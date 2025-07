Bitget lança enciclopédia Web3 para jovens aprendizes em escolas, bibliotecas e muito mais

VICTORIA, Seychelles, July 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget , principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, anunciou o lançamento da Enciclopédia para Jovens Aprendizes Web3, representando um marco importante em sua iniciativa educacional global #Blockchain4Youth. A edição impressa será distribuída em escolas, bibliotecas e centros comunitários com o intuito de promover a alfabetização em blockchain entre jovens aprendizes, enquanto a versão digital será disponibilizada pela CoinGecko, a principal agregadora independente de dados sobre criptomoedas.

Estruturada como um guia de A a Z, a enciclopédia apresenta aos jovens leitores o mundo do blockchain com uma terminologia fácil de entender, como “A de Altcoin” e “P de Provas de Conhecimento Zero”. Cada carta apresenta definições claras e ilustrações divertidas que traduzem ideias complexas em explicações breves e fáceis de entender para iniciantes. É uma maneira divertida e acessível de despertar a curiosidade sobre finanças digitais e ajudar as crianças a entenderem os fundamentos da Web3 desde cedo.

“Para mim, a educação continua sendo o ponto de entrada mais eficaz para o futuro do blockchain”, declarou Gracy Chen, CEO da Bitget. “A enciclopédia foi criada para reduzir a disparidade de conhecimento, indo ao encontro dos jovens aprendizes exatamente onde eles estão, com linguagem clara e exemplos relevantes, em um formato que torna o blockchain acessível.”

O desenvolvimento da enciclopédia foi realizado em colaboração com a Cryptita Plays, uma iniciativa sem fins lucrativos dedicada a capacitar os jovens por meio de programas de educação e extensão sobre blockchain. Com base em sua experiência trabalhando diretamente com estudantes e educadores em comunidades carentes, a Cryptita Plays forneceu insights valiosos na prática que ajudaram a definir o conteúdo e a abordagem da enciclopédia. Esta parceria reforça o objetivo comum de ambas as organizações: tornar a educação sobre blockchain mais acessível, inclusiva e impactante para jovens aprendizes no mundo todo.

“Nosso objetivo sempre foi tornar o blockchain significativo para a próxima geração. Não como um conceito distante, mas como algo que eles podem ver, tocar e entender”, declarou Arshelene Lingao, fundadora da Cryptita Plays. “Esta enciclopédia é uma ferramenta para ajudar a dar vida a essas ideias e ir além da sala de aula.”

A implementação da versão impressa começará em áreas onde o acessoàinternet é limitado ou irregular, permitindo a realização de atividades educacionais off-line em regiões carentes. A edição impressa complementa a versão on-line da enciclopédia, que permanece acessível para aprendizes do mundo todo, incentivando o aprendizado e a adaptação multilíngue. A enciclopédia on-line pode ser encontrada aqui. Para ampliar o seu alcance, a edição digital também será hospedada no CoinGecko, tornando a enciclopédia mais acessível para jovens aprendizes, educadores e novatos em blockchain no mundo todo. Os usuários do CoinGecko podem resgatar a enciclopédia por meio do programa Candy Rewards utilizando Candies ganhos em check-ins diários. Confira a página da CoinGecko aqui.

“O blockchain é frequentemente visto como o futuro, mas seu impacto já é visto na vida das pessoas hoje. O objetivo é garantir que os jovens, independentemente de sua origem ou do lugar onde vivam, tenham as ferramentas para participar desse futuro”, declarou Vugar Usi Zade, COO da Bitget. “Esta enciclopédia é uma maneira de transformar conceitos abstratos em planos reais. É um pequeno começo, mas importante.”

A enciclopédia faz parte da iniciativa Blockchain4Youth mais ampla da Bitget, um esforço educacional global que visa proporcionaràpróxima geração os conhecimentos fundamentais sobre blockchain e ativos digitais. Idealizada para ser acessível e envolvente, a iniciativa oferece recursos de aprendizagem por meio de publicações impressas, como a enciclopédia, além de conteúdo digital e programação presencial. Ao introduzir conceitos-chave da Web3 em formatos adequadosàidade e amplamente acessíveis, o Blockchain4Youth visa tornar o conhecimento em blockchain uma realidade prática para aprendizes no mundo todo, sobretudo em regiões onde o acessoàeducação em tecnologias emergentes é limitado.

Para saber mais sobre a enciclopédia, acesse aqui.

