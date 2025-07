Giuliana Flores prevê aumento de 20% nas vendas para o Dia dos Avós

No Brasil, o Dia dos Avós é comemorado em 26 de julho e tem origem na tradição católica, em homenagem a São Joaquim e Santa Ana, pais de Maria e avós de Jesus Cristo. A data tem ganhado cada vez mais relevância no calendário afetivo dos brasileiros, ao destacar o papel essencial dos avós na formação emocional, social e até mesmo educacional dos netos. Nesse movimento, a Giuliana Flores projeta um aumento nas vendas para o período, estimando um crescimento de 20% em relação ao ano anterior, com ticket médio em torno de R$ 190.

Entre os itens mais procurados para a data, a expectativa da empresa é de que as flores continuem liderando, representando 40% da demanda. Em seguida, ganham destaque os kits que combinam arranjos florais com outros mimos, como pelúcias e bebidas, correspondendo a 27% das vendas. Chocolates aparecem com 11% da preferência dos consumidores, enquanto os demais itens como cestas de café da manhã, plantas e presentes personalizados somam 21%. Esses dados mostram uma tendência crescente por presentes afetivos e completos, que traduzem carinho e cuidado na hora de homenagear os avós.

De acordo com o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população com 65 anos ou mais cresceu quase 60% em doze anos. As mudanças ocorridas ao longo desses anos também são observadas quando analisadas a proporção de idosos sobre a população total. No Censo 2010, as pessoas com 65 anos ou mais representavam 7,4% de todos os moradores do país. Já em 2022, elas são 10,9%. Esse envelhecimento dos cidadãos, aliado a um aumento consistente nas vendas do comércio em julho, segundo a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), reforça o potencial do Dia dos Avós como uma data estratégica para o e-commerce. Apesar de ainda não atingir o mesmo patamar de outras datas comemorativas, a ocasião apresenta grande potencial de crescimento, especialmente com maiores investimentos em divulgação e ações de marketing direcionadas.

O fortalecimento das vendas em datas comemorativas, como o Dia dos Avós, tem sido essencial para a estratégia de crescimento da companhia. Em 2025, a Giuliana Flores projeta alcançar a marca de 800 mil entregas, apostando nessas ocasiões sazonais para atingir os resultados. Esse desempenho reflete não apenas em números, mas também no compromisso da marca com um portfólio de mais de 10 mil produtos. Presente em todo o território nacional, a empresa oferece entregas expressas que, em algumas regiões, são realizadas em até 3 horas.

"O Dia dos Avós é uma data muito significativa para nós, pois celebra o carinho, a sabedoria e a conexão entre gerações. Temos visto um crescimento consistente na procura por presentes afetivos nessa época, o que reforça o potencial da data no calendário do varejo. As flores continuam sendo as grandes protagonistas da comemoração, pois traduzem cuidado e gratidão. Nosso propósito vai além de entregar produtos, queremos proporcionar momentos de afeto e homenagens que toquem o coração. É uma oportunidade especial para reforçar os laços familiares e reconhecer o papel fundamental dos avós na vida de todos nós", destaca Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores.

Website: https://www.giulianaflores.com.br/