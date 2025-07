Fimma Brasil será ponto de encontro do setor moveleiro

A indústria moveleira brasileira e internacional tem encontro marcado de 04 a 07 de agosto, na Fimma Brasil 2025, evento que reunirá mais de 300 marcas nacionais e internacionais no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha (RS). Nesta edição, a Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (Fimma) projeta a movimentação de R$ 1,74 bilhão em negócios e a presença de 15 mil visitantes qualificados.

Além do Brasil, já estão credenciados visitantes de mais de 20 países, entre eles Alemanha, Estados Unidos, China, África do Sul, México, Nigéria, Paquistão e Argentina. A forte presença internacional reforça o caráter global da feira, realizada em um dos polos moveleiros mais relevantes do país. A Serra Gaúcha abriga cerca de 300 indústrias de móveis, incluindo algumas das maiores marcas nacionais.

Mais do que uma vitrine de máquinas, chapas, ferragens, tintas, softwares e insumos, a 17ª edição da Fimma Brasil se reposiciona também como um espaço estratégico de conexão entre indústrias, marceneiros e arquitetos. “A Fimma se consolida como um ambiente essencial para quem busca atualização técnica, inspiração criativa e contatos qualificados. Estar na feira é acompanhar de perto o futuro da produção moveleira”, afirma Euclides Longhi, presidente da Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs), entidade organizadora do evento.

Tecnologia, eficiência e conteúdo em foco

Com mais de 30 anos de história, a Fimma Brasil se consolidou como ambiente estratégico para a geração de negócios, atualização profissional e fomento à inovação. A feira apresentará soluções disruptivas por meio de expositores, projetos e da Praça de Inovação, espaço inédito com palestras gratuitas e experiências interativas. “A digitalização não é mais uma escolha, é uma questão de competitividade. Hoje, se uma empresa não digitalizou seus processos, ela está perdendo vendas. Não dá mais para fazer orçamento manualmente, esperar respostas demoradas. A automação e os dados integrados garantem não só mais eficiência, mas também confiabilidade e redução de desperdícios”, analisa Renato Bernardi, diretor de Inovação da Movergs.

Um dos cases aguardados na Praça de Inovação é o da Homag, que apresentará a Storeteq P-500 Dual, um sistema inteligente de gerenciamento de estoque com duas pontes que se movimentam em alturas diferentes, sem interferência uma na outra. O ganho de produtividade com essa inovação pode chegar a 100%. “A Storeteq permite turnos ‘fantasmas’, em que o sistema funciona sem operador, preparando a fábrica para o dia seguinte. É um salto de eficiência”, explica Christian Büscher, gerente comercial da Homag Brasil.

Outro exemplo é a Gabster, que apresentará na Fimma uma plataforma de integração total entre arquitetos, especificadores e indústria, com inteligência artificial e modelagem 3D. “Com nossa tecnologia, a indústria consegue transformar projetos especiais em vendas escaláveis. Automatizamos todos os processos, desde a mesa do especificador até a produção, com pedidos integrados à fábrica em tempo real e respostas comerciais que acontecem em minutos, não dias", detalha Cleandro Nilson, CEO da empresa.

A Praça de Inovação ficará localizada no Pavilhão A e contará com palestras gratuitas sobre automação, inteligência artificial, sustentabilidade, design e novas formas de produção. Entre os nomes confirmados estão Priscilla Bencke, Tiago Mattos, André Menin, Fernando Imazu, além de perfis conhecidos das redes sociais como Meu Marido Marceneiro, Canal Empoeirados, Lumberjills, entre outros.

Evento carbono neutro e energia 100% renovável

A edição 2025 também marca um avanço significativo na agenda ESG do setor. Pela primeira vez, a Fimma Brasil será um evento carbono neutro, com 100% da energia consumida durante a montagem, realização e desmontagem da feira proveniente de fontes renováveis.

A certificação internacional I-REC (International Renewable Energy Certificate), reconhecida globalmente, será fornecida pela Ludfor, empresa especializada em soluções de energia limpa. “Além de neutralizar as emissões diretas de carbono, a ação reforça nosso cuidado com o meio ambiente e incentiva a transição energética no setor produtivo. Mais do que uma ação da Fimma, é uma escolha com efeitos para a cadeia moveleira e para a reputação ambiental dos nossos expositores e visitantes”, explica o presidente da feira.

SERVIÇO

O quê: Fimma Brasil 2025

Quando: 04 a 07 de agosto, das 10h às 19h

Onde: Parque de Eventos de Bento Gonçalves/RS (Alameda Fenavinho, 481)

Realização: Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs)

Credenciamento e informações: @fimmabrasil no Instagram ou pelo site da feira

Patrocínio: Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Banrisul e Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves

Apoio da Praça de Inovação: Sebrae RS; Senai-RS; Inova RS; Simecs (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região); Instituto Hélice; Tecno UCS; InovaBento

SOBRE A FIMMA BRASIL

Realizada desde 1993 pela Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs), a Fimma Brasil visa gerar negócios entre fornecedores e fabricantes de móveis - atraindo indústrias, marcenarias e arquitetos que trabalham com movelaria. A feira tem o objetivo de proporcionar oportunidades de parcerias nacionais e internacionais, conhecimento e networking.

