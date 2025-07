LTIMindtree registra crescimento geral de 2% em USD no trimestre

A LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, divulgou hoje seus resultados consolidados referentes ao primeiro trimestre encerrado em 30 de junho de 2025, conforme aprovado por seu Conselho de Administração.

“Tivemos um início de ano promissor, com crescimento em várias frentes, expansão de margens e avanços importantes em nossas prioridades estratégicas. Nosso programa Fit4Future, as iniciativas de transformação de vendas e a mudança de foco para a inteligência artificial (IA) aumentaram nossa agilidade e fortaleceram nossa capacidade de escalar para o futuro. Apesar do ambiente macroeconômico desafiador, estou confiante de que nossa execução disciplinada e o foco contínuo no cliente seguirão impulsionando nosso desempenho.”

- Venu Lambu, CEO e diretor executivo

Principais destaques financeiros:

Trimestre encerrado em 30 de junho de 2025

Em dólares dos Estados Unidos (USD):

- Receita de US$ 1.153,3 milhões (+2,0% trimestre a trimestre (T/T) / +5,2% ano a ano (A/A))

- Margem operacional (EBIT) de 14,3%, com expansão de 50 pontos-base no trimestre

- Lucro líquido de US$ 147 milhões, alta de 12,6% T/T e 8,0% A/A

Em rúpias indianas (INR):

- Receita de Rs. 98,406 bilhões (+0,7% T/T / +7,6% A/A)

- Lucro líquido de Rs. 12,546 bilhões (+11,2% T/T / +10,5% A/A)

Outros destaques:

Clientes:

- 741 clientes ativos em 30 de junho de 2025

- Clientes com contratos acima de US$ 1 milhão aumentaram em 14 em relação ao ano anterior, totalizando 404

- Clientes com contratos acima de US$ 5 milhões aumentaram em 11 em relação ao ano anterior, totalizando 159

- Clientes com contratos acima de US$ 10 milhões aumentaram em 3 em relação ao ano anterior, totalizando 90

- Clientes com contratos acima de US$ 50 milhões aumentaram em 2 em relação ao ano anterior, totalizando 14

Pessoas:

- 83.889 profissionais em 30 de junho de 2025

- Rotatividade nos últimos 12 meses: 14,4%

- Taxa de utilização (excluindo trainees): 88,1%

Novos contratos

Uma líder global do setor agroindustrial selecionou a LTIMindtree para implementar um modelo de gestão de aplicações baseado em IA, com suporteàinfraestrutura e serviços de cibersegurança. O pacote inclui SAP S/4HANA, ServiceNow, Microsoft Azure e estruturas de IA, com foco em eficiência e crescimento por meio da consolidação de fornecedores.

Uma empresa global de serviços profissionais escolheu a LTIMindtree como parte de sua iniciativa de consolidação de fornecedores, abrangendo as áreas de tecnologia para clientes, tecnologia corporativa e segurança da informação.

Uma importante instituição financeira europeia contratou a LTIMindtree como parceira de transformação de longo prazo para migrar de um sistema legado para uma nova plataforma de processamento de transações, integrando inteligência artificial (Gen AI) e automação para acelerar a entrega.

Selecionada por uma empresa digital de destaque no Oriente Médio como parceira estratégica para gerenciar sua cadeia de suprimentos e ecossistema digital.

Uma grande empresa do setor de energia contratou a LTIMindtree para dar suporteàgestão e integração de aplicações em múltiplos sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP).

Um órgão governamental estrangeiro confiouàLTIMindtree a implementação de uma iniciativa de transformação digital com foco na modernização do sistema de arrecadação e administração tributária.

Uma organização líder em reciclagem na região nórdica firmou contrato com a LTIMindtree para a prestação de serviços gerenciados.

Uma grande empresa norte-americana do setor de petróleo e gás contratou a LTIMindtree para um projeto de entregas múltiplas envolvendo serviços em nuvem, dados, SAP e IA.

Parcerias

A LTIMindtree foi homenageada com o prêmio “Diversidade em Segurança” no evento Microsoft Security Excellence Awards de 2025, organizado pela MISA. O reconhecimento reforça o compromisso da empresa com a promoção de equipes de segurança inclusivas e a oferta de soluções inovadoras, integradas às tecnologias da Microsoft para clientes em todo o mundo.

A LTIMindtree também foi reconhecida, pelo segundo ano consecutivo, como “Parceira da Google para Soluções Industriais em Manufatura do Ano 2025”

A LTIMindtree foi nomeada parceira de destaque no programa RAPID GenAI da AWS. O programa inclui validação de casos de uso, segurança de dados, testes de desempenho, migração e integração, permitindo implementações mais rápidas e coinvestimentos na pré-venda.

A LTIMindtree recebeu o título de “Parceira de Transformação de Negócios do Ano 2025” da Databricks. O prêmio foi entregue no Data + AI Summit e reconhece a contribuição da empresa na promoção da transformação digital impulsionada por dados e IA em diversos setores.

A LTIMindtree foi reconhecida como “Parceira do Ano Fiscal de 2025 na Índia” pela Boomi. Como parceira estratégica, a empresa tem desempenhado um papel fundamental no apoio a clientes conjuntos na otimização de operações, com soluções de IA agentiva, conectividade inteligente e automação.

Durante o Snowflake Summit 2025, a LTIMindtree foi premiada como “Parceira de Serviços em Nuvem de Dados para Manufatura e Indústria do Ano”, concedido pela Snowflake, empresa líder em AI Data Cloud.

Reconhecimentos

A LTIMindtree foi posicionada como Líder no relatório ISG Provider Lens™ SAP Ecosystem 2025 nas categorias "Implementação do RISE with SAP" e "Serviços de SAP Business AI e BTP", em nível global.

A LTIMindtree foi classificada como líder na avaliação ISG Provider Lens™ 2025 para o Ecossistema de Serviços Duck Creek.

A LTIMindtree como líder no relatório HFS Horizons: Provedores de Serviços em Energia e Utilidades, 2025.

A LTIMindtree foi reconhecida como Líder no relatório PEAK Matrix® 2025 do Everest Group: Preparação de Talentos para Serviços de Aplicações de Próxima Geração.

A LTIMindtree foi reconhecida como Empresa em Posição Competitiva no relatório PEAK Matrix® 2025 do Everest Group: Serviços Microsoft Modern Work.

A LTIMindtree foi reconhecida como Empresa em Posição Competitiva no relatório PEAK Matrix® 2025 do Everest Group: Soluções de Automação Inteligente de Processos.

A LTIMindtree foi reconhecida como Empresa em Posição Competitiva no relatório PEAK Matrix® 2025 do Everest Group: Serviços de Plataformas Empresariais para Ciências da Vida.

A LTIMindtree foi reconhecida como Empresa em Posição Competitiva no relatório PEAK Matrix® 2025 do Everest Group: Serviços de Dados, Análise e IA para Saúde.

A LTIMindtree foi reconhecida como Empresa em Posição Competitiva no relatório PEAK Matrix® 2025 do Everest Group: Serviços Digitais para Ciências da Vida.

A LTIMindtree foi reconhecida como Agente Disruptivo” no relatório HFS Horizons: Serviços para o Setor de Seguros, 2025.

Sobre a LTIMindtree

A LTIMindtree é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda organizações de diversos setores a repensar seus modelos de negócios, acelerar a inovação e maximizar o crescimento por meio do uso estratégico de tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree combina profundo conhecimento setorial e tecnológico para impulsionar diferenciação competitiva, experiências aprimoradas para clientes e resultados de negócios superiores em um mundo cada vez mais conectado. Com mais de 83 mil profissionais talentosos e empreendedores atuando em mais de 40 países, a LTIMindtree — empresa do Grupo Larsen & Toubro — resolve os desafios empresariais mais complexos e entrega transformação em larga escala. Para mais informações, acesse https://www.ltimindtree.com/.

Teleconferência de Ganhos

Data Quinta-feira, 17 de julho de 2025 Hora 18:00 horas IST Formato Conversa breve sobre gerenciamento e sessão de Perguntas e Respostas Link de inscrição Clique aqui para se inscrever

