Science & Arts: espaço imersivo uniu arte e ciência

O Science & Arts foi um dos eventos paralelos mais celebrados do Energy Summit 2025 por promover experiências sensoriais e educativas que conectaram arte, ciência, tecnologia e sustentabilidade.

A programação contou com shows, trilhas sonoras e vivências conduzidas por João Marcello Bôscoli, além da exposição inédita das obras originais das capas da MIT Technology Review Brasil. O palco do Science & Arts também recebeu nomes como Guto Requena, Marcelo Coelho (MIT Media Lab) e Viviane Mosé, com sessões voltadas especialmente para estudantes da rede pública.

Com curadoria do produtor musical João Marcello Bôscoli, o projeto teve como proposta mostrar como a arte pode contribuir para a construção de futuros mais sustentáveis, ampliando o acesso ao conhecimento e estimulando reflexões por meio de linguagens artísticas.

A exposição foi viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da Repsol e da GL Events, e realização do Ministério da Cultura. O espaço contou com o apoio do Ministério da Cultura, Repsol, Repsol Sinopec Brasil e GL events. A iniciativa também reforçou o compromisso com a acessibilidade e com a promoção do diálogo entre inovação e cultura.

O Science & Arts foi um dos eventos paralelos do Energy Summit 2025, realizado entre os dias 24 e 26 de junho, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. O encontro reuniu 12 mil pessoas, 300 palestrantes e representantes de 20 países, consolidando-se como um dos maiores eventos do MIT no mundo, segundo dados da organização. Foram mais de 270 horas de conteúdo distribuídas em sete palcos simultâneos, com a participação de empresas, startups, fundos de investimento e autoridades globais.

O evento teve patrocínio master da Petrobras, do Governo Federal e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Energia e Economia do Mar (SEENEMAR), além do Sebrae/RJ como patrocinador platinum. A próxima edição está confirmada para os dias 23 a 25 de junho de 2026, novamente no Rio de Janeiro.

Website: https://www.linkedin.com/company/energy-summit-global/