Derrick Henry, jogador da NFL, junta-se à Amazfit como atleta embaixador

A Amazfit, principal marca mundial de dispositivos vestíveis inteligentes de propriedade da Zepp Health (NYSE: ZEPP), anunciou o jogador Derrick Henry, do Baltimore Ravens, como o mais novo atleta de elite a se juntaràsua crescente lista de embaixadores. Conhecido por sua rara combinação de velocidade e força, Henry irá usar os dispositivos vestíveis da Amazfit para potencializar cada fase de treinamento, recuperação e sono durante sua preparação para a 10ª temporada na NFL.

Derrick Henry is the newest elite athlete to join Amazfit's growing roster of ambassadors.

Como um dos running backs mais prolíficos de sua geração, Henry acumulou uma série impressionante de prêmios durante sua carreira, incluindo o de Jogador Offensive Player da NFL, dois títulos de rushing e cinco seleções para o Pro Bowl. Com a Amazfit como sua parceira oficial de dispositivos vestíveis inteligentes, o antigo vencedor do Heisman integrará o rastreamento avançado de saúde e condicionamento físico em seu regime de treinamento e rotina de recuperação usando os smartwatches voltados para o desempenho, os dispositivos vestíveis de condicionamento físico e o aplicativo Zepp da Amazfit.

“À medida que avanço em minha carreira, é importante fazer um acompanhamento adequado do meu treinamento e recuperação para que meu corpo esteja pronto para o desafio em campo todos os domingos”, disse Henry. "A Amazfit e o T-Rex 3 me permitem ter as ferramentas para fazer isso. Desde o acompanhamento da minha frequência cardíaca e carga dos treinos até a certeza de que me recupero adequadamente com o monitoramento do sono e do estresse, essa parceria me ajudará a manter o máximo rendimento semana após semana."

Ao entrar em sua 10ª temporada na NFL, Henry está se dedicando a aprimorar sua saúde e recuperação para ampliar seu domínio em campo. Após uma das temporadas mais produtivas de sua carreira, Henry vem treinando nesta offseason com o Amazfit T-Rex 3, para monitorar as principais métricas de saúde, indicadores de recuperação e qualidade do sono. Em conjunto com o aplicativo Zepp, ele pode aproveitar os insights alimentados por IA, monitorar a nutrição com o registro de alimentos e usar o novo recurso BioCharge para medir as mudanças na energia corporal ao longo do dia, tudo concebido para ajudá-lo a ter um altíssimo desempenho durante a temporada.

"Derrick é um dos atletas mais respeitados e dedicados nos esportes de hoje, e seu desejo incansável de ser o melhor reflete nossa missão na Amazfit de ajudar as pessoas a liberar todo o seu potencial. Estamos entusiasmados em apoiar sua jornada de treinamento enquanto ele se prepara para a próxima temporada além de fornecer informações valiosas para garantir que ele tenha o melhor desempenho possível", disse Wayne Huang, fundador e CEO da Zepp Health.

Henry se junta a uma equipe cada vez maior de atletas embaixadores da Amazfit, incluindo a medalhista de ouro olímpica Gabby Thomas, os campeões mundiais da HYROX Meg Jacoby e Hunter McIntyre, a estrela do Padel Bea González, o triatleta Morgan Pearson, o corredor de distância Yemaneberhan “Yeman” Crippa e a tenista top 10 da WTA Jasmine Paolini.

Sobre a Amazfit

A Amazfit, marca global líder em dispositivos inteligentes com foco em saúde e condicionamento físico, é parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP), uma empresa de tecnologia de saúde com sede principal em Gorinchem, nos Países Baixos. A Zepp Health opera como uma organização distribuída, com membros da equipe e escritórios nas Américas, Europa, Ásia e outros mercados globais.

Com uma ampla seleção de smartwatches e pulseiras, o slogan da marca Amazfit, “Discover Amazing”, incentiva as pessoas a romper barreiras, superar expectativas e encontrar alegria em cada momento. A Amazfit é alimentada pela plataforma de gerenciamento de saúde desenvolvida pela Zepp Health, que fornece insights e orientações acionáveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, com base na nuvem, para ajudar os usuários a atingir suas metas de bem-estar.

Reconhecidos por sua excelente qualidade de fabricação, os relógios inteligentes da Amazfit conquistaram muitos prêmios de design, incluindo o iF Design Award e o Red Dot Design Award. Lançada em 2015, a Amazfit conta hoje com a aceitação de milhões de usuários, com produtos disponíveis em mais de 90 países nas regiões das Américas, EMEA e APAC. Para mais informações, acesse www.amazfit.com.

