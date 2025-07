Bitget Launchpool lista Caldera (ERA) com mais de 2,6 milhões em recompensas em tokens

VICTORIA, Seychelles, July 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, anunciou a listagem da Caldera (ERA) para negociaçãoàvista. Caldera é uma plataforma de rollup no Ethereum que permite escalonamento horizontal e interoperabilidade entre rollups. A negociação do par ERA/USDT começou em 17 de julho de 2025, às 15h30 (UTC), com saques disponíveis a partir de 18 de julho de 2025, às 16h30 (UTC).

A Bitget lançará uma campanha Launchpool oferecendo 2.666.600 ERA em recompensas totais. Os usuários qualificados podem participar bloqueando BGB, BTC ou ETH durante o evento, que acontece de 18 de julho de 2025, às 5h00, a 21 de julho de 2025, às 5h00 (UTC). No pool de bloqueio de BGB, os usuários podem bloquear entre 5 e 50.000 BGB, com os limites máximos determinados por seu nível VIP, para ter a chance de ganhar uma parte de 1.000.000 ERA. No pool de BTC, os usuários podem bloquear entre 0,0001 e 23 BTC para receber uma parte de 833.300 ERA. No pool de ETH, os usuários podem bloquear entre 0,002 e 450 ETH para obter uma parte de 833.300 ERA.

Caldera é uma plataforma de infraestrutura Web3 que agiliza a criação de rollups Ethereum L2 personalizáveis, permitindo que os desenvolvedores configurem elementos como tokens de gás, camadas de disponibilidade de dados e pilhas de tecnologia, incluindo Arbitrum, Optimism e zkSync. Em seu núcleo está o protocolo Metalayer, projetado para unificar os rollups, facilitando a liquidez compartilhada e a comunicação eficiente entre cadeias. Com suporte para mais de 50 rollups, a Caldera alimenta um ecossistema crescente que gerencia entre US$ 400 e US$ 600 milhões em TVL e atende a 27 milhões de carteiras, tornando-se um participante crítico na arquitetura de dimensionamento mais ampla da Ethereum.

A Bitget continua a expandir suas ofertas, posicionando-se como uma plataforma líder para a operação de criptomoedas. A corretora conquistou uma reputação por suas soluções inovadoras, permitindo que os usuários explorem as criptomoedas dentro de um ecossistema CeDeFi seguro. Com uma vasta seleção de mais de 800 pares de criptomoedas e o compromisso de expandir suas ofertas para mais de 900 pares de trading, a Bitget conecta usuários a diversos ecossistemas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Solana, Base e TON. A adição de Caldera ao portfólio da Bitget marca um passo significativo na expansão de seu ecossistema, adotando comunidades de nicho e promovendo a inovação em economias descentralizadas, consolidando ainda mais seu papel como porta de entrada para diversos projetos Web3 e movimentos culturais.

