Patrus Transportes reforça compromisso com "Amigos do Bem"

Celebrado em 19 de julho, o Dia da Caridade é uma data para reforçar a importância da solidariedade e do altruísmo. Para a Patrus Transportes, a data simboliza um compromisso contínuo, materializado em sua parceria com o projeto Amigos do Bem, uma das maiores iniciativas sociais do país. A transportadora utiliza sua expertise logística para levar esperança a milhares de famílias no Sertão Nordestino.

O projeto Amigos do Bem atende mensalmente cerca de 150 mil pessoas em 300 povoados, promovendo desenvolvimento por meio de ações de educação, saúde, geração de renda e acesso a recursos básicos. Para que essa ajuda chegue a quem mais precisa, a Patrus Transportes realiza a doação do transporte de 10 carretas todos os meses. Os veículos percorrem aproximadamente 3.000 km, levando donativos arrecadados na Central do Bem, em São Paulo, até o centro de distribuição do projeto em Buíque, Pernambuco. A iniciativa gera uma economia para o projeto de R$ 250 mil, equivalente a R$ 3 milhões ao ano.

“Antes, cada carreta que transportava doações do centro de distribuição em São Paulo para Buíque (PE) custava R$ 25 mil. Com a economia nesse transporte, a organização consegue direcionar os recursos para a compra de 2.500 cestas básicas, parte das 30 mil adquiridas mensalmente”, explica Marcelo Patrus, CEO da Patrus Transportes.

“Nossa missão vai além de transportar mercadorias. Acreditamos que a logística pode ser uma poderosa ferramenta de transformação social. Apoiar o Amigos do Bem é parte do nosso DNA, é usar nossa capilaridade para levar esperança e dignidade a milhares de famílias", declara Patrus. “Cada carreta que enviamos é um símbolo do nosso compromisso com um Brasil mais justo e solidário", complementa.

A parceria demonstra como a iniciativa privada pode ser um agente fundamental na construção de uma sociedade mais igualitária, utilizando sua estrutura para superar desafios geográficos e conectar a generosidade de doadores ao seu destino final.

As doações podem ser feitas pelo site: https://doar.amigosdobem.org/doar

Website: https://www.instagram.com/patrustransportes/