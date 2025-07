Falconi eleita Top Consulting Firms em ranking internacional

Reconhecida como líder de gestão empresarial na América Latina, a Falconi foi destacada como uma das Top Consulting Firms 2025, em lista elaborada pela publicação americana The Consulting Report. A lista reúne empresas de diferentes países que se destacam pela excelência na entrega em diversos serviços especializados, capacidade de inovação e impacto consistente nos negócios de seus clientes.

Para o CEO da consultoria de gestão, Alexandre Ribas, o reconhecimento destaca as soluções oferecidas pela Falconi ao longo de mais de quatro décadas. “Temos orgulho de nossos projetos apoiando três em cada quatro grandes empresas que atuam no Brasil, bem como para companhias globais na superação de desafios em contextos cada vez mais complexos, sempre com foco em excelência de gestão, otimizada pela aplicação inteligente de tecnologia de ponta”, comentou.

Com escritórios no Brasil e nos Estados Unidos, além de consultores atuando globalmente, a Falconi emprega soluções digitais proprietárias para amplificar toda a experiência acumulada nos diversos setores em que atua, que vão do agronegócio à mineração, de alimentos e bebidas a serviços financeiros, passando por saúde, educação, telecomunicações e varejo.

Comprometida em gerar valor efetivo e que impacte positivamente a sustentabilidade e longevidade dos negócios de seus clientes, a Falconi é reconhecida especialmente por sua atuação em soluções de Estratégia, Estrutura & Metas, de Gestão Eficiente de Recursos, Custos & Despesas, de Excelência Operacional & Processos e de Transformação Digital.

A escolha para a lista “The Top Consulting Firms of 2025” também evidencia seu uso consistente de tecnologia em diferentes frentes. A consultoria tem investido fortemente em soluções como Inteligência Artificial e Ciência de Dados. Esse protagonismo já havia sido apontado, no início do ano, no estudo da Information Services Group (ISG) 2025 , que destacou o uso eficaz dessas ferramentas pela Falconi, para impulsionar a melhoria contínua e o crescimento sustentável de seus clientes.

Parceira do Fórum Econômico Mundial, a Falconi compartilha do compromisso com a promoção do conhecimento e da adoção de práticas empresariais sustentáveis. Segundo Ribas, a gestão eficaz é "mais do que um diferencial competitivo, é uma força transformadora, capaz de gerar impacto positivo duradouro na sociedade", conclui o CEO da Falconi.

Website: http://falconi.com