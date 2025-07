Empresa adota modelo de Co-CEOs e nova vice-presidência

Em uma nova liderança de dois focos, de execução local e visão global, a partir de julho, a empresa passa a ser liderada por dois executivos com perfis complementares. Julio Yassuhira, profissional com mais de uma década de atuação dentro da própria Ecogen, assume como Co-CEO Executivo, com a responsabilidade de liderar a operação e garantir a implementação das estratégias traçadas pela companhia.

Noriaki Watanabe, executivo com ampla experiência internacional no setor de energias renováveis, assume como Co-CEO Estratégico. Sua função será conectar a empresa à visão global do grupo controlador, definindo diretrizes estratégicas de longo prazo e fomentando parcerias, integração e sinergia entre os ativos de infraestrutura no Brasil.

Como parte da nova estrutura, Atsushi Fujita assume como Vice-Presidente de Estratégia, com o papel de apoiar os Co-CEOs na condução da companhia, assegurando que as diretrizes estratégicas globais estejam refletidas na operação brasileira.

Crescimento e foco em soluções de baixo carbono

A mudança na governança ocorre em um momento estratégico para a empresa, que atravessa um período de expansão impulsionado pela transição energética em setores de alta demanda de energia, como indústrias, edifícios comerciais, shopping centers, data centers, hotéis e hospitais. O portfólio vem sendo ampliado com soluções sustentáveis em geração de energia, incluindo a substituição de combustíveis fósseis por biomassa e eletrificação.

Além da geração de energia elétrica e térmica, também estão sendo desenvolvidas iniciativas voltadas ao monitoramento de emissões de gases de efeito estufa e à estruturação de projetos relacionados a créditos de carbono.

De acordo com Julio Yassuhira, “Estamos vivendo um momento de transformação no setor energético e a Ecogen está preparada para liderar esse movimento junto aos nossos clientes. Nossa prioridade será executar com excelência as estratégias definidas, garantindo eficiência operacional e resultados sustentáveis”.

Compromisso com a descarbonização

Segundo Noriaki Watanabe, a nova configuração de liderança reforça a confiança do grupo controlador no mercado brasileiro e o compromisso com a descarbonização de longo prazo. “Minha motivação vem da missão de construir um mundo mais sustentável”, afirmou. “O Brasil é um mercado estratégico para o grupo, e queremos fortalecer cada vez mais a Ecogen como um parceiro essencial para a transição energética da indústria nacional”.

A Vice-Presidência de Estratégia, por sua vez, foi assumida por Atsushi Fujita como ponto de conexão entre a governança global e a operação local. O objetivo é assegurar o alinhamento das práticas à estratégia do grupo, gerando valor para clientes, colaboradores, acionistas e parceiros.

Valores, cultura e propósito institucional

A nova configuração de liderança representa o início de um ciclo de transformação orientado por valores institucionais, como o fortalecimento de relacionamentos duradouros com clientes, a colaboração entre equipes, a valorização das pessoas, a segurança nas operações e o foco em resultados sustentáveis.

A atuação alinhada à agenda ESG também ganha destaque, com iniciativas que abrangem soluções de baixo carbono, práticas de compliance e políticas voltadas à integridade operacional.

O desenvolvimento, valorização e retenção de talentos foram apontados como prioridades estratégicas para garantir a continuidade dos projetos. A mudança ocorre em sintonia com a cultura da empresa acionista, reconhecida por sua visão de longo prazo, disciplina estratégica e construção de relações de confiança com diversos públicos.

