Ativos globais de ETF que acompanham os índices de ações da MSCI ultrapassam US$ 2 trilhões

Os ativos em fundos negociados em bolsa (ETFs) indexados a índices de ações globais da MSCI ultrapassaram US$ 2 trilhões, uma taxa de crescimento de 17% desde o início de 2025.

Esse crescimento demonstra que os índices MSCI estão bem posicionados para investidores que buscam oportunidades globais. O crescimento dos ativos foi impulsionado pelo interesse dos investidores em produtos voltados para ações de mercados desenvolvidos fora dos EUA, seguidos por mercados emergentes.

Mais de US$ 17 trilhões em ativos são referenciados pelos índices MSCI, incluindo produtos não ETF, outras classes de ativos, incluindo renda fixa e fundos administrados ativamente.

“Temos o privilégio de ser o parceiro de índices preferido por investidores que buscam se antecipar às transformações dos mercados globais em diversas regiões, países e segmentos”, afirmou Henry Fernandez, presidente do Conselho e diretor-executivo da MSCI. “Por meio de uma abordagem orientada por pesquisas e de um envolvimento ativo com os clientes, oferecemos e apoiamos os índices necessários para que eles compreendam as oportunidades emergentes e de longo prazo nos mercados globais de ações.”

A MSCI oferece mais de 246.000 índices de ações nas categorias de capitalização de mercado, fatores, temática, sustentabilidade e clima. Mais de 1.400 ETFs de ações estão vinculados aos índices MSCI.1

Sobre a MSCI

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI) fortalece os mercados financeiros globais ao conectar os diversos participantes do ecossistema por meio de uma linguagem comum. Nossos dados, análises e índices orientados por pesquisa, apoiados por tecnologia de ponta, estabelecem padrões para investidores globais e ajudam nossos clientes a compreender riscos e identificar oportunidades, permitindo decisões mais embasadas e o avanço da inovação. Atendemos gestores e proprietários de ativos, investidores de mercado privado, fundos de hedge, gestores de patrimônio, bancos, seguradoras e empresas. Para saber mais, visite www.msci.com.

