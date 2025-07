City Express by Marriott faz sua estreia no Brasil

A Marriott International, Inc. anuncia a assinatura de sete hotéis da marca City Express by Marriott no Brasil, em parceria com a FÁBRICA DE HOTÉIS, marcando a estreia da marca no país. Este marco faz parte de um acordo mais amplo de desenvolvimento multiunidades para inaugurar 30 propriedades da marca City Express by Marriott na região Nordeste do Brasil ao longo dos próximos 15 anos.

A assinatura foi celebrada no último dia 15, em uma cerimônia especial em Porto de Galinhas, com a presença de autoridades locais, representantes da empresa proprietária, executivos da Marriott e membros da imprensa.

Este anúncio reforça o recente impulso da marca na região do Caribe e América Latina (CALA). Em junho, a Marriott anunciou a entrada da City Express by Marriott em El Salvador com quatro novos hotéis. No início deste ano, a empresa revelou planos para lançar a marca City Express by Marriott na Argentina, Bolívia, Nicarágua e Peru, a partir de janeiro de 2025. Em março, a marca estreou oficialmente nos Estados Unidos, com planos de expansão para o Canadá.

Atualmente, a City Express by Marriott está presente em cinco países, com outros seis mercados e mais de 60 projetos em desenvolvimento — evidenciando seu rápido crescimento e impacto crescente no segmento de hospitalidade midscale.

“Estamos entusiasmados em continuar nossa colaboração com a FÁBRICA DE HOTÉIS para trazer a marca City Express by Marriott ao Brasil”, diz Federico Greppi, Chief Operations da Marriott International para o Caribe e América Latina (CALA). “Este acordo reflete nosso compromisso contínuo em combinar a escala global da Marriott com a expertise local — oferecendo acomodações eficientes e de alta qualidade, com acesso às nossas plataformas e ao ecossistema Marriott Bonvoy”.

“Essas novas assinaturas são uma prova da confiança que nossos proprietários e franqueados depositam na Marriott International e na força de nossas marcas”, afirma Bojan Kumer, Vice-Presidente Regional de Desenvolvimento da Marriott International na CALA. “O Brasil é um mercado estratégico para nós, e continuamos a enxergar oportunidades para diversificar ainda mais nosso portfólio no país. Estamos especialmente animados com a expansão no segmento midscale acessível com a City Express by Marriott”.

“Acreditamos que a hospitalidade é um vetor silencioso de desenvolvimento. O City Express by Marriott no Nordeste não é apenas um novo hotel — é a conexão entre uma marca global e o potencial econômico da região”, conta o diretor da empresa Fábrica de Hotéis, Tarcysio Malheiros.

As sete novas propriedades assinadas contribuirão com mais de 750 quartos em destinos estratégicos e de alto crescimento no Nordeste do Brasil, reforçando o compromisso da Marriott em ampliar o acesso a acomodações de qualidade em mercados emergentes. Assim como o The Westin Porto de Galinhas e o The Westin João Pessoa, as novas propriedades City Express terão design assinado pelo estúdio de arquitetura DPA, com foco na integração harmoniosa com o ambiente local e na criação de experiências imersivas para os hóspedes. A execução ficará a cargo da Casa Orange, incorporadora especializada em empreendimentos imobiliários de alto padrão, com foco em inovação, sustentabilidade e qualidade.

Em Ipojuca (Pernambuco), a City Express by Marriott abrirá um hotel no Complexo Industrial Portuário de Suape, importante polo de desenvolvimento econômico e industrial do Brasil. E outro em Porto de Galinhas, um dos principais destinos turísticos do país, com abertura até 2028.

Enquanto isso, no início de 2028, a marca também planeja expandir para as cidades de Natal e Fortaleza, com novas propriedades. Esses hotéis atenderão a uma ampla gama de hóspedes — desde profissionais do setor público e de energia até turistas de praia e viajantes urbanos — oferecendo opções de hospedagem bem localizadas e adequadas tanto para negócios quanto para lazer.

Esses empreendimentos serão acompanhados por hotéis adicionais na área costeira de Cabo de Santo Agostinho e outras regiões, com inauguração prevista para 2029. Juntos, esses hotéis atenderão a uma combinação de viajantes corporativos, logísticos e de lazer, refletindo o crescimento econômico e turístico da região Nordeste.

City Express by Marriott, que passou a integrar o portfólio do Marriott Bonvoy em 2023, foi projetada para atender às necessidades de viajantes de negócios e lazer que buscam acomodações modernas, confortáveis e bem localizadas. A expansão regional da marca está alinhada à estratégia da Marriott International de diversificar sua oferta e conquistar novos segmentos de clientes.

