Interactive Brokers apresenta ferramenta Investment Themes para transformar tendências de mercado em negociações mais inteligentes

A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica global e automatizada, anunciou o lançamento de Investment Themes (Temas de Investimento), uma ferramenta de descoberta intuitiva que incorpora a tecnologia Reflexivity que permite aos investidores transitarem de tendências de mercado para ideias de negociação acionáveis de maneira mais ágil e segura. A ferramenta Investment Themes, disponível nas poderosas plataformas de negociação da IBKR, torna o processo de pesquisa mais simples ao vincular empresas, produtos, concorrentes e regiões em todo o universo do S&P 1500.

A inteligência temática implícita foi desenvolvida pela Reflexivity, utilizando o seu gráfico de conhecimento exclusivo para mapear relações reais entre as empresas e seus impulsionadores de negócios.

A solução Investment Themes converte dados complexos do mercado em percepções claras e interativas. Os investidores podem iniciar com um tema como "IA Generativa" ou "Energia Nuclear" e visualizar imediatamente as empresas de capital aberto vinculadas a esse tema, dispensando a necessidade de um código de negociação ou pesquisa anterior. A solução Investment Themes ajuda os usuários a descobrir padrões, explorar relacionamentos e tomar decisões informadas em menos tempo.

“A ferramenta Investment Themes permitirá que nossos clientes transformem dados brutos de relacionamento em uma narrativa que servirá de base para suas negociações”, afirmou Steve Sanders, vice-presidente executivo de Marketing e Desenvolvimento de Produtos da Interactive Brokers. “O objetivo é auxiliar os investidores a transformarem a curiosidade em convicção de maneira mais eficaz.”

“A IBKR sempre esteve na vanguarda da tecnologia, oferecendo aos seus clientes infraestrutura de negociação e pesquisa de última geração”, afirmou Jan Szilagyi, cofundador e CEO da Reflexivity. “Essa iniciativa revela de que forma a inteligência artificial pode agregar valor a instituições pioneiras que se preocupam genuinamente com a experiência de seus clientes.”

Investment Themes transforma relações complexas do mercado em inteligência prática, possibilitando que os investidores:

Iniciem com uma tendência e encontrem empresas em que possam investir: ao inserir um tema, os usuários conseguem identificar rapidamente empresas que estão diretamente ligadas a essa ideia, dispensando a utilização de filtros complicados ou listas de observação prévias.

Aproveitem um universo em constante transformação: o recurso Investment Themes engloba aproximadamente 500 áreas de negócios e tendências do setor no mundo real. A avaliação da exposição de cada empresa é realizada por meio de um sistema de pontuação exclusivo, criado pela Reflexivity, que considera elementos como exposiçãoàreceita, importância estratégica e despesas de capital associadas ao tema.

Entendam o cenário competitivo: cada perfil de empresa do S&P 1500 agora inclui uma aba Investment Themes no Fundamentals Explorer (Explorador de Fundamentos). Esta visualização oferece um mapa dos produtos da empresa, de seus concorrentes diretos e dos setores relacionados, auxiliando os investidores na identificação de sobreposições de portfólio ou na descoberta de oportunidades complementares.

Explorem a abrangência da exposição global e a pegada de receita: Investment Themes inclui recursos destinadosàanálise do risco regional ou ao potencial de crescimento de uma empresa, rastreando a origem da geração de receita. Seja para proteger a exposição ou identificar líderes globais, Investment Themes facilita o entendimento de quem está prestando atenção em quais mercados.

Com Investment Themes, a IBKR propicia a todos os investidores a oportunidade de explorar ideias, descobrir relacionamentos e converter percepções em ações. Além de Investment Themes, a Interactive Brokers disponibiliza um conjunto abrangente de ferramentas de descoberta, incluindo comparações das avaliações globais, análise de sentimento, triagem de títulos e percepções sobre empréstimos de títulos. Estas ferramentas são elaboradas para auxiliar os investidores na identificação de oportunidades em diferentes mercados, classes de ativos e estilos de investimento.

Investment Themes está disponível para os clientes da IBKR em todo o mundo, sem qualquer custo adicional. Atualmente, encontra-se em fase de testes (versão beta) na maioria das plataformas e em breve estará disponível para todos. Os clientes que utilizam o Trader Workstation têm a opção de iniciar a ferramenta Investment Themes por meio do menu "Nova Janela", ou acessando uma das ações do S&P 1500 no Explorador de Fundamentos e selecionando a aba referente ao Tema de Investimento. Esta ferramenta também está disponível em locais equivalentes no IBKR Mobile e no IBKR Desktop.

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas do Interactive Brokers Group proporcionam execução automatizada de negociações e custódia de títulos, commodities, câmbio e contratos de previsão 24 horas por dia em mais de 160 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada para clientes ao redor do mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos de negociação proprietários, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas visando tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma sofisticada e exclusiva para administrar seus portfólios de investimentos. Nós nos esforçamos em oferecer a nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, administração de riscos e portfólios, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, que os posiciona para obter retornos superiores sobre os investimentos. A Interactive Brokers tem conquistado reconhecimento de modo consistente como uma das principais corretoras, acumulando diversos prêmios e elogios de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

