que oferecem suporte a recursos de autoaprendizagem, perfuração direcional autônoma e geosteering.

Na Nigéria, a Renaissance Africa Energy Company concedeuàSLB um contrato de software para implantar soluções digitais avançadas, como modelagem subterrânea Petrel, interpretação de poços Techlog™ e simulador de reservatórios Eclipse™. Este contrato irá impulsionar uma maior eficiência operacional, gestão abrangente de dados e capacidades de tomada de decisão em tempo real para uma maior agilidade.

Na Malásia, a Velesto Energy Berhad, por meio da sua subsidiária Velesto Drilling Sdn Bhd, e a SLB assinaram um contrato de colaboração de três anos para implementar as soluções inteligentes de entrega e insights de poços DrillOps, bem como soluções de gestão de emissões de perfuração em plataformas Velesto designadas. Estas soluções foram concebidas para otimizar o desempenho da perfuração e monitorizar as emissões.

Nos Estados Unidos, a Karoon Energy concedeuàSLB um contrato para usar a plataforma digital Delfi™ para interpretação e modelagem integradas do subsolo. A plataforma baseada em nuvem permite o dimensionamento de perfis de usuários e poder de computação sob demanda, eliminando a necessidade de investimentos substanciais em infraestrutura digital. Essa capacidade apoia os planos de expansão da Karoon no país.

Também nos Estados Unidos, a Great Bear concedeuàSLB um contrato para implantar soluções coerentes de planejamento e engenharia de poços DrillPlan™ para sua próxima campanha de perfuração em North Slope Borough, no Alasca. Essa solução apoiará os esforços da Great Bear para colaborar com vários fornecedores em uma única plataforma, minimizando o tempo improdutivo e aumentando a eficiência do planejamento por meio de maior visibilidade e controle.

NOVA ENERGIA

A SLB continua a participar da transição global para sistemas de energia de baixo carbono por meio de tecnologia inovadora e parcerias estratégicas, incluindo o seguinte:

A SLB lançou as soluções de armazenamento de carbono Sequestri™ – um portfólio abrangente de tecnologias e serviços para acelerar projetos de armazenamento de carbono mais seguros e econômicos. O portfólio Sequestri aborda os desafios únicos do armazenamento de carbono a longo prazo, fornecendo hardware personalizado e fluxos de trabalho digitais que melhoram a tomada de decisões em toda a cadeia de valor do armazenamento de carbono, desde a seleção e planejamento do local até o desenvolvimento, operações e monitoramento. Juntamente com o padrão SLB Capturi™, soluções modulares de captura de carbono, este portfólio oferece um conjunto completo de soluções CCS para permitir a descarbonização em escala, desde o ponto de captura até o armazenamento permanente de carbono.

Na Noruega, a primeira instalação de captura de carbono em escala real do mundo para a produção de cimento foi inaugurada oficialmente na fábrica da Heidelberg Materials em Brevik. A planta de captura de carbono da Heidelberg Materials, viabilizada pela tecnologia Big Catch™ da SLB Capturi, faz parte do projeto Longship do governo norueguês, que desenvolve a primeira cadeia de valor em escala real da Europa para captura, transporte e armazenamento de carbono de indústrias difíceis de reduzir. A instalação de carbono de Brevik, projetada para capturar 400.000 toneladas métricas de CO 2 anualmente, capturou, liquefez e armazenou temporariamente seu primeiro CO 2 em maio.

Nos Estados Unidos, a SLB fez uma parceria com o Google Cloud® e o Project InnerSpace para impulsionar a adoção global da energia geotérmica. Essa colaboração complementará o inovador conjunto de dados GeoMap™ do Project InnerSpace com os serviços de consultoria geotérmica SLB GeothermEx™. Ao aproveitar a tecnologia avançada de mapeamento, o profundo conhecimento geotérmico e a poderosa computação do Google Cloud, a parceria visa acelerar a identificação, o desenvolvimento e a implantação de soluções de energia geotérmica em todas as partes do mundo.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Demonstração consolidada resumida de resultados

(Declarado em milhões, exceto valores por ação) Segundo trimestre Seis meses Períodos encerrados em 30 de junho de 2025 2024 2025 2024 Receita US$ 8.546 US$ 9.139 US$ 1.,035 17.846 Juros e outras receitas(1) 252 85 330 169 Despesas Custo da receita(1) 6.934 7.262 13.815 14.270 Pesquisa e engenharia 180 188 352 369 Geral e administrativo 87 94 184 215 Fusão e integração(1) 35 16 84 27 Reestruturação e outros(1) 135 111 293 111 Juros 142 132 289 245 Lucro antes dos impostos(1) US$ 1.285 US$ 1.421 US$ 2.348 US$ 2.778 Despesa tributária(1) 237 276 471 535 Lucro líquido(1) US$ 1.048 US$ 1.145 US$ 1.877 US$ 2.243 Lucro líquido atribuível a participações não controladoras(1) 34 33 66 63 Lucro líquido atribuívelàSLB(1) US$ 1.014 US$ 1.112 US$ 1.811 US$ 2.180 Lucro diluído por ação da SLB(1) US$ 0,74 US$ 0,77 US$ 1,32 US$ 1,51 Média de ações em circulação 1.352 1.428 1.359 1.429 Média de ações em circulação, considerando a diluição 1.366 1.443 1.373 1.445 Depreciação e amortização incluídas nas despesas(2) US$ 633 US$ 631 US$ 1,273 US$ 1.231

(1) Consulte a seção intitulada “Cobranças e créditos” para obter mais detalhes. (2) Inclui depreciação de ativos fixos e amortização de ativos intangíveis, custos com dados de exploração e investimentos em APS.

Balanço patrimonial consolidado condensado

(Em milhões) 30 de junho de 31 de dezembro de Ativos 2025 2024 Ativos circulantes Dinheiro e investimentos de curto prazo US$ 3.747 US$ 4.669 Contas a receber 8.586 8.011 Estoques 4.740 4.375 Outros ativos circulantes 1.380 1.515 18.453 18.570 Investimento em empresas afiliadas 1.676 1.635 Ativos fixos 7.399 7.359 Ágio 14.658 14.593 Ativos intangíveis 2.893 3.012 Outros ativos 3.690 3.766 US$ 48,769 US$ 48,935 Passivo e Patrimônio Líquido Passivo circulante Contas a pagar e passivos acumulados US$ 9,993 US$ 10,375 Passivo estimado para impostos sobre o rendimento 833 982 Empréstimos de curto prazo e parcela corrente da dívida de longo prazo 2.807 1.051 Dividendos a pagar 402 403 14.035 12.811 Dívida de longo prazo 10.891 11.023 Outros passivos 2.292 2.751 27.218 26.585 Equidade 21.551 22.350 US$ 48,769 US$ 48,935

Liquidez

(Em milhões) Componentes da liquidez 30 de junho de

2025 31 de março de

2025 30 de junho de

2024 31 de dezembro de

2024 Dinheiro e investimentos de curto prazo US$ 3.747 US$ 3.897 US$ 4.003 US$ 4.669 Empréstimos de curto prazo e parcela corrente da dívida de longo prazo (2.807 ) (3.475 ) (1.033 ) (1.051 ) Dívida de longo prazo (10.891 ) (10.527 ) (12.156 ) (11.023 ) Dívida líquida(1) $(9.951 ) $(10.105 ) $(9.186 ) $(7.405 ) Os detalhes das alterações na liquidez são os seguintes: Seis Segundo Seis meses trimestre meses Períodos encerrados em 30 de junho de 2025 2025 2024 Lucro líquido US$ 1.877 US$ 1.048 US$ 2.243 Ganho com a venda do projeto APS(2) (149 ) (149 ) - Imparidade do investimento pelo método de equivalência patrimonial(2) 69 69 - Depreciação e amortização(3) 1,273 633 1,231 Despesas com remuneração baseada em ações 168 77 173 Variação no capital de giro (1.401 ) (464 ) (1.906 ) Outro (35 ) (72 ) 22 Fluxo de caixa proveniente das operações US$ 1.802 US$ 1.142 US$ 1.763 Despesas de capital (769 ) (371 ) (862 ) Investimentos APS (225 ) (117 ) (256 ) Dados de exploração capitalizados (83 ) (32 ) (91 ) Fluxo de caixa livre(4) 725 622 554 Dividendos pagos (773 ) (387 ) (751 ) Programa de recompra de ações (2.300 ) - (735 ) Receitas provenientes de planos de ações para funcionários 105 - 100 Receitas provenientes de opções sobre ações 8 - 20 Aquisições e investimentos empresariais, líquidos do caixa adquirido (47 ) (10 ) (505 ) Receitas da venda do projeto APS 316 316 - Compras de títulos Blue Chip Swap (123 ) (48 ) (76 ) Receitas da venda de títulos Blue Chip Swap 102 39 51 Impostos pagos sobre remunerações líquidas baseadas em ações (55 ) (2 ) (78 ) Outro (9 ) 11 39 (Aumento) diminuição da dívida líquida antes do impacto das variações nas taxas de câmbio (2.051 ) 541 (1.381 ) Impacto das variações nas taxas de câmbio sobre a dívida líquida (495 ) (387 ) 171 (Aumento) diminuição da dívida líquida (2.546 ) 154 (1.210 ) Dívida líquida, início do período (7.405 ) (10.105 ) (7.976 ) Dívida líquida, final do período US$ (9.951 ) US$ (9.951 ) US$ (9.186 )

(1) A “Dívida Líquida” representa a dívida bruta menos o caixa e os investimentos de curto prazo. A administração acredita que a Dívida Líquida fornece informações úteis aos investidores eàadministração sobre o nível de endividamento da SLB, refletindo o caixa e os investimentos que poderiam ser usados para pagar a dívida. A Dívida Líquida é uma medida financeira não GAAP que deve ser considerada em adiçãoàdívida total, e não como um substituto ou superior a ela. (2) Consulte a seção intitulada “Cobranças e créditos” para obter mais detalhes. (3) Inclui depreciação de ativos fixos e amortização de ativos intangíveis, custos com dados de exploração e investimentos em APS. (4) O “fluxo de caixa livre” representa o fluxo de caixa das operações menos despesas de capital, investimentos em APS e custos de dados de exploração capitalizados. A administração acredita que o fluxo de caixa livre é uma medida importante de liquidez para a empresa e que é útil para os investidores e a administração como uma medida da capacidade da SLB de gerar caixa. Uma vez atendidas as necessidades e obrigações comerciais, esse caixa pode ser usado para reinvestir na empresa para crescimento futuro ou para retornar aos acionistas por meio de pagamentos de dividendos ou recompra de ações. O fluxo de caixa livre não representa o fluxo de caixa residual disponível para despesas discricionárias. O fluxo de caixa livre é uma medida financeira não GAAP que deve ser considerada em adição ao fluxo de caixa das operações, e não como um substituto ou superior a ele.

Encargos e créditos

Além dos resultados financeiros determinados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos (GAAP), esta divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 também inclui medidas financeiras não GAAP (conforme definido no Regulamento G da SEC). Além das medidas financeiras não GAAP discutidas em “Liquidez”, o lucro líquido da SLB, excluindo encargos e créditos, como também as medidas derivadas dele (incluindo EPS diluído, excluindo encargos e créditos; alíquota efetiva de imposto, excluindo encargos e créditos; EBITDA ajustado; e margem EBITDA ajustada) são medidas financeiras não GAAP. A administração acredita que a exclusão de encargos e créditos dessas medidas financeiras fornece uma perspectiva útil sobre os resultados comerciais subjacentes e as tendências operacionais da SLB, além de ser um meio de avaliar as operações da SLB ao longo do tempo. Essas medidas também são usadas pela administração como medidas de desempenho na determinação de certas remunerações por incentivo. As medidas financeiras não GAAP acima devem ser consideradas como complementares, e não como substitutas ou superiores a outras medidas de desempenho financeiro preparadas de acordo com os GAAP. A seguir, apresentamos uma reconciliação de algumas dessas medidas não GAAP com as medidas GAAP comparáveis. Para uma reconciliação do EBITDA ajustado com a medida GAAP comparável, consulte a seção intitulada “Informações complementares” (Pergunta 9).

(Declarado em milhões, exceto valores por ação) Segundo trimestre de 2025 Antes dos impostos Imposto Não cont.

Juros Líquido Diluído

EPS Lucro líquido do SLB (base GAAP) US$ 1.285 US$ 237 US$ 34 US$ 1,014 US$ 0,74 Deterioração do investimento pelo método da equivalência patrimonial(1) 69 12 57 0,04 Reduções de força de trabalho(1) 66 3 - 63 0,05 Fusão e integração(2) 35 4 4 27 0,02 Lucro na venda do projeto Palliser APS(3) (149 ) (4 ) - (145 ) (0,11 ) Lucro líquido do SLB, excluindo encargos e créditos US$ 1.306 US$ 252 US$ 38 US$ 1.016 US$ 0,74 Primeiro trimestre de 2025 Antes dos impostos Imposto Não cont.

Juros Líquido Diluído

EPS Lucro líquido do SLB (base GAAP) US$ 1.063 US$ 234 US$ 32 US$ 797 US$ 0,58 Reduções de força de trabalho(1) 158 10 - 148 0,11 Fusão e integração(2) 48 1 4 43 0,03 Lucro líquido do SLB, excluindo encargos e créditos US$ 1.269 US$ 245 US$ 36 US$ 988 US$ 0,72 Segundo trimestre de 2024 Antes dos impostos Imposto Não cont.

Juros Líquido Diluído

EPS Lucro líquido do SLB (base GAAP) US$ 1.421 US$ 276 US$ 33 US$ 1.112 US$ 0,77 Reduções de força de trabalho(1) 111 17 - 94 0,07 Fusão e integração(4) 31 5 8 18 0,01 Lucro líquido do SLB, excluindo encargos e créditos US$ 1.563 US$ 298 US$ 41 US$ 1.224 US$ 0,85

(Declarado em milhões, exceto valores por ação) Seis meses de 2025 Antes dos impostos Imposto Não cont.

Juros Líquido Diluído

EPS* Lucro líquido do SLB (base GAAP) US$ 2.348 US$ 471 US$ 66 US$ 1.811 US$ 1,32 Reduções de força de trabalho(1) 224 14 - 210 0,15 Fusão e integração(2) 84 4 8 72 0,05 Deterioração do investimento pelo método da equivalência patrimonial(1) 69 12 - 57 0,04 Lucro na venda do projeto Palliser APS(3) (149 ) (4 ) - (145 ) (0,11 ) Lucro líquido do SLB, excluindo encargos e créditos US$ 2.576 US$ 497 US$ 74 US$ 2.005 US$ 1,46 Seis meses de 2024 Antes dos impostos Imposto Não cont. .

Juros Líquido EPS diluído

EPS * Lucro líquido do SLB (base GAAP) US$ 2.778 US$ 535 US$ 63 US$ 2.180 US$ 1,51 Reduções de força de trabalho(1) 111 17 - 94 0,07 Fusão e integração(5) 56 11 13 32 0,02 Lucro líquido do SLB, excluindo encargos e créditos US$ 2.945 US$ 563 US$ 76 US$ 2.306 US$ 1,60 *Não adiciona devido ao arredondamento.

(1) Classificado em Reestruturação e outros na Demonstração condensada dos resultados consolidados. (2) Classificado em Fusão e integração na Demonstração condensada dos resultados consolidados. (3) Classificado em Juros e outras receitas na Demonstração condensada dos resultados consolidados. (4) US$ 15 milhões dessas cobranças foram classificadas em Custo da receita na Demonstração condensada dos resultados consolidados com os US$ 16 milhões restantes classificados emFusão e integração . (5) US$ 29 milhões dessas cobranças foram classificadas em Custo da receita na Demonstração condensada dos resultados consolidados com os US$ 16 milhões restantes classificados emFusão e integração .

Divisões

(Em milhões) Três meses encerrados em 30 de junho de 2025 31 de março de 2025 Jun. 30, 2024 Receita 30 de junho de

antes dos

impostos Receita Lucro

antes dos

impostos Receita Lucro

antes dos

impostos Digital e Integração US$ 995 US$ 327 US$ 1,006 US$ 306 US$ 1,050 US$ 325 Desempenho de Reservatório 1,691 314 1,700 282 1,819 376 Construção de Poços 2,963 551 2,977 589 3,411 742 Sistemas de Produção 3,036 499 2,938 475 3,025 473 Eliminações e outros (139 ) (107 ) (131 ) (96 ) (166 ) (62 ) Lucro operacional do segmento antes dos impostos 1,584 1,556 1,854 Corporativo e outros (169 ) (179 ) (191 ) Receita de juros(1) 30 36 29 Despesa de juros(1) (139 ) (144 ) (129 ) Cobranças e créditos(2) (21 ) (206 ) (142 ) US$ 8.546 US$ 1.285 US$ 8.490 US$ 1.063 US$ 9.139 US$ 1.421

(Em milhões) Seis meses encerrados em 30 de junho de 2025 30 de junho de 2024 Receita Lucro

antes dos

impostos Receita Lucro

antes dos

impostos Digital e Integração US$ 2.001 US$ 633 US$ 2.003 US$ 579 Desempenho de Reservatório 3.391 596 3.544 715 Construção de Poços 5.940 1.140 6.779 1.432 Sistemas de Produção 5.974 973 5.843 873 Eliminações e outros (271 ) (202 ) (323 ) (97 ) Lucro operacional do segmento antes dos impostos 3.140 3.502 Corporativo e outros (347 ) (382 ) Receita de juros(1) 66 63 Despesa de juros(1) (283 ) (238 ) Cobranças e créditos(2) (228 ) (167 ) US$ 17.035 US$ 2.348 US$ 17.846 US$ 2.778

(1) Exclui valores que estão incluídos nos resultados dos segmentos. (2) Consulte a seção intitulada “Cobranças e créditos” para obter mais detalhes.

Informações complementares

Perguntas frequentes

1) Qual é a orientação para o investimento de capital para o ano inteiro de 2025? O investimento de capital (composto por despesas de capital, custos com dados de exploração e investimentos em APS) para o ano inteiro de 2025 está agora estimado em aproximadamente US$ 2,4 bilhões, refletindo o impacto da aquisição da ChampionX. O investimento de capital para o ano inteiro de 2024 foi de US$ 2,6 bilhões. 2) Quais foram o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre no segundo trimestre de 2025? O fluxo de caixa operacional no segundo trimestre de 2025 foi de US$ 1,14 bilhão e o fluxo de caixa livre foi de US$ 622 milhões. 3) O que foi incluído em “Juros e outras receitas” no segundo trimestre de 2025? Os “juros e outras receitas” do segundo trimestre de 2025 foram de US$ 252 milhões. Eles consistiram no seguinte:

(Em milhões) Ganho com a venda do projeto Palliser APS US$ 149 Receitas de juros 30 Lucros de investimentos pelo método de equivalência patrimonial 73 US$ 252

4) Como as receitas e despesas com juros mudaram durante o segundo trimestre de 2025? A receita de juros de US$ 30 milhões no segundo trimestre de 2025 diminuiu US$ 4 milhões em relação ao trimestre anterior. As despesas com juros de US$ 142 milhões diminuíram US$ 5 milhões em relação ao trimestre anterior. 5) Qual é a diferença entre o lucro consolidado antes dos impostos da SLB e o lucro operacional do segmento antes dos impostos? A diferença consiste em itens corporativos, encargos e créditos, receitas e despesas com juros não alocadas aos segmentos, bem como despesas com remuneração baseada em ações, despesas de amortização associadas a certos ativos intangíveis, certas iniciativas gerenciadas centralmente e outros itens não operacionais. 6) Qual foi a taxa efetiva de imposto (ETR) para o segundo trimestre de 2025? A ETR para o segundo trimestre de 2025, calculada de acordo com os GAAP, foi de 18,4%, em comparação com 22,0% para o primeiro trimestre de 2025. Excluindo encargos e créditos, a ETR para o segundo trimestre de 2025 foi de 19,3%, em comparação com 19,4% para o primeiro trimestre de 2025. 7) Quantas ações ordinárias estavam em circulação em 30 de junho de 2025 e como isso mudou em relação ao final do trimestre anterior? Havia 1,351 bilhão de ações ordinárias em circulação em 30 de junho de 2025 e 1,360 bilhão de ações em circulação em 31 de março de 2025.

(Em milhões) Ações em circulação em 31 de março de 2025 1.360 Ações emitidas para os beneficiários das opções, menos ações trocadas - Aquisição de ações restritas - Programa de recompra de ações (9 ) Ações em circulação em 30 de junho de 2025 1.351

8) Qual foi a média ponderada de ações em circulação durante o segundo trimestre de 2025 e o primeiro trimestre de 2025? Como isso se reconcilia com a média de ações em circulação, considerando a diluição, utilizada no cálculo do lucro por ação diluído? O número médio ponderado de ações em circulação foi de 1,352 bilhão durante o segundo trimestre de 2025 e 1,366 bilhão durante o primeiro trimestre de 2025. A seguir, apresentamos uma reconciliação entre o número médio ponderado de ações em circulação e o número médio de ações em circulação, assumindo diluição, utilizado no cálculo do lucro diluído por ação.

(Em milhões) Segundo trimestre de

2025 Primeiro trimestre de

2025 Média ponderada de ações em circulação 1.352 1.366 Ações restritas não adquiridas 14 14 Exercício presumido de opções sobre ações - - Média de ações em circulação, assumindo diluição 1.366 1.380

9) Qual foi o EBITDA ajustado da SLB no segundo trimestre de 2025, no primeiro trimestre de 2025, no segundo trimestre de 2024, nos primeiros seis meses de 2025 e nos primeiros seis meses de 2024? Qual foi a margem EBITDA ajustada da SLB para esses períodos? O EBITDA ajustado da SLB foi de US$ 2,051 bilhões no segundo trimestre de 2025, US$ 2,020 bilhões no primeiro trimestre de 2025 e US$ 2,288 bilhões no segundo trimestre de 2024. A margem EBITDA ajustada da SLB foi de 24,0% no segundo trimestre de 2025, 23,8% no primeiro trimestre de 2025 e 25,0% no segundo trimestre de 2024, e foi calculada da seguinte forma:

(Em milhões) Segundo trimestre

2025 Primeiro trimestre

2025 Segundo trimestre

2024 Lucro líquido atribuívelàSLB US$ 1.014 US$ 797 US$ 1.112 Lucro líquido atribuível a participações não controladoras 34 32 33 Despesa fiscal 237 234 276 Lucro antes dos impostos US$ 1.285 US$ 1.063 US$ 1.421 Cobranças e créditos 21 206 142 Depreciação e amortização 633 640 631 Despesas com juros 142 147 132 Receitas de juros (30 ) (36 ) (38 ) EBITDA ajustado US$ 2.051 US$ 2.020 US$ 2.288 Receita US$ 8.546 US$ 8.490 US$ 9.139 Margem EBITDA ajustada 24,0 % 23,8 % 25,0 %

O EBITDA ajustado da SLB foi de US$ 4,072 bilhões nos primeiros seis meses de 2025 e US$ 4,344 bilhões nos primeiros seis meses de 2024. A margem EBITDA ajustada da SLB foi de 23,9% nos primeiros seis meses de 2025 e de 24,3% nos primeiros seis meses de 2024, e foi calculada da seguinte forma:

(Em milhões) Seis meses de

2025 Seis meses de

2024 Variação Lucro líquido atribuívelàSLB US$ 1.811 US$ 2.180 Lucro líquido atribuível a participações não controladoras 66 63 Despesa tributária 471 535 Renda antes dos impostos US$ 2.348 US$ 2.778 Cobranças e créditos 228 167 Depreciação e amortização 1.273 1.231 Despesa de juros 289 245 Receita de juros (66 ) (77 ) EBITDA ajustado US$ 4.072 US$ 4.344 -6 % Receita US$ 17.035 17.846 -5 % Margem EBITDA ajustada 23,9 % 24,3 % -44 bps

O EBITDA ajustado representa o lucro antes dos impostos, excluindo encargos e créditos, depreciação e amortização, despesas com juros e receitas com juros. A administração acredita que o EBITDA ajustado é uma medida importante de rentabilidade para a SLB e que fornece uma perspectiva útil sobre os resultados comerciais subjacentes e as tendências operacionais da SLB, além de ser um meio de avaliar as operações da SLB ao longo do tempo. O EBITDA ajustado também é usado pela administração como uma medida de desempenho na determinação de certas remunerações por incentivo. O EBITDA ajustado deve ser considerado como um complemento, e não como um substituto ou superior a outras medidas de desempenho financeiro preparadas de acordo com os GAAP.

10) Quais foram os componentes das despesas com depreciação e amortização no segundo trimestre de 2025, no primeiro trimestre de 2025, no segundo trimestre de 2024, nos primeiros seis meses de 2025 e nos primeiros seis meses de 2024? Os componentes das despesas com depreciação e amortização para o segundo trimestre de 2025, o primeiro trimestre de 2025 e o segundo trimestre de 2024 foram os seguintes:

(Em milhões) Segundo trimestre de

2025 Primeiro trimestre de

2025 Segundo trimestre de

2024 Depreciação de ativos fixos US$ 408 US$ 397 US$ 384 Amortização de ativos intangíveis 82 82 82 Amortização dos investimentos da APS 115 110 118 Amortização dos custos de dados de exploração capitalizados 28 51 47 US$ 633 US$ 640 US$ 631

Os componentes das despesas com depreciação e amortização para os primeiros seis meses de 2025 e os primeiros seis meses de 2024 foram os seguintes: (Em milhões) Seis meses de

2025 Seis meses de

2024 Depreciação de ativos fixos US$ 805 US$ 761 Amortização de ativos intangíveis 164 163 Amortização dos investimentos da APS 225 231 Amortização dos custos de dados de exploração capitalizados 79 76 US$ 1.273 US$ 1.231

11) Quais divisões compõem o negócio principal da SLB e quais foram suas receitas e lucros operacionais antes dos impostos no segundo trimestre de 2025, no primeiro trimestre de 2025 e no segundo trimestre de 2024? O negócio principal da SLB compreende as divisões de Desempenho de Reservatórios, Construção de Poços e Sistemas de Produção. A receita do negócio principal da SLB e o lucro operacional antes dos impostos para o segundo trimestre de 2025, o primeiro trimestre de 2025 e o segundo trimestre de 2024 são calculados da seguinte forma:

(Em milhões) Três meses terminados em Variação 30 de junho de

2025 31 de março de

2025 30 de junho de

2024 Sequencial Em relação ao ano anterior Receita Desempenho de Reservatório US$ 1.691 US$ 1,700 US$ 1,819 Construção de Poços 2.963 2.977 3.411 Sistemas de Produção 3.036 2.938 3.025 US$ 7.690 US$ 7.615 US$ 8.255 1% -7% Lucro operacional antes dos impostos Desempenho de Reservatório US$ 314 US$ 282 US$376 Construção de Poços 551 589 742 Sistemas de Produção 499 475 473 US$ 1.364 US$ 1.346 US$ 1.591 1% -14% Margem operacional antes dos impostos Desempenho de Reservatório 18,6% 16,6% 20,6% Construção de poços 18,6% 19,8% 21,7% Sistemas de Produção 16,4% 16,2% 15,6% 17,7% 17,7% 1,3% 8 bps -152 bps

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa internacional de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com uma presença mundial em mais de 100 países e funcionários que representam quase o dobro das nacionalidades, trabalhamos todos os dias na inovação do petróleo e gás, no fornecimento digital em escala, na descarbonização das indústrias, e no desenvolvimento e expansão de novos sistemas energéticos que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Informações sobre a teleconferência

A SLB realizará uma teleconferência para comentar o comunicado de resultados e as perspectivas de negócios na sexta-feira, 18 de julho de 2025. A chamada está marcada para começar às 9h30 no horário da Costa Leste dos EUA. Para participar, a chamada é aberta ao público, entre em contato com a operadora da conferência cerca de 10 minutos antes do horário agendado, pelo número +1 (833) 470-1428 se estiver na América do Norte, ou +1 (404) 975-4839 fora da América do Norte, e informe o código de acesso 719185. Ao final da teleconferência, uma gravação em áudio estará disponível até 25 de julho de 2025. Para acessá-la, disque +1 (866) 813-9403 na América do Norte, ou +1 (929) 458-6194 fora da América do Norte, e informe o código de acesso 672413. A teleconferência será transmitida simultaneamente via webcast em: https://events.q4inc.com/attendee/492107617 apenas para escuta. Uma gravação da transmissão também estará disponível no mesmo site até 25 de julho de 2025.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa sobre os lucros do segundo trimestre de 2025, bem como outras declarações que fazemos, contêm “declarações prospectivas” dentro do significado das leis federais de valores mobiliários, que incluem quaisquer declarações que não sejam fatos históricos. Tais declarações frequentemente contêm palavras como “esperar”, “pode”, “consegue”, “acreditar”, “prever”, “planejar”, “potencial”, “projetado”, “projeções”, “precursor”, “previsão”, “perspectiva”, “expectativas”, “estimar”, “pretender”, “antecipar”, “ambição”, “meta”, “alvo”, “programado”, “acreditar”, “deveria”, “poderia”, “iria”, “irá”, “ver”, “provável” e outras palavras semelhantes. As declarações prospectivas abordam questões que são, em graus variados, incertas, como declarações sobre nossas metas financeiras e de desempenho e outras previsões ou expectativas relacionadas, ou dependentes de, nossas perspectivas de negócios; crescimento para o SLB como um todo e para cada uma de suas Divisões (e para linhas de negócios, áreas geográficas ou tecnologias específicas dentro de cada Divisão); os benefícios da aquisição da ChampionX, incluindo a capacidade da SLB de integrar os negócios da ChampionX com sucesso e de alcançar as sinergias e a criação de valor previstas com a aquisição; o crescimento da demanda e da produção de petróleo e gás natural; os preços do petróleo e gás natural; as previsões ou expectativas em relaçãoàtransição energética e às mudanças climáticas globais; as melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia; os investimentos em capital da SLB e da indústria de petróleo e gás; nossas estratégias de negócios, incluindo as digitais e as “adequadas para a bacia”, bem como as estratégias de nossos clientes; nossos planos de alocação de capital, incluindo planos de dividendos e programas de recompra de ações; nossos projetos APS, joint ventures e outras alianças; o impacto dos conflitos em andamento ou em escalada no fornecimento global de energia; o acesso a matérias-primas; as condições econômicas e geopolíticas globais futuras; a liquidez futura, incluindo o fluxo de caixa livre; e os resultados futuros das operações, como os níveis de margem. Tais declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, mudanças nas condições econômicas e geopolíticas globais; mudanças nos gastos com exploração e produção de nossos clientes e mudanças no nível de exploração e desenvolvimento de petróleo e gás natural; os resultados das operações e a condição financeira de nossos clientes e fornecedores; a incapacidade de atingir nossas metas financeiras e de desempenho e outras previsões e expectativas; a incapacidade de atingir nossas metas de emissões líquidas de carbono zero ou metas intermediárias de redução de emissões; condições econômicas, geopolíticas e comerciais gerais em regiões-chave do mundo; risco cambial; inflação; mudanças na política monetária por governos; tarifas; pressão de preços; fatores climáticos e sazonais; efeitos desfavoráveis de pandemias de saúde; disponibilidade e custo de matérias-primas; modificações operacionais, atrasos ou cancelamentos; desafios em nossa cadeia de suprimentos; declínios na produção; a extensão de encargos futuros; a incapacidade de reconhecer eficiências e outros benefícios pretendidos de nossas estratégias e iniciativas de negócios, como energia digital ou nova, bem como nossas estratégias de redução de custos; mudanças em regulamentações governamentais e requisitos regulatórios, incluindo aqueles relacionadosàexploração de petróleo e gás offshore, fontes radioativas, explosivos, produtos químicos e iniciativas relacionadas ao clima; a incapacidade da tecnologia de enfrentar novos desafios na exploração; a competitividade de fontes alternativas de energia ou substitutos de produtos; e outros riscos e incertezas detalhados neste comunicadoàimprensa e em nossos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes arquivados ou fornecidosàComissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, a “SEC”).

Caso um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem) ou se as suposições subjacentes se revelarem incorretas, os efeitos ou resultados reais poderão variar substancialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas e outras contidas neste comunicadoàimprensa sobre nossos planos e metas ambientais, sociais e outros de sustentabilidade não são uma indicação de que estas declarações sejam necessariamente relevantes aos investidores ou que precisem ser divulgadas em nossas apresentações juntoàSEC. Além disso, declarações ambientais, sociais e referentesàsustentabilidade, históricas, atuais e prospectivas podem estar baseadas em padrões para medir o progresso que ainda estão em desenvolvimento, em controles e processos internos que continuam evoluindo e em suposições que estão sujeitas a alterações no futuro. As declarações neste comunicadoàimprensa são feitas na data deste comunicado, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250716103476/pt/

Investidores

James R. McDonald – Vice-presidente sênior de Relações com Investidores e Assuntos Industriais, SLB

Joy V. Domingo – Diretor de Relações com Investidores, SLB

Tel.: +1 (713) 375-3535

E-mail: investor-relations@slb.com

Mídia

Josh Byerly – Vice-presidente sênior de Comunicações, SLB

Moira Duff – Diretora de Comunicações Externas, SLB

Tel.: +1 (713) 375-3407

E-mail: media@slb.com