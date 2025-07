Pedidos10 celebra 9 anos com foco em interiorização

A Pedidos10, plataforma de delivery desenvolvida pela empresa de tecnologia DEV10, completou nove anos de atuação em meio ao crescimento acelerado do setor. Com operação nacional baseada em franquias e foco em cidades do interior, o modelo permite que cada unidade atue alinhada aos comportamentos locais, ao mesmo tempo em que conta com o suporte estratégico e tecnológico da marca.



Desde a sua criação, em 2016, a empresa tem ampliado sua atuação com presença em diferentes regiões do país. Um dos marcos dessa trajetória foi a adoção oficial do modelo de franquias, em 2019, quando todas as unidades passaram a ser conduzidas por franqueados locais.

Segundo Deivid Sant’ana, CEO da Pedidos10, a mudança buscou reforçar a autonomia das operações, potencializar a capilaridade da marca e fortalecer o vínculo com os hábitos de consumo regionais.



“Foi a partir da escuta ativa e do aprendizado com os parceiros regionais que identificamos o valor de um modelo descentralizado. A interiorização nos permitiu crescer lado a lado com os franqueados, respeitando as realidades locais e com mais consistência”, comenta.



Esse posicionamento se mostrou mais eficaz durante o período da pandemia. Para o empresário, com uma rede já adaptada às dinâmicas dos municípios, foi possível responder às mudanças de comportamento. “Em algumas localidades, o número de pedidos chegou a crescer seis vezes nos primeiros meses do novo cenário”, relata.



O investimento em tecnologia tem sido outro pilar para a atuação da empresa. Nos últimos anos, a plataforma passou por reformulações, incluindo a atualização completa do aplicativo para consumidores e o desenvolvimento de novas funcionalidades voltadas aos restaurantes parceiros. De acordo com Sant’ana, uma das apostas é a criação de uma área personalizada com o uso de inteligência artificial (IA), que adapta a experiência de navegação conforme o comportamento e preferências de cada usuário.



“Queremos que o parceiro tenha mais autonomia para a gestão e que o consumidor encontre, de forma simples, opções para a sua rotina. A experiência precisa ser fluida para todos os envolvidos”, explica Sant’ana.

Cenário do segmento e futuro

O avanço do setor também sustenta os planos de crescimento. Um estudo da Statista projeta que a receita global do segmento de delivery deve atingir US$ 1,39 trilhão em 2025 e chegar a US$ 2,02 trilhões até 2030. No Brasil, um levantamento da Ticket aponta que 40% da população já utiliza plataformas digitais para pedir comida — número que reforça a consolidação do hábito no cotidiano.



Mesmo com a entrada de grandes players no país, a Pedidos10 mantém a aposta na interiorização. “Seguimos explorando territórios com alto potencial de crescimento e menor saturação. Isso tem como objetivo um crescimento de forma mais sólida e oferecer aos franqueados um modelo de negócio mais sustentável”, afirma o CEO.



Para os próximos anos, a empresa pretende investir em soluções que otimizem a logística de entrega e, ao mesmo tempo, ofereçam experiências mais inteligentes aos consumidores. “Estamos atentos à integração de tecnologias como IA, geolocalização e automação de campanhas para impulsionar a recorrência de pedidos”, destaca.



Ao completar nove anos de operação, o executivo reforça o papel das parcerias regionais como motor de inovação e continuidade do modelo de negócio. “O delivery no Brasil está em plena transformação e queremos fazer parte dessa mudança. Seguimos atentos ao mercado, mas com os pés firmes nas cidades onde construímos essas conexões”, conclui Sant’ana.