Mobileum é reconhecida pela Juniper Research por suas soluções de confiança e prevenção de fraudes por voz

A Mobileum Inc. (“Mobileum”), líder global em soluções de análise e redes, tem o orgulho de anunciar seu reconhecimento como uma das principais fornecedoras no mais recente relatório da Juniper Research Robocall Mitigation & Branded Calling Market: 2025–2030 (Mitigação de ligações automáticas e mercado de chamadas com identificação de marca: 2025-2030). O estudo reforça a liderança contínua da Mobileum apoiando as operadoras de telecomunicação no combate a fraudes, na proteção do canal de voz e na reconquista da confiança dos consumidores por meio de soluções avançadas de mitigação de riscos e chamadas com identificação de marca.

Com a previsão de que as fraudes relacionadas a ligações automáticas ultrapassem US$ 80 bilhões em 2025, o canal de voz enfrenta uma pressão crescente. Ao mesmo tempo, está se acelerando rapidamente o uso de chamadas com identificação de marca, em que a identificação de quem liga é verificada para reconquistar a confiança dos consumidores. De acordo com a Juniper, o número de chamadas de API para autenticação de chamadas com identificação de marca deve crescer mais de dez vezes entre 2024 e 2029, indicando uma grande mudança no setor rumo a modelos baseados em identidade e comunicações autenticadas. A receita global de chamadas com identificação de marca deve chegar a US$ 2,3 bilhões até 2030, impulsionada pela demanda comercial por comunicações de voz mais seguras e confiáveis. As soluções de IA e as tecnologias de chamadas com identificação de marca da Mobileum são fundamentais nessa transformação, ajudando as operadoras a detectar e mitigar fraudes, autenticar o tráfego de voz e oferecer experiências de chamada seguras em grande escala.

As soluções premiadas da Mobileum, desenvolvidas com base em sua plataforma modular Active Intelligence Platform (AIP), oferecem proteção robusta e em tempo real contra falsificação de identidade de chamadas (CLI spoofing), ligações automáticas e outros tipos de fraude por voz nas telecomunicações. Isso inclui:

Firewall de voz : utiliza análise de tráfego por IA e aplicação dinâmica de políticas para identificar, sinalizar e bloquear chamadas indesejadas, oferecendo proteção granular contra falsificação de identidade de chamadas e fraudes de voz como ligações automáticas, vishing, Wangiri, compartilhamento de receita, bypass, chamadas flash, acessos não autorizados, ataques de negação de serviço etc.

: utiliza análise de tráfego por IA e aplicação dinâmica de políticas para identificar, sinalizar e bloquear chamadas indesejadas, oferecendo proteção granular contra falsificação de identidade de chamadas e fraudes de voz como ligações automáticas, vishing, Wangiri, compartilhamento de receita, bypass, chamadas flash, acessos não autorizados, ataques de negação de serviço etc. Plataforma RAID 9 / RAID FMS : utiliza IA e aprendizado de máquina para analisar dados da rede, incluindo sinalização, registros detalhados de chamadas (CDRs), saídas do gerador de chamadas de teste (TCG) e perfis de usuários, com o objetivo de detectar comportamentos fraudulentos, reduzir a necessidade de supervisão manual e permitir respostas rápidas e automatizadas.

: utiliza IA e aprendizado de máquina para analisar dados da rede, incluindo sinalização, registros detalhados de chamadas (CDRs), saídas do gerador de chamadas de teste (TCG) e perfis de usuários, com o objetivo de detectar comportamentos fraudulentos, reduzir a necessidade de supervisão manual e permitir respostas rápidas e automatizadas. Firewalls de sinalização : protegem contra ataques maliciosos nos protocolos SS7, Diameter, GTP e 5G, reforçando a segurança da rede central.

: protegem contra ataques maliciosos nos protocolos SS7, Diameter, GTP e 5G, reforçando a segurança da rede central. Firewall de SMS: utiliza IA/ML para analisar e proteger o serviço de SMS em diversos protocolos (como SIP, SMPP e GSM-MAP). Além disso, conta com a avançada solução de escaneamento de URLs da Mobileum, que analisa links potencialmente perigosos e toma as medidas necessárias para proteger o usuário final.

Juntas, essas soluções permitem que as operadoras mantenham a confiança dos usuários, estejam em conformidade com as normas e operem com mais segurança e eficiência em um cenário de ameaças em constante evolução.

Com a evolução do canal de voz, a Mobileum permite que as operadoras ofereçam comunicações seguras e com identificação de marca, reduzindo fraudes e gerando valor para os negócios, com menor custo de suporte, prevenção de perda de receita e recursos premium de chamadas com identificação de marca que fortalecem os relacionamentos das empresas.

"O reconhecimento da Juniper Research reforça a eficácia das nossas soluções de mitigação de fraudes e chamadas com identificação de marca no cenário atual das telecomunicações, cada vez mais complexo", afirmou Avnish Chauhan, diretor de tecnologia da Mobileum. "Temos orgulho de ajudar nossos clientes a ficarem sempreàfrente das ameaças cada vez mais sofisticadas, oferecendo comunicações inteligentes e seguras em grande escala".

Esse reconhecimento reforça ainda mais a posição da Mobileum como parceira de confiança para operadoras de telecomunicações que enfrentam o desafio de prevenir fraudes e, ao mesmo tempo, melhorar o engajamento com seus clientes. Com o aumento das chamadas com identificação de marca e o avanço de golpes impulsionados por IA, a Mobileum segue comprometida com a inovação para proteger e modernizar o ecossistema global de telecomunicações.

