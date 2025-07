Diretor de Operações da Bitget visita a LALIGA Business School, a UCLA e Harvard, acelerando as transformações na educação em blockchain

VICTORIA, Seychelles, July 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget , principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, está fazendo ousados avanços no espaço acadêmico, combinando educação em blockchain com estratégia de marca do mundo real. Em uma recente série de visitas a vários campi, o COO da Bitget, Vugar Usi Zade, visitou a LALIGA Business School, a UCLA e Harvard, onde compartilhou como as parcerias globais e as iniciativas Web3 da Bitget estão reescrevendo o manual de estratégia para o futuro das finanças, patrocínios e da cultura digital.

Vugar Usi Zade, COO da Bitget, discursando na LALIGA Business School

Na LALIGA Business School, Vugar ministrou uma sessão dedicada de MBA sobre “O negócio do entretenimento e patrocínios como ferramentas de crescimento”, utilizando as colaborações de alto nível da Bitget com a Juventus e Lionel Messi como um modelo para dimensionamento estratégico. O estudo de caso examinou como essas parcerias geram conscientização, aumentam a aquisição de usuários e aprofundam a confiança do mercado em diversas regiões. Um destaque importante foi a parceria de vários anos da Bitget com a LALIGA, que foi analisada como um modelo para ativação de funil superior e engajamento regional.

Os alunos examinaram os esforços de branding da Bitget nos estádios, ativações lideradas por VIPs e KOLs e o impacto mais amplo de campanhas experienciais, como watch parties com jogadores de futebol da LALIGA, ajudando a localizar a marca Bitget e expandindo sua presença global. A turma também abordou a recente campanha da Bitget com Raphinha, ponta do FC Barcelona, mostrando como a narrativa centrada no jogador pode reforçar o posicionamento da marca entre a base de fãs apaixonados pelo futebol.

“A colaboração entre a Bitget e a LALIGA é mais do que um patrocínio — é uma parceria de longo prazo edificada em valores comuns e uma visão global”, declarou Vugar Usi Zade, COO da Bitget. “Dos estádios às salas de aula, estamos comprometidos em levar a emoção do futebol espanhol e a promessa da tecnologia blockchain para públicos de diversas nações. Nossa colaboração com a LALIGA Business School reflete essa ambição de instruir a próxima geração de líderes empresariais, ao mesmo tempo que coloca a Bitget na linha de interseção entre o esporte, as finanças e a inovação.”

A iniciativa Blockchain4Youth da Bitget, um programa global de US$ 10 milhões projetado para instruir e capacitar jovens talentos no espaço Web3, já fez parceria com mais de 70 universidades no mundo todo, incluindo a LALIGA Business School. Por meio dessa colaboração, os alunos de MBA ganham acesso prioritário ao Programa Bitget Builders, um curso de pós-graduação estruturado que inclui um estágio de COO, mentoria internacional e experiência real em todos os setores de negócios da Bitget.

Como parte de seu alcance acadêmico, a Bitget levou a Web3 para a sala de aula, aprofundando-se em tokenomics com alunos do Departamento de Economia da UCLA e ocupando o centro do palco na Harvard Blockchain Conference, onde a empresa foi apresentada como um estudo de caso em inovação de criptografia de última geração.

Seja desvendando os conceitos básicos do blockchain ou reinventando os patrocínios esportivos na era digital, a visita da Bitget aos campi reflete um impulso crescente para se conectar com talentos futuros, despertar a curiosidade e preencher a lacuna entre a teoria acadêmica e o impacto real da Web3.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazerem trading de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin , Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Além disso, ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavu?o?lu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümü? (medalhista de ouro no boxe) e ?lkin Ayd?n (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniuàUNICEF para apoiar a educação em blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Para obter mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas da imprensa, entre em contato com: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o investimento principal seja recuperado. Sempre se deve procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

As fotos que acompanham este anúncio estão disponíveis em

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db591935-1bbf-4ef5-929c-fb8c22e16132

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/085a7fc1-4f14-4a79-b5d8-d7e0064f5baa

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001118446)