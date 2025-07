Belo Horizonte ganha a primeira Unidade de Transição Pediátrica Hospitalar de MG

A saúde infantil em Minas Gerais acaba de alcançar um marco inédito. Belo Horizonte recebe a primeira Unidade de Transição Pediátrica Hospitalar do estado, voltada ao cuidado de crianças que, embora clinicamente estáveis, ainda necessitam de acompanhamento contínuo e especializado. A unidade, que acaba de ser inaugurada na Versania Brasil, no bairro Santa Lúcia, funciona em um andar exclusivo com dez leitos.

De acordo com a coordenadora de pediatria da Versania Brasil, Andréia de Albuquerque Freitas, o espaço foi criado para oferecer acolhimento e assistência especializada para as crianças e seus familiares. "São pacientes que, embora não precisem mais permanecer em hospitais de alta complexidade, ainda não estão em condições de voltar para casa. Entre os casos atendidos estão desmame de oxigênio, reabilitação neurológica ou motora, nutrição especializada e cuidados paliativos", diz.

A médica ressalta que a inauguração da unidade chegou no momento exato, haja vista que o aumento dos casos de bronquiolite e outras infecções virais, como VSR e influenza em Belo Horizonte e toda a Região Metropolitana, têm feito com que os hospitais operem no limite da capacidade. "Diante da escassez crônica de leitos, especialmente em UTIs e enfermarias pediátricas, ganha destaque a necessidade de reorganizar o fluxo assistencial infantil por meio da Unidade de Transição Pediátrica, voltadas para reabilitação, desospitalização e cuidados paliativos", salienta.

No dia 30 de abril deste ano, a Prefeitura de Belo Horizonte decretou situação de emergência diante do cenário epidemiológico e assistencial das doenças respiratórias. O ato administrativo foi publicado na 2ª edição do Diário Oficial do Município (DOM). De acordo com a prefeitura, foram registradas 11.671 solicitações de internação motivadas por doenças respiratórias na rede SUS da capital.

De acordo com a pediatra, ao viabilizar a transferência segura de pacientes pediátricos complexos para uma unidade especializada em cuidados prolongados e transicionais, há liberação de leitos hospitalares de alta complexidade para os casos agudos.

Com uma abordagem centrada na humanização e no cuidado integral, a nova unidade da Versania conta com uma equipe multidisciplinar, cuja atenção é voltada tanto para o aspecto clínico quanto emocional. Além de pediatras, há nutricionista, fonoaudióloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e consultor espiritual. "Na pediatria, vamos manter a mesma linha de cuidados que já aplicamos nos adultos, com integração entre as especialidades e foco total no bem-estar das crianças", ressalta a pediatra.

O atendimento às crianças atende a critérios específicos de admissão. Para orientar os profissionais da saúde e familiares sobre o tema, a equipe da Versania está elaborando um e-book informativo que será disponibilizado em breve. "O objetivo é garantir a clareza sobre o perfil dos pacientes que podem ser acolhidos na unidade, reforçando a segurança e a efetividade do cuidado", enfatiza a médica.

Além da estrutura assistencial, a nova Unidade de Transição Pediátrica da Versania também contará com ações de acolhimento emocional e humanização promovidas em parceria com a Associação Keralty, que realiza programações mensais voltadas aos pacientes adultos e, agora, estenderá as atividades ao público pediátrico, por meio de músicos, intervenções lúdicas com palhaços e eventos organizados para as crianças e suas mães ou acompanhantes.

"Essas ações fortalecem o vínculo entre os pacientes e suas famílias, promovem bem-estar e tornam a experiência de cuidado mais leve e acolhedora. Estaremos caminhando junto com a Associação Keralty nesse propósito", destaca a coordenadora.

