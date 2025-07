Loomis Sayles comemora 15 anos da equipe de Growth Equity Strategies sob a liderança de Aziz V. Hamzaogullari

Loomis, Sayles & Company:

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250714906582/pt/

90,7 160 1 BILHÕES EM ATIVOS SOB GESTÃO ANOS COMBINADOS DE EXPERIÊNCIA EM INVESTIMENTOS FILOSOFIA DE INVESTIMENTO Equipe de GES Em 31/05/2025 Equipe de GES Em 31/05/2025 Suportada por uma estrutura de pesquisa em sete etapas

A Loomis, Sayles & Company comemora com orgulho o 15º aniversário de um enfoque diferenciado para investimentos em capital de crescimento sob a liderança de Aziz V. Hamzaogullari, analista financeiro credenciado, fundador, diretor de investimentos e gestor de portfólios da equipe de Growth Equity Strategies (GES) da Loomis Sayles. Aziz também é vice-presidente executivo e membro do conselho administrativo da empresa.

A GES é uma equipe coesa com quase 19 anos de geração alfa e um enfoque de investimento em capital privado a longo prazo.

Sob a liderança de Aziz Hamzaogullari desde 2010, os ativos sob gestão da GES cresceram de US$ 1,9 bilhão a quase US$ 91 bilhões em 31 de maio de 2025.

Aziz trouxe um enfoque diferenciado para o investimento em ações ao ingressar na Loomis Sayles em 2010. Uma estrutura de pesquisa proprietária em sete etapas apoia o enfoque de investimentos a longo prazo da equipe de GES em capital privado. A equipe busca investir em empresas de alta qualidade com vantagens competitivas sustentáveis e crescimento lucrativo apenas quando negociadas com desconto quantoàestimativa de valor intrínseco da GES.

Sustentada por esta filosofia de investimento singular, a equipe de GES expandiu sua plataforma, passando das estratégias de Crescimento de Grandes Capitalizações e Crescimento de Todas as Capitalizações, com foco nos EUA, para incluir também as estratégias de Crescimento Global e Crescimento Internacional somente a longo prazo, bem como a estratégia de fundos de cobertura de Capital de Crescimento a Longo/Curto Prazo. Estas estratégias também estão disponíveis em veículos disponíveis para investidores dos EUA.

A equipe de GES acredita que o foco na qualidade da filosofia de investimento, do processo e da tomada de decisões de um gestor é essencial para avaliar a probabilidade de sucesso futuro. A tese alfa de GES encapsula um sistema profundamente arraigado de crenças persistentes, um processo de investimento rigoroso e repetível, bem como pontos de prova substanciais.

"Desde que ingressou na Loomis Sayles em 2010, Aziz e a equipe de GES vêm se destacando consistentemente por seu foco incansável em conquistar retornos superiores ajustados ao risco para os investidores. Respaldados por seu enfoque diferenciado, demonstraram uma tomada de decisão habilidosa e disciplinada, bem como um sólido histórico de desempenho do qual nos orgulhamos muito", disse Kevin Charleston, diretor executivo da Loomis Sayles.

"Gostaria de agradecer a nossos investidores pela confiança. Continuaremos comprometidos com nossos princípios direcionados de investimento a longo prazo, com base em nossos principais conhecimentos diferenciados", disse Aziz V. Hamzaogullari, analista financeiro credenciado, fundador, diretor de investimentos e gestor de portfólios da equipe de GES da Loomis Sayles.

A equipe coesa de GES tem quase 19 anos de sólida geração alfa em suas estratégias de ações de crescimento nacional, global, internacional e a longo/curto prazo, conforme mostrado a seguir.

DESEMPENHO COMPOSTO DE CAPITAL SOMENTE A LONGO PRAZO Em 31/03/2025 DATA DE INÍCIO ALFA* (bruto) ALFA* (líquido) CLASSIFICAÇÃO DE PARES** Crescimento de Grandes Capitalizações 01/07/2006 3,55 3,08 2º Crescimento de Todas as Capitalizações 01/07/2006 3,31 2,77 3º Crescimento Global 01/01/2016 2,12 1,44 9º Crescimento Internacional 01/01/2020 1,99 1,18 32º

DESEMPENHO COMPOSTO DE CAPITAL DE CRESCIMENTO A LONGO/CURTO PRAZO Em 31/03/2025 DATA DE INÍCIO ALFA* (bruto) ALPHA* (líquido) Capital de Crescimento a Longo/Curto Prazo 01/02/2012^ 5,61 4,23 * Alfa calculado em relação ao S&P 500 (Crescimento de Grandes Capitalizações), S&P 500 (Crescimento de Todas as Capitalizações), MSCI ACWI (Crescimento Global), MSCI ACWI ex-US (Crescimento Internacional) e S&P 500 (Capital de Crescimento a Longo/Curto Prazo). O índice de referência para o composto da Conta Gerenciada de Crescimento de Grandes Capitalizações é o Russell 1000 Growth Index. O índice de referência para o composto da Conta Gerenciada de Crescimento de Todas as Capitalizações é o Russell 3000 Growth Index. A Conta Gerenciada do Capital de Crescimento a Longo/Curto Prazo é independente do índice de referência. O desempenho do S&P 500 Index é mostrado como informação suplementar, já que é amplamente utilizado como barômetro do mercado de ações dos EUA. ** Classificações com base em 159 observações. (Universo de Crescimento de Grandes Capitalizações da eVestment Alliance.) Classificação com base em 37 observações. (Universo de Crescimento de Todas as Capitalizações da eVestment Alliance.) Classificação com base em 776 observações. (Universos de Capital de Grandes Capitalizações Globais e de Todas as Capitalizações Globais da eVestment Alliance.) Classificação com base em 241 observações (Capital de Grandes Capitalizações ACWI exceto EUA e Capital de Todas as Capitalizações ACWI exceto EUA da eVestment Alliance.) As classificações estão baseadas desde o início em retornos brutos e sujeitas a alterações. ^ Calculado desde o início das curtas exposições em 23/05/2012, embora nenhum investidor tenha tido a oportunidade de investir até esta data. Posições vendidas adicionais foram iniciadas entre 04/04/2014 e 07/04/2014. Fonte: Loomis Sayles, eASE Analytics System; eVestment Alliance é a agência de classificação, em 31/03/2025.

DESEMPENHO COMPOSTO E CLASSIFICAÇÕES (EM 31 DE MARÇO DE 2025)

CRESCIMENTO DE GRANDES CAPITALIZAÇÕES

Início em 01/07/2006

US$ 84,1 BILHÕES EM ATIVOS SOB GESTÃO

Desde o início em 2006, o desempenho composto do Crescimento de Grandes Capitalizações gerou um retorno anualizado de 14,19% (bruto), 13,68% (líquido), superando o Russell 1000 Growth Index em 1,63% (bruto), 1,12% (líquido), um retorno bruto que estáàfrente de 98% dos pares de crescimento de grandes capitalizações.†

O desempenho composto do Crescimento de Grandes Capitalizações busca produzir retornos excedentes a longo prazo quanto ao Russell 1000® Growth Index em uma base ajustada ao risco ao longo de um ciclo de mercado completo (pelo menos cinco anos) através da seleção de ações de baixo para cima.

O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.Os retornos brutos são líquidos de custos de negociação. Os retornos líquidos são os retornos brutos menos as taxas de gestão efetivas. Os índices não são gerenciados, nem incorrem em taxas. Não é possível investir diretamente em um índice. Veja os retornos acumulados e outras estatísticas do trimestre mais recente no fim do documento.†Classificação entre 159 observações (Universo do Crescimento de Grandes Capitalizações da eVestment Alliance).

CRESCIMENTO DE TODAS AS CAPITALIZAÇÕES

Início em 01/07/2006

US$ 3,3 BILHÕES DE ATIVOS SOB GESTÃO

Desde o início em 2006, o desempenho composto do Crescimento de Todas as Capitalizações gerou um retorno anualizado de 14,14% (bruto), 13,55% (líquido), superando o Russell 3000 Growth Index em 1,89% (bruto), 1,30% (líquido), um retorno bruto que estáàfrente de 95% dos pares da categoria**.

O desempenho composto do Crescimento de Todas as Capitalizações busca produzir retornos excedentes a longo prazo quanto ao Russell 3000® Growth Index com base no risco ajustado ao longo de um ciclo de mercado completo (pelo menos cinco anos) através da seleção de ações de baixo para cima.

CRESCIMENTO GLOBAL

Início em 01/01/2016

US$ 2,6 BILHÕES DE ATIVOS SOB GESTÃO

Desde o início em 2016, o desempenho composto do Crescimento Global gerou um retorno anualizado de 13,55% (bruto), 12,79% (líquido), superando o MSCI ACWI Gross Index em 2,85% (bruto), 2,10% (líquido), um retorno bruto que estáàfrente de 94% dos pares de crescimento mundial**.

O desempenho composto do Crescimento Global busca produzir retornos excedentes a longo prazo quanto ao MSCI ACWI Gross Index em uma base ajustada ao risco ao longo de um ciclo de mercado completo (pelo menos cinco anos) através da seleção de ações de baixo para cima.

CRESCIMENTO INTERNACIONAL

Início em 01/01/2020

US$ 45,8 MILHÕES EM ATIVOS SOB GESTÃO

Desde o início em 2020, o desempenho composto do Crescimento Internacional gerou um retorno anualizado de 7,03% (bruto), 6,18% (líquido), superando o MSCI ACWI ex-US Gross Index em 1,60% (bruto), 0,75% (líquido), um retorno bruto que estáàfrente de 62% dos pares de crescimento internacional**.

O desempenho composto do Crescimento Internacional busca produzir retornos excedentes a longo prazo quanto ao MSCI ACWI ex-US Gross Index em uma base ajustada ao risco ao longo de um ciclo de mercado completo (pelo menos cinco anos) através da seleção de ações de baixo para cima.

CAPITAL DE CRESCIMENTO A LONGO/CURTO PRAZO

Início em 01/02/2012

US$ 655,9 MILHÕES EM ATIVOS SOB GESTÃO

Desde o início em 2012, o desempenho composto do Capital de Crescimento a Longo/Curto Prazo gerou um retorno anualizado de 10,97% (bruto), 9,33% (líquido), superando o S&P 500 50% Hedged Index em 3,89% (bruto), 2,25% (líquido), o HFRI Equity Hedge (Total) Index* em 4,47% (bruto), 2,83% (líquido) e o HFRI EH: Fundamental Growth Index em 5,61% (bruto), 3,97 (líquido).

O desempenho composto do Capital de Crescimento a Longo/Curto Prazo busca gerar retornos positivos absolutos e atraentes a longo prazo, independentemente da direção do mercado.

* O HFRI Equity Hedge (Total) Asset Weighted Composite Index é um índice mundial ponderado por ativos, composto por fundos de gestor único que reportam ao HFR Database. É composto por fundos de cobertura de capital semelhantes que não são considerados neutros no mercado de capitais. Este índice é apresentado apenas para fins informativos e de referência. Fonte: Loomis Sayles, FTSE Russell, MSCI & HFR, em 31 de março de 2025 O gestor de portfólios de Growth Equity Strategies ingressou na Loomis Sayles em 19 de maio de 2010, e seu desempenho antes desta data foi obtido em sua empresa anterior. Os retornos brutos são líquidos de custos de negociação. Os retornos líquidos são os retornos brutos menos as taxas de administração efetivas. Os retornos podem aumentar ou diminuir em função das flutuações cambiais. Os índices não são administrados, nem incorrem em taxas. Não é possível investir diretamente em um índice. Qualquer investimento que tenha possibilidade de lucros também tem possibilidade de perdas, incluindo a perda do principal. Solicite um livro de apresentação atual para cada estratégia, a fim de obter mais informações sobre riscos e relatórios de GIPS. Veja os retornos acumulados e outras estatísticas do trimestre mais recente no fim do documento.** Classificações com base em 37 observações (Universo de Capital de Todas as Capitalizações da eVestment Alliance). Classificação com base em 821 observações (Universos de Capital de Grandes Capitalizações Globais e de Todas as Capitalizações Globais da eVestment Alliance). Classificação com base em 248 observações (Capital de Grandes Capitalizações ACWI exceto EUA e Capital de Todas as Capitalizações ACWI exceto EUA da eVestment Alliance). O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

PRINCIPAIS RISCOS DE INVESTIMENTO PARA ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO DE GRANDES CAPITALIZAÇÕES, CRESCIMENTO DE TODAS AS CAPITALIZAÇÕES, CRESCIMENTO GLOBAL E CRESCIMENTO INTERNACIONAL

Risco de Capital Próprio

O risco de que o valor das ações possa cair por motivos relacionados ao emissor ou outros.

Risco de Mercado

O risco de que o valor de mercado de um título possa subir ou descer, às vezes de modo rápido e imprevisível, com base em uma mudança nas condições econômicas ou de mercado.

Risco de Títulos não dos EUA

O risco de que o valor de investimentos não dos EUA caia como resultado de fatores políticos, sociais, econômicos ou monetários, ou outras questões referentes a investimentos em geral não dos EUA. Entre outros fatores, nacionalização, expropriação ou tributação confiscatória, bloqueio cambial, mudanças políticas ou desenvolvimentos diplomáticos podem impactar negativamente o valor dos investimentos. Os mercados de títulos não dos EUA podem ser relativamente pequenos ou subdesenvolvidos, e empresas não norte-americanas podem não estar sujeitas ao mesmo grau de regulamentação ou requisitos de relatórios que empresas comparáveis dos EUA. Este risco é maior para mercados subdesenvolvidos ou emergentes, que podem ter maior probabilidade de experimentar estabilidade política ou econômica do que países maiores e mais estabelecidos. Problemas de liquidação podem ocorrer.

Risco para Pequenas ou Médias Empresas

O risco de que os títulos patrimoniais destas empresas possam estar sujeitos a movimentos de preços mais abruptos, mercados limitados e menos liquidez do que investimentos em empresas maiores e mais estabelecidas.

Risco de Liquidez

O risco de que a estratégia não consiga encontrar um comprador para seus investimentos ao tentar vendê-los.

Estratégias Não Diversificadas

Estratégias não diversificadas tendem a ser mais voláteis do que estratégias diversificadas e o mercado como um todo.

Risco Cambial

O risco de que o valor dos investimentos caia como resultado de mudanças nas taxas de câmbio, sobretudo para portfólios internacionais.

Risco de Derivativos (para portfólios que utilizam derivativos)

O risco de que o valor dos instrumentos derivativos da estratégia caia devido a mudanças no valor do instrumento de referência subjacente, dificuldades de precificação ou falta de correlação com o investimento subjacente.

Risco de Alavancagem (para portfólios que utilizam alavancagem)

O risco de aumento de perda de valor ou volatilidade devido ao uso de alavancagem ou obtenção de exposição de investimento maior que o valor de uma conta.

Risco de Contraparte

O risco de que a contraparte de um swap ou outro contrato de derivativos não cumpra com suas obrigações.

Modelos e Risco de Dados

A estratégia pode utilizar estratégias baseadas em modelos quantitativos. Trata-se do risco de que um ou todos os modelos quantitativos ou sistemáticos utilizados não consigam identificar oportunidades lucrativas a qualquer momento. Estes modelos podem identificar oportunidades incorretamente, o que pode ocasionar perdas substanciais. Os modelos podem ser de natureza preditiva e resultar em uma avaliação incorreta de eventos futuros. Os dados utilizados na criação de modelos podem se mostrar imprecisos ou obsoletos, o que pode resultar em perdas de investimento.

Risco Geral

Qualquer investimento que tenha possibilidade de lucros também tem possibilidade de perdas, incluindo perda do principal.

PRINCIPAIS RISCOS DE INVESTIMENTO – ESTRATÉGIA DE CAPITAL DE CRESCIMENTO A LONGO/CURTO PRAZO

Risco de Capital Próprio

O risco de que o valor dos investimentos da estratégia em títulos de capital esteja sujeito a riscos de quedas imprevisíveis no valor de títulos individuais e períodos de desempenho abaixo da média em títulos individuais ou no mercado de capitais como um todo.

Risco de Venda a Descoberto

Risco de perder um valor superior ao valor inicialmente investido. A venda a descoberto é limitada apenas pelo preço máximo alcançável do título menos o preço pelo qual foi vendido, sendo considerada uma forma de alavancagem.

Risco de Títulos Não dos EUA

O risco de que o valor de investimentos não dos EUA caia como resultado de fatores políticos, sociais, econômicos ou cambiais, ou outras questões referentes a investimentos em geral não dos EUA. Entre outros fatores, nacionalização, expropriação ou tributação confiscatória, bloqueio cambial, mudanças políticas ou desenvolvimentos diplomáticos podem impactar negativamente o valor dos investimentos. Este risco é ainda maior para mercados subdesenvolvidos ou emergentes, que podem ter maior probabilidade de experimentar estabilidade política ou econômica do que países maiores e mais estabelecidos. Podem ocorrer problemas de liquidação.

Risco de Não Diversificação

O risco de que o valor do portfólio possa diminuir devido a movimentos no preço de um ou de um pequeno número de investimentos.

Risco Cambial

O risco de que o valor dos investimentos caia como resultado de mudanças nas taxas de câmbio

Risco de Derivativos

O risco de que o valor dos instrumentos derivativos da estratégia caia devido a mudanças no valor do instrumento de referência subjacente, dificuldades de precificação ou falta de correlação com o investimento subjacente.

Risco de Alavancagem

O risco de aumento de perda de valor ou volatilidade devido ao uso de alavancagem ou obtenção de exposição de investimento maior que o valor de uma conta.

Risco de Contraparte

O risco de que a contraparte de um contrato de derivativos não cumpra com suas obrigações.

As estratégias aqui referenciadas são gerenciadas pela Loomis, Sayles & Company, L.P.

CFA® e Chartered Financial Analyst® são marcas registradas de propriedade do CFA Institute.

A diversificação não garante lucro nem perda.

Os índices não são gerenciados, nem incorrem em taxas. Não é possível investir diretamente em um índice.

Este material não se destina a fornecer consultoria tributária, jurídica, de seguros ou de investimentos. Procure um profissional especializado adequado às suas necessidades.

Fonte: MSCI. Nem a MSCI, nem qualquer outra parte envolvida ou relacionadaàcompilação, computação ou criação dos dados da MSCI oferece quaisquer garantias ou declarações expressas ou implícitas quanto a tais dados (ou aos resultados a serem obtidos pelo uso deles), sendo que todas estas partes expressas pelo presente se isentam de todas as garantias de originalidade, precisão, integridade, capacidade de comercialização ou adequação a uma finalidade específica quanto a quaisquer destes dados. Sem limitar o exposto acima, em nenhuma hipótese a MSCI, qualquer uma de suas afiliadas ou qualquer terceiro envolvido ou relacionadoàcompilação, computação ou criação dos dados terá qualquer responsabilidade por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, punitivos, consequenciais ou de qualquer outra natureza (incluindo lucros cessantes), mesmo que notificados da possibilidade de tais danos. Nenhuma distribuição ou disseminação adicional dos dados da MSCI é permitida sem o consentimento expresso por escrito da MSCI.

RESUMO DE DESEMPENHO

RETORNOS RASTREADOS COMPOSTOS DE CRESCIMENTO DE GRANDES CAPITALIZAÇÕES E CLASSIFICAÇÕES EM 31/03/2025 (%) 1 ano Classificação 5 anos Classificação 10 anos Classificação Crescimento de Grandes Capitalizações (bruto) 9,14 12 19,53 25 15,82 8 Crescimento de Grandes Capitalizações (líquido) 8,52 13 18,97 23 15,31 5 Russell 1000 Growth Index 7,76 23 20,09 20 15,12 15 Classificação de 258 observações (1 ano), 249 observações (5 anos), 212 observações (10 anos) e 159 observações (desde o início). (Universo de Crescimento de Grandes Capitalizações da eVestment Alliance.)

RETORNOS RASTREADOS COMPOSTOS DE CRESCIMENTO DE TODAS AS CAPITALIZAÇÕES E CLASSIFICAÇÕES EM 31/03/2025 (%) 1 ano Classificação 5 anos Classificação 10 anos Classificação Crescimento de Todas as Capitalizações (bruto) 9,23 12 18,02 31 15,23 8 Crescimento de Todas as Capitalizações (líquido) 8,50 14 17,34 31 14,61 12 Russell 3000 Growth Index 7,18 24 19,57 16 14,55 14 Classificação de 68 observações (1 ano), 62 observações (5 anos) e 55 observações (10 anos) e 37 observações (desde o início). (Universo de Crescimento de Todas as Capitalizações da eVestment Alliance.)

RETORNOS RASTREADOS COMPOSTOS DO CRESCIMENTO GLOBAL E CLASSIFICAÇÕES EM 31/03/2025 (%) 1 ano Classificação 5 anos Classificação Desde o início em 01/01/2016 Classificação Crescimento Global (bruto) 11,99 9 15,97 37 13,54 6 Crescimento Global (líquido) 11,17 11 15,23 36 12,79 6 MSCI ACWI Index Gross 7,63 31 15,71 40 10,70 40 Classificação entre 1.338 observações (1 ano), 1.132 observações (5 anos) e 821 observações (desde o início). (Universos Combinados de Capital de Grandes Capitalizações Globais e de Todas as Capitalizações Globais da eVestment Alliance.) Os dados de desempenho mostrados representam o desempenho passado e não são garantia de resultados futuros. O desempenho atual pode ser inferior ou superior ao cotado. Os índices não são gerenciados, nem incorrem em taxas. Não é possível investir diretamente em um índice. Os retornos brutos são líquidos de custos de negociação. Os retornos líquidos são os retornos brutos menos as taxas de administração efetivas. Os retornos podem aumentar ou diminuir em decorrência de flutuações cambiais. Os índices não são administrados, nem incorrem em taxas. Não é possível investir diretamente em um índice. O desempenho anualizado é calculado como a média geométrica dos retornos do produto referente a um ano. A classificação percentual mais alta (ou mais favorável) é 1, e a classificação percentual mais baixa (ou menos favorável) é 100. As classificações estão sujeitas a alterações. Embora acreditemos que sejam confiáveis, não podemos garantir a precisão dos dados de uma fonte terceirizada.

RETORNOS DE CRESCIMENTO INTERNACIONAL E CLASSIFICAÇÕES EM 31/03/2025 (%) 1 ano Classificação 5 anos Classificação Desde o início em 01/01/2020 Classificação Crescimento Internacional (bruto) 7,39 43 11,16 65 7,03 38 Crescimento International (líquido) 6,54 44 10,29 68 6,18 40 MSCI ACWI ex-US Index Gross 6,65 49 11,46 63 5,43 68 Classificação de 278 observações (1 ano), 251 observações (5 anos) e 248 observações (desde o início). (Universos Combinados de Capital de Grandes Capitalizações ACWI exceto EUA e de Todas as Capitalizações ACWI exceto EUA da eVestment Alliance.)

RETORNOS RASTREADOS DE CAPITAL DE CRESCIMENTO A LONGO/CURTO PRAZO EM 31/03/2025 (%) 1 ano 5 anos 10 anos Capital de Crescimento a Longo/Curto Prazo (bruto) 21,51 10,24 9,47 Capital de Crescimento a Longo/Curto Prazo (líquido) 16,94 7,43 6,64 Fonte: Loomis Sayles. Em 31 de março de 2025; o desempenho para períodos plurianuais é anualizado. O gestor de portfólios de Growth Equity Strategies ingressou na Loomis Sayles em 19 de maio de 2010, e o desempenho anterior a esta data foi obtido em sua empresa anterior. As informações sobre o desempenho anterior estão sendo incluídas como parte do desempenho composto de Crescimento de Grandes Capitalizações da Loomis Sayles. Os retornos brutos são líquidos de custos de negociação. Os retornos líquidos são os retornos brutos menos as taxas de administração efetivas. O desempenho anualizado é calculado como a média geométrica dos retornos do produto referente a um ano. A classificação percentual mais alta (ou mais favorável) é 1, e a classificação percentual mais baixa (ou menos favorável) é 100. As classificações estão sujeitas a alterações. Embora acreditemos que sejam confiáveis, não podemos garantir a precisão dos dados de terceiros. Estas informações não podem ser copiadas, reproduzidas ou redistribuídas sem autorização de qualquer tipo. Os dados de desempenho mostrados representam o desempenho passado e não são garantia de resultados futuros. O desempenho atual pode ser inferior ou superior ao cotado. Os índices não são gerenciados, nem incorrem em taxas. Não é possível investir diretamente em um índice.

SOBRE A LOOMIS SAYLES

Desde 1926, a Loomis, Sayles & Company auxilia no atendimento às necessidades de investimento de clientes institucionais e de fundos mútuos a nível mundial. Os investidores da empresa, orientados por desempenho, integram pesquisas proprietárias aprofundadas e análises de risco para tomar decisões criteriosas e com informação. Equipes de gestores de portfólio, estrategistas, analistas de pesquisa e operadores cooperam para avaliar setores de mercado e identificar oportunidades de investimento onde quer que estejam, dentro de classes de ativos tradicionais ou entre uma gama de investimentos alternativos. A Loomis Sayles possui os recursos, a visão e a flexibilidade para buscar valor em mercados amplos e específicos, em seu compromisso de oferecer retornos atrativos e ajustados ao risco para seus clientes. Esta rica tradição rendeuàLoomis Sayles a confiança e o respeito de clientes de todo o mundo, aos quais administra US$ 390,1 bilhões* em ativos (em 31 de março de 2025).

* Inclui ativos da Loomis, Sayles & Co., LP e da Loomis Sayles Trust Company, LLC. (US$ 33,9 bilhões para a Loomis Sayles Trust Company). A Loomis Sayles Trust Company é uma subsidiária integral da Loomis, Sayles & Company, L.P.

A Loomis Sayles Investments Limited ("LSIL") é uma subsidiária da Loomis, Sayles & Company L.P., sendo autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira.

8124886.1.1

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250714906582/pt/

Relações com a Mídia da Loomis Sayles

+1 (617) 960-4447