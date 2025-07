Aude Gandon nomeada diretora digital e de marketing da The Estée Lauder Companies

A The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje que Aude Gandon foi nomeada diretora Digital e de Marketing (CDMO), a partir de 1º de agosto de 2025. Ela se reportará diretamente a Stéphane de La Faverie, presidente e CEO da companhia, e integrará a equipe executiva da empresa.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250716822637/pt/

Aude Gandon, Chief Digital & Marketing Officer (CDMO), The Estée Lauder Companies

Nesta nova função, criada recentemente, a Sra. Gandon será responsável por liderar a transformação do ecossistema digital, de marketing e de mídia da companhia, desenvolvendo estratégias integradas para todo o seu sólido portfólio de marcas e supervisionando o comércio digital em escala global. Sua nomeação reflete o compromisso da empresa com a evolução de sua abordagem centrada no consumidor e o fortalecimento do marketing como um importante impulsionador do crescimento dos negócios.

“Aude é uma líder excepcional e altamente qualificada em marketing global, com ampla experiência na transformação de grandes empresas voltadas ao consumidor na era digital”, afirmou Stéphane de La Faverie. “Sua profunda experiência em todas as áreas do marketing, da estratégia de marca e desenvolvimento criativoàtransformação digital e análise de dados, será fundamental enquanto seguimos fortalecendo a conexão com os consumidores. Sua visão global e histórico comprovado de liderança em transformações de marketing, mídia e digital em larga escala fazem dela a líder ideal para esta função estratégica,àmedida que moldamos o futuro da beleza de prestígio.”

Como CDMO, a Sra. Gandon liderará o marketing de precisão, as operações criativas, os insights de consumidores e categorias, o design de lojas em nível regional e o visual merchandising, a estratégia de mídia omnicanal e o atendimento global ao consumidor. Ela também será responsável pelo comércio digital em escala global e colaborará de forma próxima com as lideranças regionais para impulsionar o desempenho on-line. Com esse escopo abrangente, a Sra. Gandon estará posicionada para aperfeiçoar a jornada do consumidor em todos os pontos de contato, fortalecendo e expandindo o valor das marcas por meio de criatividade, precisão e alto desempenho.

A Sra. Gandon traz uma combinação única de liderança visionária, experiência digital e sensibilidade criativa. Ela ingressa na The Estée Lauder Companies após sua passagem pela Nestlé, onde atuou como Diretora Global de Marketing e liderou a transformação digital da empresa em 188 mercados e mais de 2.000 marcas. Entre suas principais conquistas estão a implementação de novos modelos operacionais, a criação de diversos estúdios globais de conteúdo e o desenvolvimento de parcerias estratégicas com principais plataformas de tecnologia como Google, Meta, Amazon e Netflix.

Antes da Nestlé, a Sra. Gandon ocupou diversas posições de destaque no Google, incluindo a de diretora-geral global para Plataformas e Ecossistemas, onde foi responsável por liderar estratégias integradas de marca e criativas em cinco continentes. Sua carreira anterior inclui cargos seniores em renomadas agências de publicidade globais, como Publicis Worldwide, McCann e Leo Burnett, trabalhando com clientes de beleza e luxo de classe mundial, incluindo L'Oréal, P&G Beauty e LVMH.

“Estou muito entusiasmada por me juntaràThe Estée Lauder Companies, uma empresa com um portfólio incomparável de marcas poderosas e uma forte tradição de inovação”, disse Aude Gandon. “À medida que os comportamentos dos consumidores continuam a evoluir, liderar a transformação digital e de marketing de uma companhia de beleza de prestígio é uma oportunidade incrivelmente estimulante. Estou ansiosa para colaborar com as equipes talentosas da empresa, aprimorar nossas capacidades digitais, aprofundar a conexão com os consumidores e impulsionar o crescimento das marcas e canais.”

A Sra. Gandon já atuou no Conselho de Administração da CAPSUM, uma empresa inovadora no desenvolvimento de fórmulas para cuidados com a pele e maquiagem, e atualmente é membro do Conselho da Federação Mundial de Anunciantes, onde representa a Europa e é presidente do Comitê Global de CMOs. Ela também atua no Conselho de Publicidade da Amazon e no Conselho de Clientes da Meta.

Aviso sobre declarações prospectivas

As declarações contidas neste comunicadoàimprensa podem constituir declarações prospectivas, nos termos da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Tais declarações incluem aquelas contidas nas várias citações. Embora a Empresa acredite que suas expectativas sejam baseadas em suposições razoáveis, dentro dos limites de seu conhecimento sobre seus negócios e operações, os resultados reais podem diferir substancialmente das expectativas da Empresa. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram das expectativas incluem a capacidade de implementar com sucesso sua estratégia, incluindo o plano de recuperação e crescimento dos lucros da empresa; a transição bem-sucedida de sua liderança; e outros fatores descritos nos arquivos da empresa juntoàComissão de Valores Mobiliários, incluindo seu mais recente Relatório Anual no Formulário 10-K. A empresa não assume qualquer responsabilidade por atualizar as declarações prospectivas contidas neste documento ou feitas por outros meios.

Sobre a The Estée Lauder Companies

A The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, comercializadoras e vendedoras globais de produtos de cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, sendo responsável pela administração de marcas de luxo e prestígio no mundo todo. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios, sob marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD, e BALMAIN Beauty.

ELC-L

ELC-C

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250716822637/pt/

Relações com a Mídia:

Meridith Webster

mwebster@estee.com

Relações com Investidores:

Rainey Mancini

rmancini@estee.com