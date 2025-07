Alunos visitam obra do Residencial Central Park, em Curvelo

Ter uma imersão no ambiente real da construção civil, permitindo o contato direto com os processos construtivos, tecnologias e maquinários utilizados. Esse foi o objetivo de uma visita técnica dos alunos do 1º ano do curso técnico em edificações do CEFET-MG – Campus Curvelo ao canteiro de obras do Residencial Central Park, empreendimento da Fibra Construtora.

Durante a visita, realizada em 23 de junho, os alunos puderam observar de perto as etapas de fundação, o funcionamento das máquinas no canteiro e os métodos aplicados na execução da obra.



O uso do concreto armado em larga escala, a organização do canteiro e a presença de equipamentos modernos chamaram a atenção dos visitantes, afirma Gustavo Gonzaga, engenheiro e sócio-proprietário da Fibra Construtora.

“Ver de perto os processos construtivos e o funcionamento das máquinas gerou curiosidade e encantamento, reforçando o vínculo entre a teoria e a prática. Proporcionar esse tipo de experiência vai além da observação: é uma forma de plantar conhecimento e colher profissionais preparados no futuro”, diz Gonzaga.

Ele acredita que a visita desperta o interesse pelo curso, reforça o aprendizado e contribui para a formação de profissionais mais motivados, críticos e preparados para os desafios do setor.



O mesmo sentimento é compartilhado pela professora Lourdiane Gontijo, doutora em Engenharia de Estruturas e responsável pela disciplina no CEFET-MG. Ela acompanhou os alunos durante toda a atividade na obra do Residencial Central Park e afirma que “foi encantador ver nos olhos deles a empolgação de conectar teoria e prática”.

Na visão de Flávio Bergmann, diretor de marketing da Fibra Construtora, iniciativas como essa têm o potencial de despertar vocações. “A vivência prática estimula a permanência no curso e fortalece a identificação com a profissão. Além disso, os alunos passam a enxergar a construção civil como um setor dinâmico, promissor e com grande impacto na sociedade, o que pode influenciar diretamente em suas escolhas futuras”, diz.

Gonzaga e Bergmann ressaltam que toda visita técnica é cuidadosamente planejada para garantir segurança e aproveitamento educacional. As áreas de risco são previamente preparadas com o uso de isolamentos e sinalizações adequadas.

“Todos os visitantes utilizam equipamentos de proteção individual (EPIs) e recebem orientações antes de iniciar o percurso. Acompanhados por profissionais da obra, os estudantes percorrem o canteiro em grupos, recebendo explicações técnicas acessíveis sobre cada etapa, de forma interativa”, explica Gonzaga.

Residencial Central Park

De acordo com a Fibra Construtora, o Residencial Central Park é um dos maiores empreendimentos residenciais de Curvelo, município localizado a cerca de 166 quilômetros de Belo Horizonte.

A obra tem mais de 18.000 metros quadrados (m²) de área construída e terá um total de 67 apartamentos de alto padrão distribuídos em torres com elevadores, áreas de lazer, estacionamento e sistema de segurança.



A estrutura é feita inteiramente em concreto armado, com aplicação de técnicas construtivas que focam na segurança, conforto e durabilidade. O projeto arquitetônico leva a assinatura de Daniel Gusmão, profissional reconhecido mundialmente por seu trabalho.

Para saber mais, basta acessar: https://www.fibramg.com.br/institucional