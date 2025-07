SLB conclui aquisição da ChampionX

A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje que concluiu sua aquisição anunciada anteriormente da ChampionX Corporation. Nos termos do acordo, os acionistas da ChampionX receberam 0,735 ações ordinárias da SLB em troca de cada ação da ChampionX. Com a conclusão da transação, os antigos acionistas da ChampionX passaram a deter cerca de 9% das ações ordinárias em circulação da SLB.

The integration of ChampionX production chemicals and its complementary artificial lift, digital, and emissions technologies enhances the SLB portfolio, helping to drive performance and extend asset life along the production lifecycle.

Essa aquisição estratégica consolida a posição de liderança da SLB no segmento de produção e recuperação. A integração dos produtos químicos de produção da ChampionX e suas tecnologias complementares de elevação artificial, digital e gestão de emissões enriquece o portfólio da SLB, favorecendo a otimização do desempenho e a extensão da vida útil dos ativos ao longo do ciclo de vida da produção. A combinação das principais soluções voltadas para a produção e para os relacionamentos com os clientes da ChampionX em toda a América do Norte e além, com a forte presença internacional e o histórico de inovação da SLB, proporcionará um valor significativo para clientes e partes interessadas em âmbito global. A aquisição também reúne dois grupos distintos de especialistas, dotados de conhecimento especializado e percepções acerca do cliente em todo o espaço de produção e recuperação.

"Esta aquisição acontece em um instante decisivo no setor, uma vez que nossos clientes valorizam cada vez mais os avanços na produção para otimizar a extração de petróleo e gás”, afirmou Olivier Le Peuch, CEO da SLB. “Esta mudança expande a presença da SLB neste mercado relevante, menos cíclico e em expansão, em sintonia direta com nossa estratégia de crescimento centrada em retorno e capital leve. Amplia nossa capacidade de oferecer soluções de produção integradas e disponibiliza outra plataforma para acelerar a adoção digital, otimizar a produção e diminuir o custo total de propriedade para nossos clientes.”

A SLB prossegue no caminho certo para retornar US$ 4 bilhões aos acionistas em 2025 e antecipa a obtenção de sinergias anuais, antes dos impostos, decorrentes da aquisição da ChampionX, estimadas em cerca de US$ 400 milhões nos três primeiros anos subsequentes ao fechamento, por meio do aumento da receita e da diminuição de custos.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Declaração de advertência sobre as declarações prospectivas:

Este comunicadoàimprensa, assim como outras declarações que fazemos, contêm "declarações prospectivas" na acepção das leis federais de valores mobiliários, que incluem quaisquer declarações que não sejam fatos históricos. Essas declarações frequentemente contêm termos como "esperar", "poder", "consegue", "acreditar", "prever", "planejar", "potencial", "projetado", "projeções", "precursor", "previsão", "perspectiva", "expectativas", "estimar", "pretender", "antecipar", "ambição", "objetivo", "alvo", "programado", "acreditar", "deveria", "poderia", "iria", "irá", "ver", "provável" e outros termos semelhantes. As declarações prospectivas tratam de aspectos que apresentam, em diferentes níveis, incertezas, tais como afirmações referentes aos nossos objetivos financeiros e de desempenho, além de previsões ou expectativas associadas ou vinculadas a nossas perspectivas de negócios; o crescimento da SLB como um todo e para cada uma de suas divisões (incluindo linhas de negócios, áreas geográficas ou tecnologias específicas dentro de cada divisão); os benefícios decorrentes da aquisição da ChampionX, incluindo a capacidade da SLB de integrar, com êxito, os empreendimentos da ChampionX e de alcançar as sinergias e a criação de valor esperadas decorrentes dessa aquisição; crescimento da demanda e produção de petróleo e gás natural; preços de petróleo e gás natural; previsões ou expectativas relacionadasàtransição energética e às mudanças climáticas globais; melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia; despesas de capital da SLB e da indústria de petróleo e gás; nossas estratégias de negócios, incluindo as digitais e “adequadas para a bacia”, bem como as estratégias de nossos clientes; nossos planos de alocação de capital, incluindo planos de dividendos e programas de recompra de ações; nossos projetos APS, joint ventures e outras alianças; o impacto de conflitos em andamento ou crescentes no fornecimento global de energia; acesso a matérias-primas; condições econômicas e geopolíticas globais futuras; liquidez futura, incluindo fluxo de caixa livre; e resultados esperados das operações, como os níveis de margem. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando a, mudanças nas condições econômicas e geopolíticas globais; alterações nos custos de exploração e produção de nossos clientes, e mudanças no nível de exploração e desenvolvimento de petróleo e gás natural; os resultados das operações e a situação financeira de nossos clientes e fornecedores; a inabilidade de cumprir nossas metas financeiras e de desempenho, assim como outras previsões e expectativas; a falha em cumprir nossas metas de emissões líquidas de carbono zero ou metas intermediárias de redução de emissões; condições econômicas, geopolíticas e comerciais gerais em regiões-chave do mundo; risco cambial; inflação; mudanças na política monetária implementada por governos; encargos tarifários; pressão de preços; fatores climáticos e sazonais; efeitos negativos de pandemias de saúde pública; disponibilidade e custo de insumos; alterações operacionais, atrasos ou cancelamentos; obstáculos em nossa cadeia de fornecimento; quedas na produção; a extensão de encargos futuros; a incapacidade de reconhecer eficiências e outros benefícios pretendidos de nossas estratégias e iniciativas de negócios, como energia digital ou nova, assim como nossas estratégias de redução de custos; mudanças em regulamentações governamentais e requisitos regulatórios, incluindo aqueles relacionadosàexploração de petróleo e gás offshore, fontes radioativas, explosivos, produtos químicos e iniciativas relacionadas ao clima; a incapacidade da tecnologia de enfrentar novos desafios na exploração; a competitividade de fontes alternativas de energia ou substitutos de produtos; e outros riscos e incertezas detalhados neste comunicadoàimprensa e em nossos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes arquivados ou fornecidosàComissão de Valores Mobiliários. Se uma ou mais dessas condições ou outros riscos ou incertezas se concretizarem (ou as consequências de quaisquer mudanças de desenvolvimento), ou se nossas suposições subtendidas se revelarem equivocadas, os resultados reais poderão variar materialmente daqueles expressos em nossas declarações prospectivas. Declarações prospectivas e outras declarações neste comunicadoàimprensa sobre nossos planos e metas ambientais, sociais e de sustentabilidade não são uma indicação de que essas declarações sejam necessariamente materiais para os investidores ou que devam ser divulgadas em nossos registros juntoàSEC. Além disso, declarações históricas, atuais e prospectivas relacionadas ao meio ambiente,àsociedade eàsustentabilidade podem ser baseadas em padrões para medir o progresso ainda em desenvolvimento, controles e processos internos que continuam a evoluir e suposições que estão sujeitas a mudanças no futuro. As declarações neste comunicadoàimprensa são feitas na data deste comunicado. A SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros motivos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

