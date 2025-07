ExaGrid é reconhecida na prestigiada lista MES Midmarket 100 de 2025

A ExaGrid®, única solução de armazenamento em camadas para backup com bloqueio de tempo de retenção — incluindo camada isolada da rede (criando air gap em camadas), exclusões com atraso e imutabilidade para recuperação em casos de ransomware — anunciou hoje que foi reconhecida pela MES Computing, marca da The Channel Company, na edição de 2025 da lista MES Midmarket 100.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250717189615/pt/

A MES Midmarket 100 reconhece fornecedores de tecnologia que compreendem as necessidades específicas do mercado de médio porte e que estão comprometidos em entregar soluções inovadoras de produtos e serviços orientadas para o futuro. Dessa forma, contribuem para o crescimento sustentável, a transformação digital e o sucesso de seus clientes de médio porte.

A MES Computing entende que empresas de médio porte são aquelas com receita anual entre US$ 50 milhões e US$ 2 bilhões e/ou com uma base entre 100 e 2.500 usuários ou estações atendidas. Os fornecedores selecionados para a lista MES Midmarket 100 foram avaliados tendo em conta sua estratégia de entrada no mercado, na forma como inovam para atender melhor ao segmento médio e na solidez de seus portfólios de produtos voltados a esse público.

“A Midmarket 100 reconhece os fornecedores de tecnologia que realmente compreendem e apoiam ativamente as necessidades específicas das organizações de médio porte”, afirmou Samara Lynn, editora sênior da MES Computing, da The Channel Company. “Esses fornecedores são parceiros comprometidos que capacitam essas empresas a superar seus maiores desafios de TI, promovendo inovação e crescimento. Estamos ansiosos para acompanhar a evolução dessas companhias e seu papel no fortalecimento do mercado médio.”

Organizações de médio porte têm um conjunto complexo de necessidades, geralmente com recursos e orçamentos de TI limitados. Os appliances de armazenamento em camadas para backup da ExaGrid são fáceis de gerenciar e funcionam perfeitamente com as principais aplicações de backup do setor, permitindo que a organização mantenha seu investimento nas ferramentas e processos já existentes. A solução da ExaGrid é simples de instalar e usar, exige pouco tempo da equipe de TI, oferece suporte robusto, proporciona backups mais rápidos e seguros, e reduz os custos em comparação a outras soluções de armazenamento para backup.

“É uma honra sermos reconhecidos nesta lista e uma satisfação poder oferecer às organizações — do midmarket às grandes empresas — o que elas realmente precisam em termos de armazenamento para backup”, afirmou Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. “A ExaGrid oferece uma arquitetura expansível, permitindo que as empresas adicionem appliances conforme o crescimento dos dados, pagando apenas pelo que utilizam. Além disso, entregamos os backups e restores mais rápidos, soluções completas de recuperação de desastres, e os recursos mais avançados de segurança e recuperação contra ransomware — tudo isso com um suporte técnico de excelência.”

A lista MES Computing Midmarket 100 de 2025 está disponível online em www.mescomputing.com/midmarket100.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de destino de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e arquitetura escalável e recursos de segurança abrangentes. A zona de destino da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixoàmedida que os dados crescem, eliminando atualizações caras e obsolescência planejada de produtos. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup em duas camadas com uma camada não voltada para a rede (espaço de ar em camadas), exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid conta com engenheiros de vendas e pré-vendas presenciais nos seguintes países: Argentina, Austrália, Áustria, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Catar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

Sobre a The Channel Company

A The Channel Company (TCC) é líder global na expansão de canais para as principais marcas de tecnologia do mundo. A empresa impulsiona o sucesso em canais estratégicos para fornecedores de tecnologia, provedores de soluções e usuários finais por meio de marcas de mídia de destaque, serviços integrados de marketing e eventos, consultoria estratégica e insights exclusivos de mercado e audiência. A TCC faz parte do portfólio de fundos de investimento geridos pela EagleTree Capital, empresa de private equity com sede em Nova York. Para mais informações, acesse thechannelco.com.

Siga a The Channel Company:LinkedIn e X

© 2025 The Channel Company, Inc. O logotipo da The Channel Company é uma marca registrada da The Channel Company, Inc. Todas as demais marcas e nomes comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250717189615/pt/

The Channel Company:

Samara Lynn

The Channel Company

slynn@thechannelcompany.com

Mídia da ExaGrid:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com