Nano e microinfluencers ganham força e renda na internet

No Brasil, 79% dos influenciadores no Instagram se encaixam na descrição dos nano influenciadores, com número de seguidores entre 1 mil e 10 mil seguidores, segundo dados da HypeAuditor —, a iniciativa consolida-se como uma oportunidade para que esses profissionais monetizem suas redes sociais e cresçam de forma profissional.

O AliExperts, programa do AliExpress voltado para micro e nanocriadores de conteúdo, conta com mais de 250 influenciadores em sua plataforma e é voltado para criadores de conteúdo com foco em nichos como?Moda e Beleza,?Tecnologia e Games,?Esporte e Fitness?e?Casa e Decoração. Para participar, é necessário ter pelo menos 5 mil seguidores no Instagram, postagens regulares e disponibilidade para criar conteúdos de acordo com os briefings do programa.

Democratização da renda e profissionalização

O programa do AliExpress consolida-se como uma resposta à concentração de renda no mercado de influenciadores, onde apenas uma pequena porcentagem dos criadores concentra a maior parte dos ganhos. Ao oferecer oportunidades para micro e nanocriadores, o AliExpress busca redistribuir essa renda e profissionalizar esses profissionais, ajudando-os a transformar suas redes sociais em carreiras sustentáveis.

Natália Balduino (@nattybalduino), influenciadora digital e empreendedora de São Paulo, é especializada em laces e compartilha dicas sobre transição capilar e cuidados com cabelos crespos e cacheados com seus pouco mais de 30 mil seguidores. Ela começou sua carreira com o AliExpress, onde descobriu seu nicho e cresceu nas redes sociais, ensinando a compra de cabelos pelo aplicativo. Com suas indicações, transformou sua paixão em um negócio, ajudando milhares de pessoas e rentabilizando seu trabalho.

“Já faz dois anos que sou uma AliExpert, e essa parceria ampliou minha visibilidade e impacto no mercado da beleza, conectando mais pessoas às melhores opções de laces disponíveis. Mostrei que é possível ter laces acessíveis e de qualidade, e, através do meu trabalho constante, consegui conquistar minha independência financeira, comprar meu apartamento e viver 100% da internet”, destaca Natália.

“O AliExperts já está fazendo a diferença na vida de muitos criadores de conteúdo que, mesmo com um número menor de seguidores, possuem o que importa: engajamento autêntico e uma conexão real com seu público. O programa é uma oportunidade para que eles cresçam, monetizem seu trabalho e se tornem parte de uma comunidade global de criadores dentro de uma das maiores plataformas de e-commerce e com as maiores taxas de conversão”, afirma Briza Bueno, Diretora Latam do AliExpress.

Karine Satiro, criadora de conteúdo do (@donadecasamoderna), é do interior do Rio de Janeiro e mora em São Paulo desde 2019. Ela compartilha dicas práticas no Instagram desde 2011. Em 2024, entrou para o Programa AliExperts do AliExpress, o que transformou sua forma de monetizar, permitindo gerar renda contínua ao recomendar produtos que já usa, sem depender de campanhas específicas.

“Além da monetização, o AliExperts me conectou a criadores incríveis e reforçou ainda mais meu propósito de compartilhar conteúdos autênticos e acessíveis. Esse programa trouxe novas possibilidades para minha rotina como criadora de conteúdo”, afirma Karine.

Rô Diniz (@RoProMundo) é uma blogger e nômade digital cearense, formada em Artes Visuais e Marketing, que cria conteúdos sobre slow travel, nomadismo digital e turismo de experiência. Sua história com o AliExpress começou em 2022, quando começou a adquirir itens para suas viagens e percebeu as vantagens da plataforma, como cupons e cashbacks, tornando-se AliExpert. Em 2024, ao planejar seu casamento, ela comprou praticamente tudo no AliExpress, incluindo decoração e acessórios.

“O casamento foi um sucesso e a decoração, simples e do meu jeito, ficou maravilhosa”, ressalta Rô.

Como funciona o AliExperts?



Os participantes aprovados recebem produtos do AliExpress em casa para a criação de conteúdos criativos, além de briefings mensais com oportunidades de remuneração em dólares. Ao longo do programa, os criadores mais engajados também podem ganhar bonificações por performance. Além disso, os AliExperts têm a chance de ter seus conteúdos divulgados nos canais oficiais do AliExpress Brasil e em parcerias com marcas globais, ampliando sua visibilidade e alcance.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site?do AliExperts, preencher todos os campos do formulário e enviar amostras de conteúdo, como 2 Reels, 1 repost no TikTok e 5 Combos de Stories (com 3 telas cada).

Características do programa:

Remuneração em dólares?e bonificações por desempenho.

Acesso a produtos?do AliExpress para criação de conteúdos.

Visibilidade?nos canais oficiais do AliExpress Brasil e em parcerias com marcas globais.

Integração a uma comunidade?de criadores, com troca de ideias e insights para potencializar o crescimento nas redes sociais, a Creators.

Desafios criativos?mensais para estimular a imaginação e a produção de conteúdos inovadores.

Após inscrição e envio dos materiais solicitados, os selecionados terão suas redes sociais analisadas para medição de resultados.

Website: https://pt.aliexpress.com/